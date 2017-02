Ein richtig flotter Feger

Bötersen - Von Matthias Daus. Wie die Zeit vergeht. Eines Morgens erwacht man und stellt fest, es ist der eigene 30. Geburtstag. Eigentlich ein Geburtstag wie jeder andere. Es sei denn, man hat es, aus welchen Gründen auch immer, bisher versäumt zu heiraten und wohnt in der norddeutschen Tiefebene.

Dann nämlich geraten Dinge in Bewegung, die einzig darauf abzielen, den Jubilar der Lächerlichkeit preiszugeben. Die Rede ist vom Klinkenputzen für Frauen und dem Fegen – als Pendant – für die männliche Fraktion. Organisiert von einem Personenkreis, der sich bis zu diesem Zeitpunkt als „gute Freunde“ bezeichnet hatte und sich mit großem Eifer daran macht, diese öffentliche Zurschaustellung ausschweifend zu inszenieren.

Jan Hendrik Müller aus Bötersen ist 30 und unverheiratet und seine Freunde haben sich wahrlich viel Mühe gegeben, diesen Geburtstag zu einem besonderen Ereignis zu machen. Da er ein sehr aktives Mitglied der heimischen Feuerwehr ist, gab es eine besondere Aktion dazu. Mit dem Nachbau eines Feuerwehrwagens (einem TLF wie die Macher stolz verkünden), mit einem Kettcar als Antrieb, muss er einmal durch das Dorf fahren – Blaulicht und sporadisch eingesetztes Martinshorn inklusive. Die Blicke der Schaulustigen auf sich ziehend, schwant ihm, dass noch weiteres Ungemach droht, wenn er schlussendlich fegen muss.

Aber woher stammt diese verrückte Tradition eigentlich und welcher Sinn steckt dahinter. Eine Befragung der Gäste führt zu keinem eindeutigen Ergebnis. Einigkeit herrscht, dass es eine norddeutsche Erfindung ist. Warum es aber dieses Fegen sein muss, darüber gehen die Meinungen auseinander. Dass es der Übung dient, für einen Unverheirateten sich der Hausarbeit zu nähern, gehört dabei genauso in den Bereich der Legenden wie die Behauptung, es sei eine Maßnahme um eine potentielle Schwiegermutter im Vorfeld milde zu stimmen.

Ein Blick ins Internet ist da wesentlich hilfreicher. Auf verschiedenen Portalen wird Bremen als Ursprungsstadt für diesen Brauch genannt. Dort mussten zum ausgehenden 19. Jahrhundert Männer, die bis zu ihrem 30. Geburtstag nicht vermählt waren, die Domtreppen fegen. Dies galt als Hänselstrafe, was im Prinzip nichts anderes bedeutet, als dass der Betroffene der Lächerlichkeit preisgegeben wurde. Zur damaligen Zeit galt es als üblich, jung zu heiraten und sich zahlreich zu vermehren. Wer sich im Diesseits, so der Gaube, nicht fortpflanzte, der musste im Jenseits eine unsinnige Arbeit verrichten, zum Beispiel fegen für Männer.

Mit Leggins, Cowboyhut und rosa Röckchen

Der Brauch hat sich im Laufe der Jahrzehnte immer weiter verbreitet und der Ort an dem gefegt wird, muss nicht zwangsläufig ein Dom sein, da derartige Bauwerke eher selten anzufinden sind. Alternativ werden auch Plätze vor Rathäusern genommen, oder in ländlichen Gebieten andere Möglichkeiten gefunden.

An diesem Abend ist es das Gelände der ortseigenen Feuerwehr. Das mit der Lächerlichkeit hat sich dabei bis heute gehalten und Jan Hendrik Müller macht dabei keine Ausnahme. Ausgestattet mit einem Cowboyhut, einer weißen Leggins und einem Hauch von rosa Tüll als Röckchen, sorgt allein sein Anblick schon für breites Grinsen auf den Gesichtern der Schaulustigen. Gefegt werden meistens Holzspäne, aber auch Kronenkorken werden immer wieder gerne genommen, oder aber feinstes Sägemehl, wie heute Abend.

Mit Besen, Handfegern, und gar Zahnbürsten macht sich der Jubilar an die Arbeit und fegt solange, bis ihn eine Jungfrau durch einen Kuss erlöst. Dies diente ursprünglich dazu, für den „alten“ Junggesellen eventuell eine Partnerin zu finden. Parshippen in seiner ursprünglichen Form. Die Zeiten haben sich geändert und so wird die Sache mit der Jungfrau nicht mehr so streng gesehen. Meistens gibt es im Vorfeld Absprachen, wer das Amt der Freiküsserin übernehmen soll und nicht selten sind es kleinere Mädchen, die dem Delinquenten mit einem Küsschen auf die Wange erlösen.

Das kann mitunter aber auch etwas dauern und in Bötersen muss Jan Hendrik Müller eine knappe Stunde im Schweiße seines Angesichts Sägemehl von einer Seite zur anderen fegen, bis seine beiden Nichten ein Einsehen haben und seinen Sondereinsatz beenden. Erschöpft, aber glücklich kann er sich nun der eigentlichen Feier hingeben und vielleicht erwägt er innerhalb der nächsten zehn Jahre zu heiraten, denn ansonsten droht ihm an seinem 40. Geburtstag, rückwärts auf einem Esel reitend durch die Gemeinde ziehen zu müssen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte.