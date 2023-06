Renas Ciftci aus Sottrum gibt Tipps zur Baufinanzierung

Von: Lars Warnecke

Er ist ein Sottrumer Jung‘ und es läuft beruflich ganz gut für ihn: Renas Ciftci in seinem Büro an der Bahnhofstraße. © Warnecke

Orientierung im Angebotsdschungel, das bietet der Sottrumer Renas Ciftci. Seit drei Jahren ist er als Finanzberater selbstständig.

Sottrum – Renas Ciftci hat ihn gewagt, den Sprung in die Selbstständigkeit. Und er habe ihn bis heute nicht bereut, betont er. Vor drei Jahren gründete der Sottrumer sein eigenes Unternehmen, das IKR Finanzhaus. Dort, in einem kleinen, lichtdurchfluteten Büro an der Bahnhofstraße ist er sein eigener Chef, berät Menschen, die ein Haus bauen oder kaufen möchten und dafür Geld brauchen. Ciftci hat von ein grundlegendes Problem erkannt: Durch den Zinsanstieg seien die Kreditraten im Vergleich zum letzten Jahr teilweise um mehr als das Doppelte gestiegen. „Dass sich dadurch heute kaum noch jemand den Kauf oder Neubau einer Immobilie leisten kann, das wurmt mich, das finde ich traurig.“ Dabei seien es vor allem junge Familien, die er, selbst Vater von zwei kleinen Töchtern, gerne in die eigenen vier Wände bringen möchte – auch wenn diese Aufgabe ihm zufolge oft genug eine Herausforderung darstelle.

Immobilienkauf ist schwer geworden

Der Sottrumer nennt ein Beispiel: „Vor Kurzem hatte ich es mit einer Familie zu tun, die trotz guter Bonität bei mehreren Kreditinstituten, unter anderem ihrer eigenen Hausbank, abgelehnt wurde – hier habe ich für sie eine Bank gefunden, die eine langfristige Zinsbindung über 30 Jahre bis zum Schluss anbietet, was viele Banken gar nicht anbieten. Hier liegt oftmals die maximale Zinsbindung bei 15 Jahren.“ Nach wenigen Tagen sei die Finanzierung bestätigt gewesen und die Kunden überglücklich. „Das hat mich natürlich riesig gefreut!“

Gelernt hat Renas Ciftci, dessen Eltern kurdischer Abstammung sind, ab 2009 in einer überregionalen Großbank in Hamburg, wechselte irgendwann zur Volksbank in Sottrum und war anschließend einige Jahre Verkaufsleiter einer namhaften Bausparkasse. So sei er schon früh mit dem Baufinanzierungsgeschäft in Berührung gekommen. Früher, weiß er, sei es vielfach so abgelaufen: Die Interessenten sprachen bei ihrer Hausbank vor, bekamen ein Angebot – und so wurde die Finanzierung dann festgezurrt. Heute werde, wie eigentlich in allen Lebensbereichen, viel mehr verglichen, so Ciftci. Und eben auch, wenn es um die Baufinanzierung geht. „Dazu würde ich auch immer auf jeden Fall raten.“

Schwarze Schafe in der Branche

Auch der Sottrumer weiß natürlich: Schwarze Schafe gibt es in seiner Branche zuhauf. Er habe durch seine früheren beruflichen Stationen jedenfalls schon jede Menge Erfahrung sammeln können. „Und ich wollte das Beste aus allem herausziehen und ehrlich und authentisch meine Hilfe anbieten“, nennt er den Grund, warum er sich 2020 selbstständig gemacht habe. „Ohnehin habe ich in allen Lebenslagen ein Helfersyndrom – wenn jemand beim Umzug Hilfe braucht, bin ich der erste, der mit anpackt, und das spiegelt sich auch in meiner Arbeit wieder.“

Woran man seiner Ansicht nach unseriöse Anbieter erkennt? „Wenn du deinen Job gut machen willst, musst du bei jeder Finanzierung alle Fördermöglichkeiten mitnehmen, sie aufzeigen – auch wenn es bei einigen nichts zu holen gibt.“ Alles andere, hebt er hervor, sei Falschberatung.

Wenn es sein finanzieller Rahmen zulässt, dann setzt sich der Sottrumer auch liebend gerne für charitative Zwecke in der Samtgemeinde ein – als Sponsor. „Ich mag es, etwas für die Region zurückzugeben“, erzählt der junge Mann, der im Laufe der drei Jahre als selbstständiger „Baufi“-Berater schon Tausende Beratungsgespräche geführt haben will.

Womit es der Fachmann mittlerweile auch zu tun bekommt: „Im Moment sind viele Immobilienbesitzer besorgt, weil in den Medien die Rede davon ist, dass alte Immobilien saniert werden müssen, um einen gewissen Energiestandard zu erreichen.“