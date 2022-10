Plattdeutsches Theater in Hassendorf ist zurück

Von: Tom Gath

Bei den Proben noch ohne Kostüme, aber schon mit vollem Einsatz: Städterin Gesiene Meier (Marika Rugen) im Konflikt mit dem Dorfpolizisten Ole de Fries (Sven Peter). © Gath

Die Hassendorfer Feuerwehr bringt ein fulminantes Theaterstück auf die Bühne. Die Laienschauspieler stecken viel Zeit in die Entwicklung der Komödie „Eier... logisch... biologisch...“. Auch Theaterfreunde ohne Plattkenntnisse sind herzlich eingeladen.

Hassendorf – „Vun harten willkommen“ heißt es am 26. November, wenn die plattdeutsche Theatertruppe der Freiwilligen Feuerwehr Hassendorf die Zuschauer zur Premiere ihres neuen Stücks begrüßt. Aktuell laufen die Vorbereitungen im Dorfgemeinschaftshaus noch auf Hochtouren. Bis zu fünfmal pro Woche treffen sich die Laienschauspieler bei Bier und Pizza, um die Inszenierung ihres Bühnenwerks „Eier ... logisch ... biologisch“ zu perfektionieren.

Erst die Lehre, dann das Theater

Die Proben sind für den 18-jährigen Carsten Rechten eine gute Gelegenheit, Bühnenluft zu schnuppern. Seine ganze Familie lebt das plattdeutsche Theater: Opa Herbert hat die Gruppe 1975 mitgegründet, Schwester Jutta spielt im aktuellen Stück die Haushälterin Gesche und Papa Bernd achtet als Speelbaas (Regisseur) unter anderem auf die korrekte Aussprache der Wörter.

Auch wenn die Lautbildung des Plattdeutschen für den Muttersprachler Carsten kein Problem darstellt, ist er dieses Jahr nur vertretungsweise bei den Proben im Einsatz. Denn sein Opa hat einmal festgelegt, dass seine Familienmitglieder erst nach Abschluss ihrer Lehre ins Theater einsteigen sollen. Die Proben sind einfach zu zeitintensiv und können sich auch schon mal bis in die Nacht ziehen.

Erst freut man sich, dann ist man genervt von den harten Proben, die Aufführung macht wieder richtig Spaß, und am Ende ist man froh, dass alles vorbei ist.

Vater Bernd hält diese Regelung aufrecht, auch wenn er seine Vorfreude kaum verbergen kann. „Er scharrt schon mit den Hufen“, sagt der Hobbyregisseur stolz mit Blick auf übernächstes Jahr, wenn auch Carsten endlich mitspielt. Dann kann auch er die Aufs und Abs eines Schauspielers am eigenen Leib erfahren, die Jutta Rechten so beschreibt: „Erst freut man sich, dann ist man genervt von den harten Proben, die Aufführung macht wieder richtig Spaß, und am Ende ist man froh, dass alles vorbei ist.“

Monatelange Vorbereitung

Die ersten Planungen laufen schon seit dem Sommer. Jedes Jahr wird bei einem gemeinsamen Grillen sondiert, wer alles mitspielen möchte und welche Stücke infrage kommen. Bei der Wahl des Bühnenstücks bedienen sich die Hassendorfer meist bei zwei Verlagen aus Verden und Norderstedt. Die diesjährige Komödie stammt aus der Feder von Petra und Norbert Trank.

Die ersten vier Wochen lesen die Darsteller gemeinsam mit dem Regisseur das Stück laut vor. Denn für ein authentisches Regional-Schauspiel muss der niederdeutsche Text noch dem lokalen Dialekt angepasst werden, der sich von Gemeinde zu Gemeinde stark unterscheiden kann. Nachlässigkeit bei der Anpassung würde schnell auffallen: Alle alteingesessenen Haushalte in Hassendorf sind noch des Plattdeutschen mächtig und auch die meisten Neu-Hassendorfer können die alte Sprache zumindest verstehen.

Zwei Städterinnen ziehen aufs Land

Aber auch Zuschauer ohne jegliche Plattkenntnisse finden sich regelmäßig bei den Vorführungen ein. Aus Bremen reisen sogar ganze Busladungen an. Dieses Jahr passt diese Begegnung zwischen Dorf und Stadt auch zum inhaltlichen Stoff, der auf den Bühnenbrettern performt wird.

Die Komödie erzählt die Geschichte von den Städterinnen Frieda und Gesiene Meier, die im fiktiven Dorf Bullenhusen einen Hühnerhof gründen. Nachhaltig, biologisch und im Sinne des Tierwohls: So stellen sich die beiden ahnungslosen Frauen ihre Eierproduktion vor. Romantisierte Vorstellungen vom Landleben prallen dabei auf eine landwirtschaftliche Realität, die sich längst dem profitgetriebenen Konkurrenzdruck einer industrialisierten Viehwirtschaft beugen muss. Denn über ihren Knecht Hinnerk kommen die beiden gutgläubigen Stadtfrauen schnell in Kontakt mit dem benachbarten Geflügelgroßbetrieb samt seinen Legebatterien. Eine explosive Mischung, gerade wenn dann noch Alkohol und Liebeswirrungen ins Spiel kommen…