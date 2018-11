Rastplatz Grundbergsee: Radioaktiver Behälter ist ein Cäsium-Strahler

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am Montag auf der Raststätte Grundbergsee im Dienst.

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Nachdem am Montagvormittag ein Mitarbeiter der Autobahn-Betriebsgesellschaft „A1 mobil“ einen kleinen, aber radioaktiven Behälter gefunden hatte, liegen nun die ersten Untersuchungsergebnisse vor.

Wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilte, handelt es sich bei dem Inhalt des Bleibehälters um einen etwa batteriegroßen Cäsium-Strahler. „Eine unmittelbare Kontamination durch Kontakt mit dem Behälter selbst konnte dabei aber ausgeschlossen werden“, so der Sprecher der Rotenburger Polizeiinspektion, Heiner van der Werp.

Noch am Montagabend ist ihm zufolge der radioaktive Behälter vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) für weitere Untersuchungen nach Hildesheim in ein Labor gebracht worden. Man hofft dadurch mehr über die Hintergründe der illegalen Entsorgung zu erfahren. Die Herkunft des Behälters ist durch die Laboruntersuchung allerdings weiterhin ungeklärt. Möglicherweise werde das im Behälter aufgefundene Präparat die Beamten auf die Spur der Verantwortlichen führen, heißt es. Die Ermittlungen dauern an.

Cäsium ist ein radioaktiver Stoff, der zum Beispiel in industriellen Anlagen zum Einsatz kommt. „Hier wird er vor allem bei Messungen eingesetzt – etwa zur Bestimmung von Dichte in flüssigen Medien oder zur Überprüfung von Messgeräten“, so die Polizei. Für den Einsatz ist eine Genehmigung erforderlich. Entsprechende Anträge werden durch die Gewerbeaufsichtsämter geprüft und erteilt. Der NLWKN werde seine Untersuchungen und Tests fortführen.

Zettel macht auf Behälter aufmerksam

Der „A1 mobil“-Mitarbeiter am Montagmittag auf einem Tisch auf dem Parkplatz der Raststätte in Fahrtrichtung Hamburg das radioaktive Behältnis gefunden. Durch einen Zettel neben dem Behälter ist der 43 Jahre alte Mann auf den radioaktiven Inhalt aufmerksam geworden.

Nachdem er ihn auf der Ladefläche seines Dienstfahrzeuges abgestellt hatte, alarmierte er die Polizei. Unter anderem rückte daraufhin der komplette Gefahrgutzug der Rotenburger Landkreisfeuerwehr und ein mobiles Labor des NLWKN an, Messungen an dem kleinen Behälter ergaben, dass er tatsächlich leicht radioaktiv strahlte – jedoch nur in unmittelbarer Nähe. Darüber hinaus wurden auf dem Rastplatz Umgebungsmessungen durchgeführt, bei denen allerdings keine weitere Strahlenaktivität festgestellt werden konnte.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Auch bei dem „A1 mobil“-Mitarbeiter konnte nach einer Untersuchung Entwarnung gegeben werden.