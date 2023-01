Reeßum: Kinderheim Ivalo bekommt eine neue Leitung

Von: Antje Holsten-Körner

Die Kanus kommen bei fast allen Ferienreisen zum Einsatz: Stefan Seifert-Stawicki (v.l.), Jenny Seifert und Thuvibakan „Thuvi“ Tharmapalan. © Holsten-Körner

Das Kinderheim Ivalo hat eine neue Leitung. Die Kinder stehen nun unter der Obhut von Theres und Thuvibakan Tharmapalan. Die bisherigen Verantwortlichen, Stefan Seifert-Stawicki und Jenny Seifert, zieht es nach Schleswig-Holstein. Sie führten das Haus seit 1997.

Reeßum – Geliebt und umsorgt aufzuwachsen sollte für jedes Kind eine Selbstverständlichkeit sein. Doch das ist leider nicht für alle Mädchen und Jungen im eigenen Elternhaus möglich. So gab es im Jahr 2021 gemäß Statistischem Bundesamt rund 47 000 – teilweise vorübergehende – Inobhutnahmen. Meistens bieten Heime diesen Kindern ein neues Zuhause. Eins davon ist das Reeßumer Kinderheim Ivalo, das 1990 aus dem Inari-Hof Stapel gegründet wurde, in dem Stefan Seifert-Stawicki seit 1987 beschäftigt war.

Ab 1990 führte er das Heim, im Januar 1997 folgte gemeinsam mit Ehefrau Jenny Seifert der Schritt in die Selbständigkeit. Jetzt verabschiedet sich das Paar aus Reeßum.

Eine wunderbare Zeit geht damit zu Ende, weil das nie unsere Arbeit war, sondern immer unser gemeinsames Leben.

„Eine wunderbare Zeit geht damit zu Ende, weil das nie unsere Arbeit war, sondern immer unser gemeinsames Leben, unser Miteinander, getreu nach dem alten Motto: ‚Alle für Einen, Einer für Alle‘, resümiert Stefan Seifert-Stawicki. Das Besondere: Die Familie Seifert-Stawicki bildete mit den betreuten Kindern und Jugendlichen immer eine große Familie unter einem Dach. „Ich kenne keinen, der so lange als Familie in der Jugendarbeit zusammengelebt hat“, sagt Seifert-Stawicki nicht ohne Stolz. Sogar die Ferien, in denen es oft nach Schweden oder Frankreich ging, wurden gemeinsam gestaltet.

Das letzte gemeinsame Weihnachtsfest von Jenny Seifert und Stefan Seifert-Stawicki mit „ihren“ Kindern. Mit von der Partie war schon Thuvibakan „Thuvi“ Tharmapalan (r.). © -

Nicht nur einmal waren die Kanus dabei im Einsatz. „Wir haben viele Abenteuer mit Zelt in der Natur erlebt“, blickt der 61-Jährige gerne zurück. Auch durch die gemeinsamen Erlebnisse sind die Kinder wie eine Geschwistergruppe homogen zusammengewachsen. Zum Konzept erklärt er: „Es ist wichtig, eine Struktur zu geben, wobei das Liebevolle im Vordergrund steht.“ Auch Humor, gesunder Menschenverstand und das Herz am richtigen Fleck seien, ergänzt er, wichtige Faktoren.

Zur Seite standen dabei Mitarbeiter, die teilweise schon viele Jahre zum Team zählen. Dazu gehört die Hauswirtschafterin Gunda Marquarding, die seit mehr als 20 Jahren dabei ist. Auf „seine“ Kinder ist Stefan Seifert-Stawicki sehr stolz: „Die allermeisten von ihnen und damit überdurchschnittlich viele sind berufstätig.“ Die Berufe reichen vom Melker über Altenpfleger und Arzthelferin bis hin zum Manager. Auch Sozialarbeiter sind dabei. Diesen Beruf wählte Arndt, einer von Seifert-Stawickis ersten Kindern. Oftmals ist der Kontakt – ob durch einen Besuch oder einen Brief – über viele Jahre erhalten geblieben. „Man kann für den Handlauf rechts und links sorgen, die Treppe heraufgehen müssen sie selbst“, so Seifert-Stawicki.

Mit dem Jahr 2023 bekommen die zehn Kinder und Jugendlichen im Alter von sieben bis 16 Jahren mit Theres und Thuvibakan „Thuvi“ Tharmapalan eine neue Familie. „Das Kinderheim geht in gute Hände, sonst hätte ich es nicht abgegeben“, betont Stefan Seifert-Stawicki. Bereits seit November steht ihm Thuvi Tharmapalan zur Seite. Der 36-Jährige kann das Studium „Soziale Arbeit“ und einen Management-Abschluss vorweisen, Theres Tharmapalan ist ausgebildete Gesundheitspflegerin und steht kurz vor dem Studienabschluss „Soziale Arbeit“. Die Tharmapalans möchten die Reeßumer Strukturen „eins zu eins übernehmen“ und beziehen daher mit der siebenjährigen Tochter und dem zweijährigen Sohn die Wohnung im Gebäude An der Weide. „Die Kinder und Jugendlichen brauchen eine Familie“, freut sich Thuvi Tharmapalan auf die Großfamilie.

Das Ehepaar Seifert-Stawicki zieht es dagegen in Jennys Heimat nach Schleswig-Holstein, wo die 49-Jährige seit einem Jahr eine Praxis für Kinder- und Jugendpsychotherapie betreibt. „Das passte, denn in Steinbergkirche war der Kassensitz ausgeschrieben“, freut sich Stefan Seifert-Stawicki für seine Ehefrau. Mit seinem neu gegründeten Unternehmen „Beratungskunst“ knüpft der 61-Jährige an sein damaliges Studium an der Ottersberger Kunsthochschule an. Der Diplom-Kunsttherapeut bietet unter anderem systemische Supervision, Coaching für Teams und Führungskräfte und Box-Therapie an.

Der Abschied aus Reeßum erfolgt mit einem weinenden und einem lachenden Auge. „Es ist sehr schade, dass so viel verloren geht. Man sollte sich nicht vormachen, dass über die Entfernung alles erhalten bleibt“, betont Seifert-Stawicki, der Mitglied in allen örtlichen Vereinen und der Jägerschaft war. Nicht nur das, sondern für einige Jahre führte er den TuS Reeßum und war Vorsitzender der Steuerungsgruppe der Dorferneuerung. Sein Blick in die Zukunft ist positiv: „Wie sagt Hermann Hesse: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne!“