Rache und Verrat

Taaken/Stapel - Von Matthias Röhrs. Es ist die Geschichte von Verrat, Freundschaft, Liebe, Treue, Macht, die in den kommenden Wochen in Stapel und Rotenburg neu erzählt wird. Die Theatergruppe 11. August widmet sich in diesem Jahr epischem Stoff: „Das Lied der Nibelungen“. Da geht es um Siegfried und den Drachen, seine Angebetete Kriemhild, um ihren Bruder König Gunther und Brunhilde – Erzählungen gibt es viele zu diesem Stoff, die Schauspieler Johannes Arnold und Nina Ornowski sind angetreten, ihre eigene Version davon aufzuführen. Mit vielen Quellen und Fassungen habe man sich im Vorfeld beschäftigt, das Stück ausgearbeitet und schlussendlich geprobt, erzählt Arnold. „Wir bürsten den Helden gegen den Strich“, sagt Ornowski.

Am Freitag, 1. November, ist dann Premiere in Stapel. Vorwissen zu den Nibelungen müsse man keines haben, beteuert Arnold. Vielleicht ist es für den Zuschauer sogar besser für seine eigene Rolle. Ornowski und Arnold stellen eine Casting-Situation für ein Filmprojekt nach, in dem halb jenes „Lied der Nibelungen“ produziert werden soll. Beim Casting stellt sich aber heraus, dass keiner wirklich die Handlung kennt. Daran baut sich das Stück auf. „Das klingt komplizierter, als es ist. Wir wollten dem Stück etwas Neues abgewinnen.“ Kompliziert werde es eher hinter den Kulissen. Die beiden Schauspieler spielen alle Figuren des Epos, das bedeutet viele Kostümwechsel. „Der logistische Fahrplan ist seine eigene Storyline“, sagt Ornowski und lacht kurz auf.

Aber grob umrissen geht es mit Siegfried los. Der hat gerade den Drachen Fafner getötet und badet jetzt in seinem Blut, um unverwundbar zu werden. Das gelingt nicht ganz, weil ein Blatt seine Schulter bedeckt. Aber trotzdem ziemlich unverwundbar wirbt er nun um Kriemhild, macht einen Handel mit ihrem Bruder Gunther. Zusammen besiegen sie die eigentlich als unbesiegbar geltende Brunhilde, damit Gunther sie seinerseits heiraten kann.

Als dann alle im Stand der Ehe sind, kriegen die Frauen irgendwann raus, was die Herren da abgesprochen haben. Es folgen Rache und Tod. Ornowski und Arnold haben die komplette Geschichte in dem rund eine Stunde lang dauernden Stück zusammengefasst, „in eine moderne Variante“, sagt Arnold.

Die Theatergruppe 11. August gibt es seit rund zehn Jahren. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen Projekte, die sich auf einer sinnlichen und reflexiven Ebene mit Theater beschäftigen, das als eigenständiges künstlerisches Medium begriffen wird, beschreibt sich die Gruppe selbst. Etwa einmal im Jahr gibt es ein neues Projekt. Dabei versuche man immer, an neuen Orten zu spielen, da auch ein Ort das Stück präge, so Arnold. In diesem Fall ist das übrigens das Haus von Michael Schröck in Stapel sowie der Verein Lebensart in Rotenburg.

Mit dem Stück „Das Lied der Nibelungen“ tritt das Theater 11. August insgesamt zehn Mal in Stapel und in Rotenburg auf. Am Freitag, 1. November, ist ab 20 Uhr Premiere im Haus von Michael Schröck in Stapel, Moorweg 2. Weitere Vorstellungen sind für den folgenden Samstag (20 Uhr) und Sonntag (11 und 20 Uhr) angesetzt. Beim Verein Lebensart in Rotenburg, Mühlenstraße 29a, gastiert die Gruppe von Mittwoch, 6. November, bis einschließlich Sonntag, 10. November. Auftritte sind bis Samstag täglich um 20 Uhr. Am Samstag selbst gibt es eine weitere Vorstellung um 15 Uhr, am Sonntag hebt sich der Vorhang um 11 Uhr das letzte Mal. Tickets gibt es für zwölf Euro (ermäßigt acht) bei der Drogerie Stöver in Sottrum sowie an der Abendkasse. Karten können unter der Telefonnummer 04264/2915 reserviert werden. Weitere Informationen gibt es online unter www.theater-11-august.com.