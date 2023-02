Gegen die Zeit: Planungen für den Wiederaufbau des Brettmannhauses laufen

Von: Nina Baucke

Mit dem Ensemble aus Brettmannhaus und Wassermühle hat die Gemeinde Sottrum einiges vor. © Baucke

Was wird aus dem Brettmannhaus? Einen Einblick in die Pläne dazu bekommt der Ausschuss für Klimaschutz, Bau, Planung und Wirtschaft. Auch darin, wie das Gebäude nach der voraussichtlichen Fertigstellung im Juni 2024 mit Leben gefüllt wird.

Stuckenborstel – Der Belegungsplan auf einem DIN-A-4-Blatt, das Ratsherr Lühr Klee (Grüne) am Montagabend in der Sitzung des Ausschusses für Klima, Bau, Planung und Wirtschaft hochhielt, hatte bereits etliche bunte Kästchen: Schon einige Vereine und andere Nutzergruppen, darunter auch externe, haben sich schon für das neue Brettmannhaus angekündigt. Obwohl auf dem Gelände am Ende der Mühlenstraße in Stuckenborstel bislang noch alles beim Alten ist. Aber das soll sich in absehbarer Zeit ändern.

„Es ist schon schön, als Stuckenborsteler hier so freundliche Worte zu hören – und dass es uns gelungen ist, das sperrige Problem Brettmannhaus anzufassen“, betonte Klee. Er zeigte sich zufrieden mit der Präsentation von Edgar Rathjen. Der Rotenburger Architekt hatte zuvor die bislang geplanten Maßnahmen erläutert, um das Millionen-Projekt umzusetzen.

Neues Innenleben, alte Fassade

Konkret bedeutet das demnach, dass ein komplett neues Innenleben mit alter Fassade geschaffen wird. „So lässt sich moderner Brandschutz umsetzen“, erklärte Rathjen. Aus dem Grund soll das Innere auch in Massivbauweise erfolgen und zum Beispiel Betondecken eingezogen werden. Für die Hülle wiederum ist vorgesehen, unter anderem das Fachwerk wiederzuverwenden, auch an der Rückseite, die aktuell mit Verblendsteinen versehen ist. Allerdings wird der Wiederaufbau nicht ganz die Dimension des derzeitigen Bestandes haben. 224 Quadratmeter Grundfläche werde das Haus am Ende haben, so Rathjen. Dazu kommen noch einmal 68 Quadratmeter in der Remise, denn auch das Nebengebäude soll abgerissen und als Fachwerkremise wieder aufgebaut werden. Dort sollen ein Technikraum sowie weitere Sanitäranlagen entstehen. Allerdings ist die ursprünglich eingeplante Hausmeisterwohnung wieder ad acta gelegt. Stattdessen sollen dort nun weitere Gruppenräume entstehen, die über ein zentrales Treppenhaus erreichbar sind. „Da nun niemand im Haus ist, halte ich eine Alarmanlage für sinnvoll“, appellierte Hans-Jürgen Brandt (SPD).

Der Entwurf ist das Ergebnis etlicher Beratungen und Informationsabende der Stuckenborsteler: „Danke an die Planungsgruppe: Das läuft erfolgreich, das macht Spaß – und man sieht dort neben Älteren auch viele junge Leute“, lobte der Ausschussvorsitzende Jürgen Böschen (CDU).

Wir wissen um das enge Zeitfenster. Aber wir haben alle Vorgaben gut eingehalten.

Die Uhr tickt, bis Juni 2024 muss das Projekt abgeschlossen sein, um die Förderrichtlinien zu erfüllen. „Wir wissen um das enge Zeitfenster“, sagte Gemeindedirektor Holger Bahrenburg. „Aber wir haben alle Vorgaben gut eingehalten.“

Jetzt liegt der Ball im Feld der Stuckenborsteler: „Holger Bahrenburg hat immer gesagt: Das Projekt wird von den Stuckenborstelern gewünscht, also müssen sie es auch mit Leben füllen“, erklärte Klee. Dazu steht bereits das nächste Projekt an, denn auch die Wassermühle neben dem Brettmannhaus soll für einen Millionenbetrag saniert werden, allerdings leicht zeitversetzt. „Wir müssen das zusammendenken“, sagte Klee.

Wenn ich das hier alles so sehe, bin ich sehr froh und dankbar. Die Arbeit hat sich gelohnt.

Allerdings gab es auch Bedenken – vor allem durch den Wegfall der Hausmeisterwohnung: „Durch die Wohnung sollten Mittel zur Finanzierung generiert werden – für den Unterhalt des Brettmannhauses“, stellte Nichtratsmitglied Anja Leidig (CDU) zur Debatte. Der soll nun über Veranstaltungen refinanziert werden. Dazu kommt: „Grundsätzlich hätte die Wohnung Nutzungseinschränkungen mit sich gebracht“, gab Bahrenburg zu bedenken. „In erster Linie ist ja der Grund für die Förderung der Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft – und dieser Prozess.“ Es habe sich herausgebildet, was sich die Stuckenborsteler wünschten, so Klee. „Und mit den Veranstaltungen können wir für den Unterhalt die Wohnungsmiete kompensieren.“

In Kürze soll der Gemeinderat eine endgültige Entscheidung über die Planung fällen. Außerdem geht die Detailarbeit weiter: Für den heutigen Mittwoch, 8. Februar, ist eine weitere Bürgerversammlung geplant: um 19 Uhr im Landhaus Hüdelkamp.