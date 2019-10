Präzision mit großem Gerät

Höperhöfen - Von Henning Leeske. Die mechanische Bodenbearbeitung ist ein wichtiger Teil der Ausbildung bei den Landwirten. Deswegen gibt es den jährlichen Wettbewerb des Kreisleistungspflügens, in dem sich die Nachwuchslandwirte entsprechend ihren Fähigkeiten im Umgang mit dem Pflug messen können. Dieses Jahr kamen 41 Schlepper mit ihren Piloten auf eine große Ackerfläche bei Höperhöfen, um auf den abgesteckten Beeten gegeneinander anzutreten.

In zwei Hauptdisziplinen teilte sich das Teilnehmerfeld auf, in Beetpflüger und Drehpflüger. „Als ich vor Jahrzehnten als Richter anfing, hatten wir nur Beetpflüger und langsam kamen die ersten Drehpflüger dazu“, erinnerte sich Oberrichter Hermann Rugen aus Hassendorf. Denn im Laufe des technischen Fortschritts konnte der Treckerfahrer den Pflug nach der Furche drehen, sodass er direkt daneben in der Gegenrichtung zurück über den Acker fahren konnte. Beim festen Beetpflug fallen dagegen viele leere Meter auf dem Feld an, weil er erst zur anderen Seite fahren muss. Am Wochenende waren nur sechs Starter dieser Gruppe dabei.

Ziel des Pflügens ist es nämlich, den Boden gleichmäßig aus der gleichen Tiefe zu heben und zu wenden, um den Bewuchs von der Oberfläche wieder komplett im Boden verschwinden zu lassen. Daher gibt es für das Leistungspflügen klare Richtlinien, die von gleich mehreren Richtern überprüft werden. Der Ausbildungsberater der Landwirtschaftskammer, Bernd Helms, gibt den Startschuss, weil die Zeit für alle mit zwei Stunden und 15 Minuten gleich ist. Bei der Einweisung hat er zuvor die Ausmaße der Beete bekannt gegeben und die Furchentiefe von 25 Zentimetern den Lehrlingen mitgeteilt. Genau diese Tiefe wird dann beim Pflügen von den Wertungsrichtern mehrfach nachgemessen. Bei mehr als zwei Zentimetern Abweichung fallen schon die ersten Minuspunkte an. Die Furchen müssen schon gerade sein, damit das Beet homogen ist und problemlos später für die Aussaat weiterbearbeitet werden kann.

Zum Finale muss die Abschlussfurche richtig sitzen und schön leer geräumt sein, damit das Beet richtig abgeschlossen ist. Wenn sich der Azubi vermessen hat, bleibt auch mal ein kleiner Steg stehen, weil einfach die Anzahl an Furchen mit der Zahl der Pflugscharen und Fahrten nicht passte. Die Folge: Minuspunkte und Frust beim Teilnehmer, die teilweise sogar in Zweierteams zur besseren Übersicht antraten. Diese Dinge wurden dann im Anschluss mit dem zweiten Oberrichter Henning Bentz in der Manöverkritik angesprochen, nachdem die Pflüger sich bei der Bötersener Landjugend erst einmal nach getaner Arbeit stärken konnten.

Bentz bestätigte, dass der Drehpflug immer wichtiger werde, weil das viel Zeitersparnis und Kosteneinsparungen für die Betriebe bringe. „Die Feldformen werden immer ungewöhnlicher, wodurch ein Drehpflug klar im Vorteil ist“, so Bentz. Denn generell erlebe das Pflügen gerade eine Renaissance, weil der Einsatz von Herbiziden bekannterweise zunehmend beschränkt werde. „Deswegen müssen unsere Lehrlinge lernen, wie man effizient und ordentlich pflügt“, sagte Bentz, was Rugen bestätigte. In seinem Betrieb sei durch gezieltes Pflügen der Einsatz von beispielsweise Glyphosat minimiert worden.

Bei der Siegerehrung betonte Christian Intemann, der zweite Vorsitzende des Kreislandvolks, auch den Stellenwert der mechanischen Bodenbearbeitung und drückte sich optimistisch aus, dass so viele junge Menschen den Beruf des Landwirtes erlernen wollen, trotz aller derzeitigen Unwägbarkeiten. Er gratulierte zusammen mit dem stellvertretenden Landrat Hans-Joachim Jaap den Siegern, die beim Drehpflügen in drei Gruppen je nach Ausbildungsstand eingeteilt waren. Diese waren Leonie Jablotzke aus Vahlde, Kai Lüdemann aus Brockel, Lea-Maria Hollmann aus Ostervesede und beim Beetpflügen David Müller aus Visselhövede.

