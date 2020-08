Pop unterm freien Himmel

Sängerin Sara Dähn von „Voice Over Piano“ bei ihrem ersten Open-Air-Live-Konzert unter Corona-Bedingungen am vergangenen Wochenende bei Stuhr. Am nöchsten geht’s für sie in Sottrum weiter.

Sottrum – Es ist mittlerweile eine gute Tradition im Sommer in Sottrum geworden. Und lange wussten auch die Veranstalter von der St.-Georg-Stiftung und vom Heimatverein nicht, ob das Konzert von Sara Dähn, Thomas Blaeschke, Chor und Band, kurz „Voice over Piano“, am Samstag, 15. August, stattfinden kann. Doch die aktuellen Regelungen sagen noch „Ja“, ohnehin lassen die Organisatoren den Musical-Abend am liebsten unter freiem Himmel auf der Kirchnordseite über die Bühne gehen. Kleiner Haken: Sollte es regnen, kann er nicht wie üblich einfach in die Kirche verlegt werden, sondern muss auf einen anderen Termin verschoben werden. Aber danach sieht es zurzeit nicht aus.

„Musical meets Rock &Pop“ so lautet das Motto von „Voice Over Piano“, das Duo wagt sich langsam wieder in ein kleines Tourgeschehen, spielt auch noch andere Konzerte in diesen Wochen. Gespielt werden überwiegend bekannte Popsongs: „Die Zuhörer dürfen sich auf Ohrwürmer, aber auch völlig neu arrangierte Stücke und Eigenkompositionen freuen“, so die Veranstalter.

Die Musiker sind seit Jahren gemeinsam unterwegs, hatten Auftritte in Südafrika, China, Afghanistan, New York und vielen anderen Orten. Das Sottrumer Open Air wird eines ihrer ersten öffentlichen Konzerte seit dem Coronaausbruch. Dort präsentieren sie neben Highlights aus bekannten Musicals auch solche anderer Genres: Rock, Pop oder Chansons. Dazu eigene Sachen. Neu ist „Wind of Change“ dabei, „das passt auch zur Corona-Situation“, sagt Blaeschke. Auch Künstler wie Edith Piaf und Reinhard Mey sind im Repertoire der Bremer enthalten.

Aufgrund Corona findet die Veranstaltung in jedem Fall draußen statt, sodass Bühne und Sitzgelegenheiten unter Wahrung der Abstandsregeln auf der Kirchennordseite aufgebaut werden. Gerne können Besucher ihre eigenen Sitzgelegenheiten mitbringen, doch werden Klappstühle in ausreichender Zahl vorgehalten. Die Veranstalter weisen auch auf das Sicherheitskonzept hin: Der Zugang erfolgt nur über die Kirchennordseite, das Areal ist umgrenzt und parzelliert. Gruppen bis zu zehn Personen können zusammen sitzen, ansonsten gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Alle Besucher werden gebeten, einen Mund-Nasenschutz zu tragen, der am Platz abgelegt werden kann.

Toiletten sind auf dem Heimathausgelände vorhanden. Hygienebedingt werden in diesem Jahr Getränke nur flaschenweise und Snacks verpackt angeboten, Pappbecher sind vorhanden – Besucher können ihr eigenes Glas mitbringen.

St.-Georg-Stiftung, Heimatverein und vor allem die Künstler freuen sich auf das Konzert und alle hoffen auf gutes Wetter. Sollte es wider Erwarten doch regnen, würde das Konzert auf einen der Folgetage – Sonntag bis Dienstag – verschoben werden. Karten behalten ihre Gültigkeit.

Um die Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten und einen zügigen Eintritt zu ermöglichen, werden alle Besucher gebeten, die im Vorverkauf erworbenen Karten auf der Rückseite mit den Kontaktdaten zu beschriften. Restkarten an der Abendkasse können vor Ort ausgefüllt werden. Die Karten werden den Vorschriften entsprechend verschlossen aufbewahrt und fristgerecht vernichtet. mro