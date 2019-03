Gemeinde Sottrum verabschiedet Haushalt: Plötzlich im Plus

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Das war dann noch die gute Nachricht zum Ende der Sitzung des Sottrumer Gemeinderates am Montagabend: Der Haushalt der Wiestegemeinde wird in diesem Jahr doch ein kleines Plus aufweisen. Noch in erster Lesung des Vorentwurfs Mitte Februar sind Kämmerei und Rat von einem Fehlbetrag ausgegangen – in Höhe von immerhin 563 800 Euro. Nun steht die Summe mit 11 700 Euro knapp überm Strich. Der Rat beschloss den Haushaltsentwurf einstimmig.

Das Plus ist möglich, weil Sottrum die Transferaufwendungen durch höhere Steuereinnahmen nun auch für 2018 verbuchen kann. Ursprünglich war dies für 2019 vorgesehen, die Kämmerei hat sich in den vergangenen Wochen dafür noch eine Bestätigung vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises holen wollen, erklärte Gemeindedirektor Holger Bahrenburg gegenüber der Kreiszeitung.

Ordentlichen Erträgen in Höhe von 9,304 Millionen Euro stehen nun Aufwendungen in Höhe von 9,293 Millionen Euro gegenüber. Die Gemeinde plant mit rund 800 000 Euro mehr Steuereinnahmen als noch im vergangenen Jahr, insgesamt sind es 7,567 Millionen Euro. Folgt man der mittelfristigen Finanzplanung, geht man in der Kämmerei Stand jetzt davon aus, dass sich der Wert in den kommenden Jahren auf diesem Niveau einpendelt, gegebenenfalls sogar leicht erhöht. Die verplante Investitionssumme liegt nun bei minus 615 300 Euro.

Für die CDU-Fraktion sind die Ausgaben Sottrums in 2019 Zukunftsausgaben, hob die Vorsitzende Friederike Paar hervor, über den Umstand, dass viel Geld beispielsweise in den Krippenneubau am Dannert und in die Kinderbetreuung fließt. „Kinder sind uns lieb und teuer, die Gemeinde lässt sich die Betreuung einiges kosten.“

Darüber hinaus werde in die Aufenthaltsqualität Sottrums investiert – beispielsweise durch den geplanten Mehrgenerationenplatz im Eichpark. So bleibe Sottrum lebenswert, schloss die CDU-Frau, die aber auch auf zu erwartende Ausgaben in Samtgemeinde- und Kreisumlage hinwies. Auch Hans-Jürgen Brandt (SPD) hält dies für bedenklich. Er ging in seiner Haushaltsrede ebenfalls auf die Investitionen in die Kinderbetreuung ein. An die 1,5 Millionen Euro teure Dannert-Krippe habe man sich zwar „gewöhnen müssen“, für ihn sein diese aber ein Vorzeigeprojekt für die nächsten 20 Jahre.

„Auch dem Wunsch vieler Eltern auf flexible Betreuungszeiten werden wir Rechnung tragen. Aber zum Nulltarif wird das nicht zu haben sein“, so Brandt mit Blick auf die kurz vorher verabschiedete Sozialstaffel. Jan-Christoph Oetjen (FDP) wollte das nicht gelten lassen: „Die flexible Kinderbetreuung ist kein Geschenk, sie trägt lediglich der veränderten Lebenssituation der Eltern Rechnung.“

Die Grünen-Fraktion wünscht sich indes eine Steuersenkung. Die Steuererhöhung in 2015 ist laut Lühr Klee durch eine Unsicherheit über die finanzielle Situation der Gemeinde entstanden. Nun habe sich gezeigt, dass Sottrum besser dasteht als gedacht.