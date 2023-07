Ritt auf der Erfolgswelle: Der Ex-Reeßumer Lukas Klar startet als DJ, Sänger und Songwriter richtig durch

Von: Lars Warnecke

Die volle Ekstase: Auf der Bühne fühlt sich der Wahl-Bremer pudelwohl. „Wenn ich spiele, vergesse ich alles um mich herum“, sagt er. © -

Millionenfache Streams im Internet: Lukas Klar könnte der neue David Guetta werden. Der DJ und Musikproduzent, bekannt unter dem Künstlernamen „Luke Madness“, ist auf dem Sprung zu einer internationalen Karriere.

Reeßum/Bremen – Sein bürgerlicher Name dürfte wohl nur den wenigsten bekannt sein. Dabei ist Lukas Klar ein extrem gefragter Mann – im In- wie im Ausland. Mit gerade mal 24 startet der gebürtige Reeßumer, der mittlerweile in Bremen lebt, gerade richtig durch – in einem Job, der alles andere ist, nur nicht gewöhnlich. Und den er gar nicht mehr missen möchte, wie er selbst sagt. „Ich brenne für das, was ich mache.“

Als „Luke Madness“, so sein Künstlername, begeistert Klar die feierfreudigen Massen. Immer dann, wenn er als DJ in Clubs und bei Elektro-Festivals auf der Bühne steht. Wobei: „Stehen“ trifft es in seinem Fall nicht so ganz. Denn wenn der Ex-Reeßumer seine druckvollen Sets zum Besten gibt, in denen sich im Übrigen auch von ihm selbst produzierte EDM-Tracks finden (EDM steht für Electronic Dance Music, einer ihrer bekanntesten Vertreter ist der französische Star-DJ David Guetta), dann zappelt er mit, geht liebend gern mit seinem Publikum auf Tuchfühlung. Und diese Momente, die genießt er. „Dabei geht es mir gar nicht um das Gefühl, da oben zu sein, sondern darum zu sehen, wie die Leute zu meiner Musik feiern – das ist der absolute Wahnsinn!“

Der DJ kommt rum

Stressfrei ist dieser Lebensstil natürlich nicht, tritt Klar mitunter doch auch schon an drei verschiedenen Orten in Folge auf – an einem Tag, wohlgemerkt. Eben noch Frankfurt am Main, danach mit dem Flieger nach Österreich und morgen an die Ostsee – „Luke Madness“ kommt rum, und sein Terminkalender ist nicht nur in der Festival-Saison prall gefüllt. „Natürlich, für das, was ich mache, muss man schon ein Nachtmensch sein“, sagt er. Und jede Menge Herzblut in seine Arbeit stecken, Spaß an seinem Tun haben. Kriterien, die er erfülle, betont der 24-jährige DJ, Songwriter, Sänger und Produzent, der selbst auf Wikipedia schon einen Eintrag hat. Dabei verliefen die Karriereanfänge des jungen Mannes, der es binnen von zwei Jahren von einer auf inzwischen 30 Millionen Spotify-Streams gebracht hat, noch recht holprig.

Rückblick: Genau zehn Jahre ist es her, dass Lukas Klar in seinem Heimatdorf mit dem Auflegen begann – anfangs bediente er sich dafür noch seines Smartphones. Nach ersten Gehversuchen auf Privatfeiern bekam er mit 16 die Chance, vor 500 Leuten aufzutreten – bei einer Reeßumer Dorfjugendfete. An die hat er nicht die besten Erinnerungen: „Ich war damals richtig schlecht, weil ich noch nichts konnte“, blickt er zurück. „Zum Glück waren noch andere DJs da, die haben mich gerettet.“ Von seinem großen Traum, es irgendwann einmal mit den Großen in der Branche aufzunehmen, ließ er sich durch dieses Erlebnis nicht abbringen, ganz im Gegenteil, es habe ihn nur noch mehr angespornt, besser zu werden.

