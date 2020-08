Prozession statt Gottesdienst

Sottrum – Die Konfirmation ist für die meisten jungen Menschen der Höhepunkt ihrer Jugendzeit und mit einer großen Feier der ganzen Familie verbunden. In der Sottrumer St.-Georg-Kirchengemeinde stehen traditionell die Konfirmationstermine im April oder Mai im Kalender. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, wurden diese aber ausgesetzt. Inzwischen stehen mit dem 26. und dem 27. September die Ausweichtermine für die 31 Konfirmanden des Jahrganges 2020 fest.

Wie so vieles in Zeiten der Pandemie, wird dies aber nicht in der gewohnten Form erfolgen. In der Sottrumer Kirchengemeinde hat man für sich aber eine gute Lösung gefunden: „Wir werden die Konfirmation wie eine Prozession feiern“, berichtet Sottrums Pastor Dietmar Meyer. Dafür wurde der Jahrgang in Zweiergruppen eingeteilt. Der Startschuss wird für die ersten beiden Konfirmanden, die sich mit jeweils neun Gästen auf den Weg machen sollen, am Samstag, 26. September, um 10.30 Uhr fallen. Auf sie warten fünf oder sechs Stationen, die sich auf der Kirchen-Nordseite und dem benachbarten Gelände des Heimatvereins verteilen.

„Die Begrüßung an der ersten Station wird voraussichtlich der Kirchenvorstand vornehmen“, sagt Dietmar Meyer, der hofft, dass es am letzten Septemberwochenende trocken bleibt. An den weiteren Stationen sind Ansprachen zu den gewählten Konfirmationssprüchen, Gebete und Lieder geplant. Der Sottrumer Pastor wird, neben dem Kirchenvorstand, von seiner Kollegin Hilke Bauermeister, Diakon Volker Renke, Kirchenmusiker Johannes Kaußler und einigen Teamern unterstützt. Ziel des Weges ist der Altar in der Kirche, wo der Segen empfangen wird. Im Abstand von jeweils 30 bis 45 Minuten werden die nächsten Zweiergruppen mit ihren Gästen losgeschickt. Für die verbleibenden Konfirmanden startet am darauffolgenden Tag die Prozession um 9.30 Uhr.

„Für diese Art der Konfirmation gab es keine kritischen Stimmen, sondern eine positive Aufgeschlossenheit“, freut sich Dietmar Meyer. Schwierig gestaltet sich, führt er weiter aus, für einige Konfirmanden allerdings die Auswahl der Gäste, die sie auf ihrem Weg begleiten dürfen. „Wir werden versuchen, in der Kirche unter Einhaltung der Hygienevorschriften die Möglichkeit zu bieten, dass bei der Segnung mehr als die neun Begleiter dabei sein können“, verspricht Meyer, der hofft, dass sich aus der besonderen Situation durch Corona etwas ergibt, was man für später übernehmen könnte.

Wie die Idee mit der Prozession zustande kam, daran kann sich der Pastor nicht mehr genau erinnern. „Ich glaube, dass sie aus Horstedt von Pastorin Haike Gleede stammt“, vermutet er und fügt hinzu: „Aber früher oder später wäre ich auch darauf gekommen.“ Für den 51-Jährigen hat nämlich die Prozession einen sehr hohen Stellenwert: „Der Gottesdienst ist eine Prozession, dies merkt man in der protestantischen Kirche aber nicht so sehr.“ Den „inneren und äußeren Weg zu gehen“ komme, erklärt er weiter, im Gottesdienst oft viel zu kurz. Daher versucht er, in seinen Gottesdiensten den Gläubigen die Möglichkeit zu geben, einmal nach vorne zum Altar zu kommen. Da noch kein Ende der Pandemie abzusehen ist, werden sich auch für die nächsten Konfirmanden – bisher liegen 45 Anmeldung vor – Änderungen ergeben, denn derzeit können weder der Unterricht, Projekttage noch die Seminare in der gewohnten Form stattfinden.