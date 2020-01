Flixbus-Fahrgast randaliert und hat Messer bei sich - Mitfahrer reagiert sofort

Ein berauschter Flixbus-Fahrgast hat an der Autobahn-1-Raststätte Grundbergsee für Aufregung gesorgt. Der Mann randalierte und hatte ein Messer bei sich.

Grundbergsee/A1 - Ein 37 Jahre alter Flixbus-Fahrgast war stark alkoholisiert und pöbelte während der Fahrt am Donnerstagabend andere Fahrgäste an. Als ein neben dem Randalierer sitzender Zeuge beobachtete, dass der Betrunkene in seiner Tasche ein Messer dabei hatte, griff er beherzt ein, heißt es von der Polizei.

Der Zeuge schlug dem Randalierer das Messer aus der Hand und gab ihm eine saftige Ohrfeige. Als der Flixbus an der Rastanlage Grundbergsee (Landkreis Rotenburg) anhielt, ist der 37-Jährige an Beamte der Autobahnpolizei Sittensen übergeben worden. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von mehr als drei Promille an.

Der Randalierer schlief bis zum Freitagmorgen seinen Rausch in der Gewahrsamszelle aus. Die Polizei Sittensen leitete ein Strafverfahren ein.