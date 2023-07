Reeßumer Schützen haben zwei Vereinsrekordhalter als Majestäten

+ © Holsten-Körner Obwohl Nele Wahlers und Jürgen Worthmann fast ein halbes Jahrhundert trennt, steht für beide Schützen „Spaß am Schießen und Geselligkeit“ im Vordergrund. © Holsten-Körner

Zwei historische Könige, das gibt es nicht so oft. In Reeßum kann daher diesmal ganz besonders intensiv gefeiert werden.

Reeßum – Mit Nele Wahlers und Jürgen Worthmann gibt es nach dem diesjährigen Reeßumer Schützenfest gleich zwei Majestäten, die in die Geschichtsbücher des 1927 gegründeten Schützenvereins eingehen werden: Während die 18-jährige Nele Wahlers als bisher jüngste Königin den Titel erringen konnte, gehört Jürgen Worthmann mit seinem Königstitel 2023 zu den einzigen beiden Schützen in Reeßum, die bereits dreimal ganz oben auf dem Treppchen standen. Was treibt die beiden an?

Große Jugendabteilung

„Es ist eine schöne Gemeinschaft im Verein mit vielen jungen Leuten“, hebt Nele Wahlers hervor, die 2015 – gemeinsam mit ihren Freunden Marie-Louise, Shannon, Hanke und Maxi – dem Schützenverein Reeßum beitrat. Schon damals war für die Nachwuchsschützen Jugendleiterin Tanja Biesemeier zuständig, die jeden Mittwochabend ab 18 Uhr, unterstützt von Stellvertretern und Betreuern, mit ihnen Laser- und Luftgewehrschießen übt. „Durch das Engagement haben wir eine große Jugendabteilung, die alle richtig Lust zum Schießen haben“, freut sich Jürgen Worthmann.

+ Strahlen bei Nele Wahlers über den Titelgewinn. © Holsten-Körner, Antje

Der Spaß ist auch Nele Wahlers ein ganz wichtiger Aspekt. Neben dem Schützenverein ist sie auch beim Cheerleading aktiv und absolviert dort eine Trainerausbildung. Außerdem ist die angehende Abiturientin Vorsitzende der örtlichen Dorfjugend. „Am meisten Zeit nimmt aber die Schule in Anspruch“, betont Wahlers. Ihren Freunden am Sottrumer Gymnasium ist der großartige Erfolg mit dem Gewinn des Königstitels gar nicht aufgefallen. „Aber aus anderen Dörfern wie Bötersen, wo mein Freund Jannik wohnt, habe ich viele Glückwünsche bekommen“, erzählt die Reeßumerin. Sogar auf dem Parkplatz des Sottrumer Edeka wurde sie schon auf Entfernung angesprochen – mit „Hallo eure Majestät“. „Es ist ein sehr gutes Gefühl, dass ich Königin geworden bin“, verrät die sympathische junge Dame.

Das Faible wurde in die Wiege gelegt

Während sie in ihrer Familie als einzige Mitglied im Schützenverein ist, wurde Jürgen Worthmann das Faible zum Schießen in die Wiege gelegt. „Mein Vater, Hermann Worthmann, war stark im Schützenverein eingebunden, hatte dort mehrere Funktionen und war 1959 und 1984 König“, so Worthmann, der vor Renteneintritt als gelernter Bankkaufmann aktiv war. So trat er als Elfjähriger im Jahr 1967 dem Verein bei. „Damals gab es im Ort nur den Schützenverein und den Sportverein“, berichtet der heute 67-Jährige.

Selbstverständlich, dass auch seine vier Brüder Mitglieder im Reeßumer Schützenverein wurden. „Ich musste mich erstmal mit dem Gewehr vertraut machen, ob ich Links- oder Rechtsschütze bin“, erinnert sich Worthmann noch an die Anfänge. Als er für sich links als Sonnenseite entdeckt hatte, stellten sich die Erfolge ein. Eingebunden in das Schützenwesen sind auch seine Ehefrau Christel sowie die drei Kinder Sören, Frithjof und Laura, die bereits alle schon Titel geholt haben.

+ Emotional ist für Jürgen Worthmann die Proklamation. © Holsten-Körner, Antje

Mit Stolz erfüllt den Großvater von fünf Enkelkindern (im Dezember wird das sechste Enkelkind erwartet), dass auch die nächste Generation Interesse am Schießsport zeigt. „Hanna, unser ältestes Enkelkind, hat bereits beim Schützenfest das Laserschießen mitgemacht“, berichtet Worthmann, der sich ehrenamtlich beim Gemeinderat sowie dem Schützenverein engagiert und Radfahren und Trompete zu seinen Hobbys zählt. Ehrensache, dass der ehemalige Kicker dem ersten Herrenteam und der S50 als Zuschauer auf dem Fußballplatz verbunden bleibt.

Für ein Jahr werden Nele Wahlers und Jürgen Worthmann den Schützenverein nicht nur bei internen und externen Veranstaltungen präsentieren, sondern sich auch aktiv an den Schießwettbewerben beteiligen. „Ich werde Nele an meine Seite nehmen“, bietet der König an, der sich mit einem Teiler von 69 den Titel sichern konnte. Trotz des großen Altersunterschiedes sind sich beide Majestäten sicher, dass das Vereinsleben in Reeßum auf Augenhöhe stattfindet. Einig sind sie sich auch auf die Frage, was ihnen am besten im Schützenverein gefällt: „Der Spaß am Schießen und die Geselligkeit.“