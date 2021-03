Sottrum: Rathaus-Planung beginnt

Das Sottrumer Rathaus platzt aus allen Nähten. Abhilfe soll ein Anbau schaffen, dessen Spatenstich im kommenden Jahr erfolgen könnte. Am Donnerstag nimmt eine Arbeitsgruppe „Rathausbau“ ihre Arbeit auf.

Sottrum – Im Moment gehe es nur mit Homeoffice, aber auch ohne Corona müssten manche von Zuhause aus arbeiten. So umreißt Sottrums Erste Samtgemeinderätin Kerstin Wendt das Platzproblem im Rathaus. Das Trauzimmer ist längst ein Büro geworden (Hochzeiten sind nun im Heimathaus), und Konferenzen können ausschließlich im Ratssaal stattfinden. Das alte Konferenzzimmer: ebenfalls schon lange ein Büro. Wendt: „Ich kann nicht einmal Auszubildenden oder Praktikanten einen vernünftigen Arbeitsplatz anbieten.“ Kurzum: Es ist eng in dem Fachwerkgebäude.

Dass das Rathaus größer werden muss und das Bestandsgebäude ebenfalls einer Überholung bedarf, ist kein Geheimnis und bereits auf der Agenda der Lokalpolitik. Schon die als Schnittstellenoptimierung bezeichnete Strukturreform kündigt an, dass die Verwaltung wohl mehr Personal brauchen wird, wenn sie Aufgaben ihrer Mitgliedsgemeinden übernehmen soll. Doch dreht sich derzeit alles um das Wie. Und das Wie soll eine Arbeitsgruppe „Rathausbau“ beantworten, die im Herbst 2020 beschlossen wurde und nun nach der Verabschiedung des Haushaltsplanes ihre Arbeit aufnehmen kann. Für Donnerstagnachmittag ist die erste Sitzung anberaumt.

Baukosten liegen schätzungsweise bei drei Millionen Euro

Der frühe Zeitpunkt der Einrichtung der Arbeitsgruppe sorgte seinerzeit für Irritationen im Rat. Die Strukturreform stecke noch in den Kinderschuhen, doch ist sie für Ratsfrau Friedericke Paar (CDU) Grundlage des Ausbaus. „Wir wissen noch nicht, wie viele Mitarbeiter das Rathaus brauchen wird“, sagte sie im Herbst. Hans-Jürgen Brandt (SPD) stimmte ihr damals bei der Aussprache im Samtgemeinderat zu. Bürgermeister Peter Freytag hätte im Vorfeld die Planstellen benennen müssen. Erst danach wisse man, welchen Raumbedarf es gebe.

Die Arbeitsgruppe besteht aus je einem Vertreter der Fraktionen im Samtgemeinderat, zwei Ratsleuten aus der Gemeinde Sottrum sowie für die Verwaltung aus Wendt selbst und Samtgemeinde-Bürgermeister Freytag. Die Verwaltung habe ihre Bedarfe ausgelotet, so Wendt weiter. 150 000 Euro stehen für Planungsleistungen in diesem Jahr zur Verfügung.

Gebaut wird 2021 aber sicher nicht mehr: Zwar war dafür im ersten Haushaltsentwurf für das laufende Jahr bereits eine Million Euro an Baukosten eingeplant, allerdings stand der Rat bei den Beratungen unter dem Druck, zu sparen und Projekte zu verschieben. Im Rathaus muss man sich noch ein bisschen gedulden, bis es losgeht und sich irgendwann der langersehnte Platz bemerkbar macht. Laut einer Beschlussvorlage aus dem Herbst schätzt man die Baukosten auf insgesamt drei Millionen Euro.

Zunächst wird Grundsätzliches diskutiert

Ohnehin gilt es zunächst, Grundsätzliches zu klären. Es ist Aufgabe der Arbeitsgruppe, Vorlagen für den Rat auszuarbeiten. Startet man einen Architektenwettbewerb? In welche Richtung dehnt man sich aus? Bleibt das bereits gekaufte Nachbarshaus an der Kirchstraße bestehen oder rückt man in den Apfelgarten hinter dem Rathaus? Inwieweit bindet man das Bestandsgebäude überhaupt mit ein? Wendt: „Da gibt es verschiedene Sichtweisen, und das ist auch gut so. Wir wollen das vernünftig ausdiskutieren.“

Wendt selbst hatte vor dem Beschluss zur Gründung der Arbeitsgruppe im Rat von einem „erheblichen Sanierungsstau“ im Rathaus gesprochen. Die Infrastruktur sei überarbeitungsbedürftig, die Dämmung unzureichend, es gebe keinen Besprechungsraum mehr und darüber hinaus nur einen Fluchtweg im Obergeschoss. Die Barrierefreiheit, ergänzt sie gegenüber der Kreiszeitung, sei ebenfalls nicht gegeben.