Punktesystem bei hoher Nachfrage

Reeßum – Die letzte Sitzung des Reeßumer Gemeinderates vor der Sommerpause hatte viele Punkte auf der Agenda. Einige von ihnen wurden dabei sehr kontrovers diskutiert, und ein Punkt musste sogar vorerst aus der Beratung herausgenommen werden.

Die Struktur einer Samtgemeinde basiert darauf, dass die Mitgliedsgemeinden in weiten Teilen eigenständig entscheiden können, welche Maßnahmen sie für sich auf den Weg bringen wollen. Dahinter steckt in der Regel ein nicht unerheblicher ehrenamtlicher Aufwand, der zu großen Teilen von den jeweiligen Bürgermeistern getragen wird. Die Anforderungen sind in den vergangenen Jahren immens angestiegen, sodass es immer schwerer wird, diese Arbeit mit einem Hauptjob unter einen Hut zu bekommen. Die Samtgemeinde Sottrum ist bestrebt, hier eine Umverteilung der Arbeiten von den Mitgliedsgemeinden auf die Samtgemeindeebene auf den Weg zu bringen. Ein langwieriges Projekt, zu dem es bereits einige Workshops gegeben hat. Die Ergebnisse daraus werden nun in den Gemeinden präsentiert und Reeßum war die erste, die diese Ergebnisse erfahren sollte.

Dafür hatte sich Kerstin Wendt von der Samtgemeindeverwaltung zur aktuellen Ratssitzung eingefunden. Was sie als „Schnittstellenoptimierung“ präsentierte, zeigte auf, in welchen Feldern eine Umverteilung umsetzbar und logisch sein könnte. Da das Ganze auch viele Auswirkungen auf die Personalsituation in der Verwaltung der Samtgemeinde hätte und viel Dialog mit allen Beteiligten auf allen Ebenen erfordere, sei diese Optimierung nicht kurzfristig umsetzbar. „Ich denke, das ist alles ein lebender Prozess, der immer wieder angepasst werden muss und die jetzigen Ergebnisse sollten wir erst einmal sacken lassen und als Diskussionsgrundlage in die nächsten Sitzungen mitnehmen“, sagte Reeßums Bürgermeister Marco Körner. So lange wollte Ratsmitglied Herbert Cordes allerdings nicht warten. Er äußerte große Bedenken hinsichtlich der Finanzierung der Maßnahmen durch eine Samtgemeindeumlage und sah die Institution Samtgemeinde als ausgehöhlt an: „Dann sind wir eine Einheitsgemeinde mit dem Schild Samtgemeinde davor.“

Weiteren ausgeprägten Redebedarf gab es bei den Straßensanierungs- und Beleuchtungsmaßnahmen. Eigentlich war geplant, eine Reihenfolge der notwendigen Maßnahmen festzulegen, weil man nicht alles umsetzen könne. Die Ansätze im Haushalt reichten bei Weitem nicht aus, um in diesem Jahr alles in Angriff zu nehmen. Aber so weit, dass man diese Reihenfolge diskutieren konnte, kam man an diesem Abend nicht. Herbert Cordes drückte sein Unverständnis über einige Standorte für neue Straßenlampen aus. Der Tonfall war dabei an der Grenze der Sachlichkeit, weswegen Körner diesen Tagesordnungspunkt komplett aus der Beratung herausnahm. Es wird erst nach der Sommerpause erneut darüber beraten werden.

Gemäßigtere Diskussionen gab es in der Angelegenheit der Tempo 30-Zone in Taaken. Der Beschlussvorschlag, die Geschwindigkeitsbegrenzung in Anliegerstraßen, wie beispielsweise „Rüssend“, umzusetzen, traf nicht nur auf Zustimmung. Für Jürgen Worthmann war es im Vorfeld nicht ausreichend bekannt gegeben worden, dass diese Maßnahme für eine derartige Anzahl an Straßen gedacht sei. Da allerdings nur die dazugehörigen Schilder als Kostenfaktor für die Gemeinde aufzubringen seien, waren die Gespräche an dieser Stelle nicht langwierig und der Beschluss wurde bei einer Enthaltung angenommen.

Einen größeren Teil nahm das geplante Baugebiet Maschland II an diesem Abend ein. Zunächst in indirekter Form, weil die Erschließungssatzung der Gemeinde aktualisiert und den derzeit vorherrschenden Rechtsgrundlagen angepasst wurde. „So haben wir für Maschland II Rechtssicherheit“, sagte Julian Loh. Des Weiteren wurden die Konzepte für den B-Plan des Baugebietes vorgestellt. Oder anders ausgedrückt, es wurde darüber beraten, wie das Gebiet in seiner zukünftigen Form gestaltet werden soll. Soll es lediglich eine Straße mit Wendehammer geben, oder solle man zusätzlich mit kleinen Stichstraßen arbeiten? Fragen, die Auswirkungen auf die Grundstücksgrößen haben werden. Da man laut Loh noch in einer sehr frühen Planungsphase sei und an diesem Abend die Meinungen breit gefächert waren, wurde ein Beschluss darüber, wie man das Baugebiet ausgestalten möchte, ebenfalls auf die nächste Sitzung vertagt.

Wichtige Details für die Vergabe der Grundstücke wurden in einem weiteren Tagungspunkt präsentiert. Wenn die Nachfrage nach Bauland höher ist als das Angebot, wird ein Punktesystem zum Tragen kommen. Danach wird honoriert, wer einen Bezug zu Reeßum hat und sich in der Gemeinde ehrenamtlich engagiert. Beste Chancen hat dabei, wer in Reeßum wohnt und im Sportverein oder der Feuerwehr Vorstandsarbeit absolviert. Körner betonte, dass es sich bei diesem Regelwerk um eine Richtlinie handele, die dem Rat zur Entscheidungsfindung dienen solle. Jürgen Worthmann regte an, auch Grundstücke für Interessenten vorzuhalten, die nicht aus der Gemeinde stammten. Ratskollege Marco Bruns sah an dieser Stelle, dass der Rat auch immer die Möglichkeit hätte, über Einzelfälle zu beraten.

Von Matthias Daus