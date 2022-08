Sonne für die „Wiestehummeln“: Fotovoltaikanlage auf der Horstedter Kinderkrippe

Von: Nina Baucke

Lühr Klee (v.l.), Michael Schröck, Marcus Winde und Stefan Hunsche sehen die Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Krippe als Projekt, das Gemeinde und BEGS nutzt. © Baucke

Die Bürgerenergiegenossenschaft Sottrum (Begs) betreibt seit Kurzem eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Kinderkrippe in Horstedt. Eine Investition, die allen Beteiligten - Gemeinde wie auch Begs - nutzt, davon sind die Verantwortlichen überzeugt.

Horstedt – Es ist noch nicht ganz 10 Uhr, und die Zahl der erzeugten Kilowattstunden schnellt in die Höhe. Kurz nach Mittag, so zwischen 13 und 14 Uhr werden die Solarzellen der Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Horstedter Kinderkrippe bei strahlendem Sonnenschein wohl ihre größte Ausbeute machen. „Da liegen wir bei einem Peak von 15 Kilowatt“, erklärt Marcus Winde von der Bürgerenergiegenossenschaft Sottrum (Begs).

Rund 60 Quadratmeter des Satteldaches sind mit der Anlage bedeckt, seit wenigen Tagen ist sie in Betrieb. Ziel ist eine Jahresleistung von 13 000 Kilowattstunden, „das entspricht dem, was drei Haushalte mit bis zu vier Personen durchschnittlich im Jahr verbrauchen“, so Winde. Von der Entscheidung des Horstedter Rates an sind lediglich fünf Monate bis zum Start der Anlage vergangen – trotz der angespannten Marktsituation, wie die Beteiligten deutlich machen. „Jetzt sind die erforderlichen Vorläufe mittlerweile unkalkulierbar geworden“, sagt Stefan Hunsche, Vorsitzender des Begs-Aufsichtsrates, über die Kooperation. Während die Gemeinde das Gebäude stellt, hatte die Genossenschaft das Kapital beschafft und die Planung und Umsetzung übernommen – ebenso die Überwachung und Wartung der Anlage.

Das Entscheidende beim Eigenverbrauch ist hier, dass es hier für beide Parteien rentabel ist.

„Die Begs betriebt bereits einige öffentliche Fotovoltaikanlagen, von daher haben wir zugesehen, dass wir uns da schnell handelseinig wurden“, erinnert sich Horstedts Bürgermeister Michael Schröck. Denn ursprünglich hatte die Begs keine weitere Fotovoltaikanlage betreiben wollen: „Die Einspeisevergütung ist so abgesenkt worden, dass die Anlagen für uns nicht mehr rentabel waren. So ist die Branche richtig abgewürgt worden“, kritisiert Begs-Mitglied Lühr Klee. „Erst durch die letzte EEG-Novellierung gibt es wieder einen kleinen Boom. Und durch die aktuelle Energiekrise werden sich viele bewusst, wie abhängig wir von fossilen Energien und auch anderen Ländern sind.“

Was die Anlage in Horstedt von den übrigen Fotovoltaikanlagen, die die Begs betreibt oder betrieben hat, unterscheidet: Der erzeugte Strom wird nicht in das Netz eingespeist, stattdessen hängen der Kindergarten „Wiestehummeln“ mit der Krippe, der Bauhof, den Multifunktionsraum, die Umkleideräume am Horstedter Sportplatz und das Backhaus des Heimatvereins als Direktverbraucher dran. „Und alles, was erzeugt wird, können wir auch verbrauchen“, sagt Schröck. Die Begs bekommt so einen höheren Preis als bei einer Einspeisung, während die Gemeinde Horstedt wiederum für ihren Strom weniger als vorher zahlt. „Das Entscheidende beim Eigenverbrauch ist hier, dass es hier für beide Parteien rentabel ist“, erklärt Hunsche.

Entscheidung über Nachrüstung in einem Jahr

Als Standort war schnell der Blick auf das Krippengebäude gefallen, „aber wir haben verschiedene Dächer geprüft, Idee war erst auch, die Anlage auf dem Dach des Kindergartens zu montieren, das wäre noch mehr Fläche gewesen“, erinnert sich Schröck. „Aber das ging aus Gründen der Statik nicht.“

Einen Speicher gibt es – zumindest noch – nicht. „Die Anlage ist aber so vorbereitet, dass wir einen Speicher nachrüsten können“, so Winde. Damit will sich die Begs allerdings noch etwas Zeit lassen: „Da es kein einheitliches Lastenprofil gibt, warten wir erst einmal ein Jahr ab und entscheiden dann über einen Speicher.“ Auch ein Paneel, das im Erdgeschoss des Gebäudes deutlich den Ertrag anzeigt, soll noch folgen.

Reaktion auf die Energiekrise Auch die Bürgerenergiegenossenschaft Sottrum (Begs) hat auf die Krise reagiert und die Zahl der Anteile, die zum Einstieg in die Genossenschaft notwendig sind, von zehn auf einen gesenkt. Bedeutet: Künftig reichen 100 Euro aus, um Mitglied zu werden. „Es gibt das Ziel in Niedersachsen, auf zwei Prozent der Landesfläche regenerative Energien erzeigt werden sollen. Die ersten Planungen für Freiflächen laufen“, sagt Begs-Mitglied Lühr Klee. „Wir wollen dabei der Schlüssel für die Bürger sein, damit sie sich beteiligen – und nicht Investoren aus Hamburg oder München.“