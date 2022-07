Rat beschließt Eins-zu-Eins-Rekonstruktion des Glockenturms in Reeßum

Von: Nina Baucke

Der Reeßumer Glockenturm ist in die Jahre gekommen und soll nun Eins zu Eins ersetzt werden. © Holsten-Körner

Die Gemeinde Reeßum sagt einstimmig ja zu einer Eins-zu-Eins-Rekonstruktion des markanten Glockenturms. „Wir werden nie wieder die Möglichkeit bekommen, den Glockenturm so wiederherzustellen“, hatte Bürgermeister Julian Loh noch vor dem Votum betont.

Reeßum – Seit Längerem umschließt ein Bauzaun den Glockenturm in Reeßums Ortsmitte. Dieser Anblick wird allerdings in absehbarer Zeit der Vergangenheit angehören, denn der Reeßumer Rat entschied sich am Montag einmütig für eine Eins-zu-Eins-Rekonstruktion des markanten Bauwerks. Und auch bei der Förderung ist Aufatmen angesagt: Erst am 30. September 2023 muss die Gemeinde eine Endabrechnung vorlegen.

„Wir werden nie wieder die Möglichkeit bekommen, den Glockenturm so wiederherzustellen“, hatte Bürgermeister Julian Loh vor der Abstimmung betont. „Wir haben da einiges an Arbeit reingesteckt, aber es hat sich gelohnt.“

Wichtig war, dass wir uns im Rat immer in die Augen blicken konnten und gemeinsam entschieden haben.

Denn ein Automatismus, wie Loh es nannte, war die Entscheidungsfindung nicht gewesen. Es war vor allem die Kostenfrage, die die Ratsmitglieder in den vergangenen Monaten bei jeder Beratung, jeder Diskussion über den Turm begleitet hatte. Ersatz – ja oder nein? Und wenn ja: ein Neubau mit neuer Statik oder eine Rekonstruktion? „Wichtig war, dass wir uns im Rat immer in die Augen blicken konnten und gemeinsam entschieden haben – auch mit kritischen Stimmen“, betonte Loh.

Die Gemeinde hatte den Statiker des aktuellen Baus mit ins Boot geholt und gemeinsam mit dem Architekturbüro das Ganze erarbeitet. 97 000 Euro soll die Rekonstruktion nun kosten – und Loh geht davon aus, dass das reicht: „Eichenholz unterliegt im Preis ja nicht diesen Schwankungen, wie das bei anderem Bauholz der Fall ist.“ Zumal es sich um ein förderfähiges Projekt dreht, so hatte die Gemeinde beim Amt für regionale Landesentwicklung Unterstützung beantragt – ein großer Teil der Kosten sollte aus dem externen Topf kommen, ungefähr 35 000 Euro müsste dann noch die Gemeinde tragen.

Mit einem Haken, denn die Endabrechnung müsste bis zum 15. Oktober dieses Jahres vorliegen. „Wir haben es dank vieler Gespräche und guten Zuredens geschafft, diesen Stichtag auf den 30. September 2023 zu verschieben“, so Loh.

Wassergebundene Decke statt Granitpflasterung

Die alten Balken werden für die Rekonstruktion nicht mehr zu gebrauchen sein, das Reetdach über der Glocke soll beim Abbau noch einmal geprüft werden. „Die Balken haben keinen historischen Wert, außerdem sind sie verzogen und verdreht“, erläuterte Loh. „Auch die Hauptstützen sind in einem Zustand, in dem die Planer, Statiker und Zimmerer sagen: Die bekommst du nicht mehr vernünftig fest. Das wäre auch vom Aufwand her nicht verhältnismäßig.“ Selbst wenn das Reetdach noch verwendbar ist: „In den Kosten haben wir einen kompletten Ersatz inklusive Dach zumindest eingeplant“, so Loh. „Bis auf die Glocke natürlich.“ Der Unterschied zum Bestand wird allerdings der sein, dass die Granitpflasterung am Turm durch eine wassergebundene Decke ersetzt wird. „Mit 35 000 Euro ist das immer noch ein echtes Losglück für uns“, betonte Ratsmitglied Jürgen Worthmann und wandte sich an Loh: „Gut, dass ihr solange dafür gekämpft habt.“ Auch Marco Bruns lobte: „Ihr habt das sensationell gelöst. So müssen wir weder einen Eigenbau noch eine Stahlkonstruktion dort aufstellen. Da sieht man, was herauskommt, wenn man versucht, auch mal Umwege zu gehen, um etwas zu erreichen.“

Loh äußerte vor allem zwei Wünsche: „Das wir hinter das Thema endlich einen Haken machen können. Und das die Glocke wieder läutet.“