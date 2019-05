Räuber vor Gericht

Verden/Hellwege - Von Wiebke Bruns. In seinem Haus in Hellwege ist am 1. November 2018 ein 63 Jahre alter Mann brutal überfallen worden. Nach Faustschlägen und Tritten wurde der Mann an einen Küchenstuhl gefesselt und seine Augen und Ohren verklebt. Seit Dienstag müssen sich zwei 24 und 34 Jahre alte Angeklagte wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Verden verantworten.

Gegen 20.10 Uhr sollen die Angeklagten die Tür des Wohnhauses eingetreten und auf den Geschädigten getroffen sein. Laut Anklageschrift wehrte sich das Opfer. Mehrfach sei er mit der Faust in Gesicht und Bauch geschlagen, gegen die Beine getreten und schließlich zu Boden gebracht worden. Schmuck und Bargeld sollen die Räuber verlangt und nach einem Tresor gefragt haben. Aus der Gesäßtasche des Opfers zogen sie laut Anklageschrift einen Umschlag mit 2 500 Euro Bargeld. Der 63-Jährige sei dann auf einen Küchenstuhl gefesselt worden. „Mit den Händen auf den Rücken. Zudem umwickelten sie die Füße“, verlas die Erste Staatsanwältin Dr. Maren-Bettina Napp.

Augen und Ohren wurden dem Opfer verklebt und dann das Haus durchsucht. Als physische Verletzungen werden in der Anklageschrift eine Prellmarke mit Hautabschürfungen an der Stirn, ein loser Zahn und Hautabschürfungen am Rücken aufgeführt. Die Polizei hatte damals berichtet, dass Nachbarn auf die Tat aufmerksam geworden waren. „Als sie an seiner Tür klingelten, machten sich die Fremden durch einen Hintereingang aus dem Staub“, heißt es in der damaligen Polizeimeldung. Und auch zu der schnellen Festnahme gab es Informationen von der Polizei: „Noch in der Nacht erhielt die Rotenburger Polizei Hinweise auf ungewöhnliche Anhalter, die an der Bundesstraße 215 versuchten, per Auto-Stopp nach Rotenburg zu gelangen. Eine Streifenbesatzung konnte die Verdächtigen ergreifen. Aufgrund von Indizien gerieten sie in den Verdacht, die gesuchten Räuber aus Hellwege zu sein.“

Gegen beide Männer, damals offenbar ohne festen Wohnsitz, wurde Haftbefehl erlassen. Der 24-Jährige, jetzt wohnhaft in Bremen, ist auf freien Fuß. In Untersuchungshaft sitzt weiterhin der 34-Jährige, der am Dienstag Ganderkesee als letzten Wohnsitz nannte. Weil die Straferwartung bei dem 34-Jährigen bei über vier Jahren liegt, wurde das Verfahren vom Amtsgericht Rotenburg an das Landgericht abgegeben und dort ein psychiatrischer Sachverständiger mit einer Begutachtung der Angeklagten beauftragt.

Sieben Verhandlungstage sind bis zum 12. Juli derzeit geplant. Am 14. Mai um 8 Uhr wird der Prozess fortgesetzt. Dann soll es laut den beiden Verteidigern Einlassungen geben. Wobei es am Dienstag bereits hieß, dass der 24-Jährige keine Erinnerung an die Tat habe.