Der ehemalige Reeßumer Lukas Klar startet derzeit als „Luke Madness“ mit seinen Tracks voll durch. © Warnecke

Und Klar, der nach seinem Abschluss an der Schule an der Wieste zunächst eine andere Richtung einschlug (unter anderem war er bei der Bundespolizei in Walsrode, schmiss die Ausbildung nach einem Jahr aber wieder hin), wurde besser, schaffte sich nach und nach entsprechendes Profi-Equipment an, und er feilte neben den eigenen Tracks auch an seinem Image. Inzwischen haben es fast 40 Singles, die mitunter auch von seinem guten Kumpel Benjamin Darm co-produziert wurden, auf Spotify geschafft. Mal poppig, mal weniger poppig – die Songs, über die er teilweise auch selbst seine Stimme legt, haben zweifelsohne Ohrwurmcharakter. Absoluter Fan-Liebling: eine moderne Coverversion des melodischen Kate-Bush-Klassikers „Running up that hill“. Sage und schreibe 15 Millionen Mal ist das Stück seit seiner Veröffentlichung im letzten Jahr schon gestreamt worden.

Durchbruch gelingt im Bremer NFF-Club

Nicht weniger beachtlich: Obwohl in der Anfangsphase kein einziger Bremer Club ihm die Chance gegeben hat, sein Können unter Beweis zu stellen, hat es Klar am Ende dann doch weit geschafft. In der überregional bekannten Diskothek NFF hat er quasi seinen Durchbruch gefeiert, dort ist er seit vier Jahren Resident-DJ und zugleich als Event-Manager tätig. Nicht umsonst bezeichnet er Jan-Thore Kulke, den Clubbesitzer, als seinen besten Freund und Mentor. „Er hat dafür gesorgt, dass ich zu dem geworden bin, was ich heute bin. Er hat mich geschult“, schwärmt der Senkrechtstarter.

Auf dem Boden ist er trotzdem geblieben, behauptet er jedenfalls – trotz seiner Auftritte vor bis zu Zehntausenden Menschen, trotz ziemlich guter Gagen, die ihm die Veranstalter mittlerweile zahlen. „Arroganz gefällt mir nicht und ist auch nicht meine Art.“ Wer ihn kennt, kann das nur bestätigen.

In Bremen lebt Lukas Klar nicht nur, in der Hansestadt, genauer im Viertel, hat er auch sein Büro und Studio. Auf sich allein gestellt ist er nicht: Neben einem Angestellten, der sich vorrangig um seine Grafiken und Videos kümmert, steht ihm mit „Monkey Media“ ein professionelles Management zur Seite. Das, berichtet er, sei bei einem Gig in Oldenburg auf ihn aufmerksam geworden, wo er Support für den inzwischen weltberühmten DJ David Puentez gespielt habe. „Es hat irgendwie alles ganz gut funktioniert“, schmunzelt Klar.

Und das, obwohl er selbst nie ein einziges Instrument gespielt hat. „Ich produziere auf meinem Computer Tracks, obwohl ich nichts über Musiktheorie weiß.“ Stattdessen fuße das Songwriting allein auf seinem Gehör. Ein Hexenwerk, betont er, sei das nicht. „Ich glaube, es fällt mir mittlerweile so einfach, weil ich das Ganze schon so früh angegangen und viele Tipps von bekannten Künstlern erhalten habe.“

Ausbildung zum Hochzeitsplaner

Bei allem Erfolg, der dem Wahl-Bremer derzeit beschieden ist – Lukas Klar weiß, dass der Höhenflug, den er als „Luke Madness“ genießt, irgendwann auch mal wieder vorbei sein kann. Wie gut, dass er noch weitere berufliche Standbeine hat. „Momentan studiere ich Event-Management und mache noch nebenbei eine Privatausbildung zum Hochzeitsplaner.“ Und dann habe er ja auch noch eine eigene kleine Modefirma sowie eine Social-Media-Agentur.

Demnächst wird er auf der Breminale am Osterdeich auftreten – ein Heimspiel für ihn. Was in seiner DJ-Vita bisher noch fehlt: ausgerechnet ein Gig beim Rotenburger Elektro-Festival Ferdinands Feld. „Das ist einer meiner größten Träume, dort zu spielen.“ Dieses Jahr hat es noch nicht geklappt – vielleicht ja 2024. Denn klar ist: Man wird noch viel von ihm hören und ihn weiterhin auf großen, internationalen Bühnen tanzen sehen können.