Sottrum - Eine der besten deutschsprachigen Verwechslungskomödien hat die Laienspielgruppe im TV Sottrum auf den Spielplan gesetzt: „Reine Nervensache“, ein Dreiakter des norddeutschen Autors Wolfgang Binder, feiert am Samstag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr Premiere. Die Tickets für dieses Bühnenspektakel sind ab sofort im Gasthaus Röhrs erhältlich.

Wer ist eigentlich wer? Dieser Stoßseufzer wird sich im Laufe der atemberaubend kurzweiligen Komödie quasi zur Mutter aller Fragen entwickeln, kündigen die Laienschauspieler in einer Pressemitteilung an. Und während die Darsteller auf der Bühne von einer Verwirrtheit in die nächste fallen, ein Fettnäpfchen nach dem anderen durchstapfen, „darf sich das Publikum geradezu königlich amüsieren“, verspricht Abteilungsleiter Jens Högermeyer.

Auslöser des ganzen Schlamassels ist Tante Hedwig (gespielt von Nadja Scheffelmeier), die überraschend ihren Besuch bei ihrer Nichte Marion (Eva Dörk) ankündigt – nicht zuletzt auch, um deren Ehegatten Matthias (Erik Ahlenstorf) endlich einmal kennenzulernen. Da sich dieser jedoch gemeinsam mit Kollege Jungnickel (Harald Entelmann) auf Geschäftsreise befindet, muss ein Freund des Paares in die Rolle des Ehemannes schlüpfen.

Bald weiß niemand mehr, wer wer ist

Das Problem dabei: Dieser Freund, Lümi genannt (Heiko Fresen), ist nicht gerade die hellste Kerze im Kronleuchter, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das Täuschungsmanöver scheint dennoch zu gelingen. Leider aber verursachen zahlreiche weitere Protagonisten ein heilloses Durcheinander in der kleinen Dachgeschosswohnung. So schauen einmal mehr Matthias‘ Eltern (Maren Bischoff und Jens Högermeyer) unaufgefordert nach dem Rechten, platzen Briefträger (Klaus Tietjen), Hausmeister Buller (Uwe Wamsiedl-Thoden) und der Gerichtsvollzieher Meyer (Andree Siemund-Scheffelmeier) ins Geschehen, und selbst die Putzfrau namens Puschke (Astrid Röben) mag schließlich nichts mehr unter den Teppich kehren.

Bald weiß niemand mehr, wer wer ist, und jeder verwechselt jeden mit jedem. Als zu allem Überfluss auch noch Dr. Grützner (Bärbel Rosebrock) die Kuh im fünften Stock sucht, ist das Kuddelmuddel komplett – oder ist vielleicht doch alles nur ein böser Traum?

Wer sich dieses Theater nicht entgehen lassen möchte, kann sich ab sofort Eintrittskarten sichern. Doch die Laienspielgruppe warnt: „Bekanntermaßen sind die besten Plätze rasendschnell vergeben.“ Die Tickets für die sechs Vorstellungen sind für acht Euro (Kinder bis 14 Jahren sowie Besucher der Seniorenvorstellung fünf Euro) im Gasthaus Röhrs zu haben.

Los geht’s am Samstag, 27. Oktober. Um 15 Uhr heißt es „Vorhang auf“ für die Seniorenveranstaltung. Auf Wunsch serviert das Gasthaus Röhrs ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen. Der Bürgerbus-Verein sorgt innerhalb der Samtgemeinde auf Voranmeldung für kostenfreie An- und Abfahrt. Um 19.30 Uhr bittet das Ensemble dann zur Premiere, die traditionell mit einem Gläschen Sekt ausklingen wird. Weitere Aufführungen stehen am Sonntag, 28. Oktober, am Freitag, 2. November, sowie am Wochenende 3. und 4. November, jeweils von 19.30 Uhr an auf dem Programm. J mro