„Die Radios entschleunigen“

Michael Püschel ist bei der Reparatur eines alten Radios in seinem Element. - Foto: Holsten-Körner

Bötersen - Von Antje Holsten-Körner. Wer das Haus von Michael Püschel und Silvia Krusch in Bötersen betritt, dem fallen bei der modernen Einrichtung sofort Relikte längst vergangener Tage ins Auge: Ein Fernseher aus den 1950er-Jahren, eine Stand-Musikbox und gleich mehrere große Radios. „Die Radios von damals haben einen super Klang – wie ein kleiner Konzertsaal. Das schafft heute keine Stereoanlage“, schwärmt Püschel von den alten Geräten.

Der 56-Jährige, der sich beruflich als Fachberater für Solaranlagen und Speichertechnik einen Namen gemacht hat, ist schon seit seiner Kindheit ein Fan der inzwischen oft mehr als sechs Jahrzehnte alten Technik. „Als kleiner Butscher habe ich auf dem Sperrmüll solche Geräte gefunden“, erzählt Püschel. Mit einigen hatte er Glück und konnte sie einfach zum Leben erwecken. Dabei half das Lesen von Fachbüchern und der Erwerb und die Montage von Bausätzen. Noch mehr Glück hatte er allerdings, dass er einem Profi bei der Reparatur von Radios und Fernsehern oft über die Schulter schauen durfte. Im Laufe der Jahre erweitere er sein Know-how rund um die Geräte, sodass er diese fachgerecht reparieren kann.

„In den 1980er-Jahren war das Kursbuch in Bremen so etwas, wie das Internet heute“, meint Püschel. Dort bot er mit großem Erfolg die Arbeiten an. „Damals war es teuer, ein Fernsehgerät neu zu kaufen“, sagt er. Daher boomte das Geschäft, das er nebenbei betrieb. Durch den Preisverfall Anfang der 1990er-Jahre ließ plötzlich das Interesse nach. Daher schlief auch bei Püschel die Leidenschaft ein, die erst 2002 über eine Mitgliedschaft beim Bremer Rundfunkmuseum wiedererwachte. Dort wurde dem Bötersener die Kassenführung anvertraut.

Doch dabei blieb es aber nicht: „Ich nehme reparaturbedürftige Geräte mit nach Hause und setze sie instand“, sagt der 56-Jährige, der weiß, dass es immer weniger Leute gibt, die die Kunst beim Umgang mit den historischen Geräten beherrschen. Die Generalüberholung kann lebenswichtig sein, nicht nur für die Radios. „Es ist brandgefährlich, denn viele Bauteile müssen unbedingt ausgewechselt werden“, erklärt der Hobby-Radiotechniker. Dazu gehören die Kondensatoren, die Spannung von den Tonsignalen trennen, denn sie können austrocknen. Oft stammen die Geräte von Omas Dachboden oder von einem guten Bekannten. Von einem Erwerb über das Internet rät er ab. Hintergrund: „Durch den Transport kann viel beschädigt werden.“

Mindestens zehn Stunden investiert Püschel in ein Gerät, im Durchschnitt sind es zwischen 15 und 30 Stunden. Dafür verspricht er, dass die Radios die nächsten 40 Jahre laufen. Von der Langlebigkeit ist er aus Erfahrung überzeugt. In seinem Eigentum befinden sich ein als Harfe bekannt gewordenes Gerät aus dem Hause Tonfunk, das das Herz eines jeden Sammlers höherschlagen lässt. Zum Grundig-Radio im Wohnzimmer hat er einen besonderen Bezug. „Das habe ich mit 15 Jahren gefunden. Seitdem hat es mich überall begleitet“, verrät Püschel.

Ebenfalls ein Grundig-Konzertgerät befindet sich in seinem Besitz. Beim Erzählen von der „Violette 521“ aus dem Jahr 1954, einer Kombination aus Schallplattenspieler und Radio, die bei der Familie im Wintergarten steht, gerät Michael Püschel ins Schwärmen. „Die Schallplatten kommen wieder. Der Klang ist besser als alles andere – ein kleines Kunstwerk“, so Püschel. Oft wird positiv erwähnt, dass bei den alten Radios keine aufwendige Installation, keine Verlegung von Kabel oder die Kenntnis von Menüs und Untermenüs erforderlich ist. „Die Radios entschleunigen“, hebt er hervor. In den vollen Klanggenuss kommen die Hörer bei Zimmerlautstärke. „Dann sind die Höhen, Tiefen und Mitteltöne zu hören, der Klang ist nicht zu toppen“, bewundert er die Technik der Geräte, die zwar nur über eine Ausgangsleistung zwischen drei und fünf Watt verfügen, aber durch Gehäuse und die weiteren Komponenten für den hervorragenden Sound sorgen würden.

Wer sich für die historische Technik interessiert, ist im Bremer Rundfunkmuseum an der Findorffstraße 22-24 genau richtig. Regelmäßig findet dort eine Gerätebörse für Liebhaber alter Radios und Schallplattensammler statt. Der nächste Termin ist für den 6. August angesetzt. Dort werden auch regelmäßig Hörspiele mit den Radios aus der damaligen Zeit präsentiert. Infos gibt es auf der Internetseite www.bremer-rundfunkmuseum.de oder über Michael Püschel über Telefon 0162 / 1040059.