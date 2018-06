Plattmoos am Baum, Ukelei im Wasser

Das Elektrofischen in Wathosen ermöglicht eine Stichprobe des Artenvorkommens in der Wümme.

Hellwege - Der Ruf nach Natur- und Artenschutz ist groß und wird von der Gesellschaft gefordert. Aber die fehlte jedoch nahezu restlos beim Tag der Artenvielfalt am Samstag an der Wümme in Hellwege. „Wir müssen überlegen, wie wir diesen Tag besser in die Bevölkerung getragen kriegen“, sagte Organisator Dr. Burghard Wittig vom Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN).

Lediglich beim Elektrofischen hatten sich dann auch nur ein paar Zaungäste eingefunden – eher zufällig, weil sie die Fußgängerbrücke am Wümmebogen nutzten. Dort standen drei Menschen in Wathosen im Fließgewässer, darunter Iris Woltmann und Prof. Dr. Heiko Brunken von der Hochschule Bremen, Bereich Ökologie und Naturschutz. Zwölf Arten gingen den Experten in die Netze und erzielten damit ein ähnliches Ergebnis wie im Vorjahr an der Sohlgleite in Ahausen. Größter Fang war ein Hecht mit 28 Zentimetern. Nicht unbedingt typisch für die Wümme ist das Vorkommen der Ukelei, von der drei in der Statistik auftauchen, die an das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz gemeldet wird.

Das Neunauge wurde – da es sich zu dieser Jahreszeit noch im Larvenstadium befindet – von der Gruppe um Dr. Thomas-Ols Eggers in der Uferzone entdeckt. Die Experten kümmerten sich um die Erfassung der Makrozoobenthos, der am Gewässerboden lebenden Organismen. „Muscheln haben wir nicht gefunden, was für dieses Biotop typisch wäre“, sagte Eggers. Er bescheinigte dennoch ein „recht gutes Artenspektrum“.

+ Ein kleiner Flussbarsch zeigt seine mit einem Stachelstrahl bewehrte Rückenflosse.

Für die Ornithologen sind in der Regel nur die frühen Morgenstunden Erfolg versprechend. Dennoch erfasste Diplom-Biologe. Marco Zimmermann 32 Arten, darunter das anspruchsvolle Braunkehlchen als fütterndes Elternpaar.

Einmalig und selten dürfte die Beobachtung zweier junger Waschbären in einem Baum gewesen sein, auch wenn es die Tiere reichlich in der Region gibt. Die beiden Waidmänner Olaf Lüdemann und Kuno Kumpins waren mit dem Infomobil der Jägerschaft Rotenburg angerückt, das reich bestückt mit Präparaten der heimischen Tierwelt ist. Die beiden zählten 149 Arten, berücksichtigten dabei auch die Pflanzen um sie herum. Eisvogel, Kaninchen, Rotmilan und Fischadler gehörten hier zu den nennenswerten Sichtungen.

+ Moosexpertin Dr. Monika Koperski entdeckt nahe des Wolfsgrundes eine selten Plattmoosart.

Direkt am Zeltplatz fand sich die Pflanze des Jahres 2018, der Langblättrige Ehrenpreis, der dort recht häufig vorkommt, woanders ausgestorben ist und als gefährdet gilt. Genauso wie der „Große Wiesenknopf“, der direkt daneben stand. 149 Arten wurden bei den Gefäßpflanzen durch Wittig kartiert. „Darunter sechs Rote-Listen-Arten.“ Zwei ungewöhnliche Funde machte die Bremer Moosexpertin Dr. Monika Koperski: Sie war im Auwald hinter dem Wolfsgrund unterwegs. Dort stieß sie auf ein seltenes Moos an einem Weidentotholzstamm und ein seltenes Plattmoos, das auf der Roten Liste steht. Sie notierte insgesamt 58 Arten. Die Pilzfans um Jörg Albers vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Bremen (NWV) zeigten sich beeindruckt, den gefährdeten „Schuppigen Porling“ in größerer Menge in dieser Region zu finden.