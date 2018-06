Polizei durchsucht Hurricane-Besucher nach Drogen und Waffen

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Gründlich schnüffelt sich der Malinois-Rüde Jogi durch die Taschen und Tüten einer Reisegruppe zum Hurricane. Hundeführer Florian Wolf zeigt ihm, wo genau er nach verbotenen Substanzen suchen soll. Auf Kommando setzt sich Jogi hin, Wolf will noch mal einen genauen Blick auf den Inhalt der Tasche werfen. Hier werden die beiden nicht fündig, die Gruppe darf sich auf die letzte Etappe nach Scheeßel begeben.

Sottrum war am Donnerstag einer von drei Standorten rund um das Hurricane, an denen Polizei und Zoll Drogen- und Waffenkontrollen vorgenommen haben. Mit rund 70 Beamten – 25 davon in Sottrum – und sechs Spürhunden machten sie sich gezielt auf die Suche nach Illegalem. „Betäubungsmittel, Drogen, Waffen“, fasst Einsatzabschnittsleiter Marcel Mehnen knapp zusammen. Zudem kontrollieren die Beamten, ob die Fahrer nicht unter Einfluss von Alkohol oder Drogen am Steuer sitzen. Sieben Personen haben sie bis gestern am frühen Nachmittag schon erwischt.

Die Polizisten sind gründlich und routiniert: Sie befragen die Fahrer, schicken sie gegebenenfalls zur Abgabe einer Urinprobe, durchsuchen das Gepäck. Die zwei Hunde vor Ort kommen dabei nur in Ausnahmefällen zum Einsatz, klärt Polizeisprecher Heiner van der Werp auf.

Die Festivalbesucher, die ein Polizist zuvor von der Bremer Straße aus zur Kontrollen auf den Schützenhof geschickt hat, nehmen es in der Regel gelassen. Gelegentlich plaudern sie mit einem der daneben stehenden Polizisten, während der Zoll ihr Hab und Gut unter die Lupe nimmt oder lassen sich von Fernsehteams interviewen. In den vergangenen Jahren hatte die Polizei noch mehr Beamte bei den Kontrollen in Sottrum, Hetzwege und Sittensen im Einsatz. Doch die mit bis zu 65 000 für Hurricane-Verhältnisse eher geringe Anzahl an Besucher und die Tatsache, dass das Festival dieses Mal nicht in den Sommerferien liegt und der Anreiseverkehr dadurch verstärkt am Freitag stattfindet, haben ihre Anzahl schrumpfen lassen, erklärt Einsatzabschnittsleiter Mehnen.

Und Jogi? Der hat sein „Erfolgserlebnis“ – eine von den Polizisten selbst im Auto versteckte Substanz – gefunden. Nun springt er an Florian Wolf hoch, beißt in ein Kauspielzeug. Ein Spiel, die Belohnung für die getane Arbeit.

Die Kontrollen sollen noch bis Freitag andauern. Dann will die Polizei ein Fazit abgeben.