Planungen für den 20. Kräutertag in Horstedt gehen in die heiße Phase

Von: Nina Baucke

Evelyn Westermann (v.l.), Susanne Lohmann und Elisabeth Blohm stimmen letzte Details am Plakat für den Kräutertag in Horstedt im Juni ab. © Baucke

Der Kräutertag in Horstedt ist mit der Zeit zu einer der größten Veranstaltungen in der Region geworden. Mittlerweile blicken die Organisatoren auf die mittlerweile 20. Ausgabe, die im Juni stattfindet.

Horstedt – Der Text ein bisschen knapper und prägnanter, die Überschrift etwas größer: Evelyn Westermann, Susanne Lohmann und Elisabeth Blohm feilen an den letzten Details am Plakat und am Flyer zum Kräutertag in Horstedt am 18. Juni. Dieser Tage sollen sie in Druck gehen und weiträumig für die Veranstaltung werben, die in diesem Jahr ihre 20. Auflage erlebt und damit schon ein Stück weit zur Tradition geworden ist. „Wir wollen jetzt offensiv in die Werbung gehen“, sagt Westermann.

Einen Tag lang, von 10 bis 17.30 Uhr, wird sich in Horstedt wieder alles um Kräuter drehen. „Das ist ja schließlich auch das Alleinstellungsmerkmal unserer Veranstaltung“, so die Mulmshornerin weiter. Unter diesen Gesichtspunkten läuft die Auswahl der Beteiligten. Dann bekommt der ein oder andere auch mal einen Korb, „wenn der Stand so auch auf einem Jahrmarkt stehen könnte“. Denn das wollen die Verantwortlichen der Kräuterregion Wümme-Wieste, die den Tag ausrichtet, nicht sein.

Ohnehin haben sich bislang 60 Aussteller angemeldet, aber die drei Frauen rechnen noch mit Nachzüglern, sodass es am Ende 70 bis 75 sein werden. „Es gibt noch ein paar Unentschlossene“, sagt Blohm und lacht, „andere kommen immer wieder auf den letzten Drücker.“ Von Kunsthandwerk mit besonderen Gartensteckern für den Kräutergarten und Geschenkpapier mit Kräuterfeen darauf, bis hin zu selbst gemachten Marmeladen mit dem kräuterigen „Extra“ ist alles dabei. „Das spiegelt sich auch im Essensangebot wieder, von Kräuter-Bratwurst über Brennnessel-Giersch-Suppe und Rosmarin-Eis bis hin zu Kräuterlimonade“, zählt Westermann auf und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Es gibt zwar auch Essen ohne Kräuter, aber man kann sich auch mal an was herantrauen.“

Das Konzept kommt an, mittlerweile kommen die Besucher des Kräutertages nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern bereits aus ganz Deutschland. „Wir haben immer wieder Gäste, die mit ihren Fahrrädern herkommen und dann an dem Tag nach Horstedt radeln“, sagt Westermann. „Das ist ein Nebeneffekt von Corona: Als es mit dem Reisen schwierig war, haben viele geguckt, was es in Norddeutschland außer Harz, Nord- und Ostsee noch so gibt.“ Überhaupt machen sich bei gutem Wetter erfahrungsgemäß mittlerweile viele mit dem Rad auf den Weg nach Horstedt. „Das bietet sich mit der Radtour ,Kräuterroute‘ auch an“, ist Blohm überzeugt.

Dazu kommt, dass der in Teilen neue Vorstand, der im vergangenen Jahr in der aktuellen Besetzung seine Feuertaufe erlebt hatte, in diesem Jahr Dinge besser machen will. „Wir sind im vergangenen Jahr einen Tag vorher noch mal die Wege abgegangen und haben festgestellt, dass diese sehr eng sind“, erinnert sich Lohmann, die als Marktbeschickerin vor dem großen Tag, aber auch währenddessen die Fäden in der Hand hält. „So was klären wir nun früher. Wir lernen noch – auch wenn nicht alles perfekt war.“

Bislang läuft es gut, für das Rahmenprogramm ist die Ottersberger Musik-Formation Cladatje wieder mit an Bord, das Bühnen-Programm füllt sich auch bereits, und auch Kräuterkönigin Beeke Meyer und Kräuterprinzessin Jette werden auf der Bühne sein. Bleibt noch die Hoffnung auf gutes Wetter, „das hat bisher oft geklappt, auch wenn es das Hurricane-Wochenende ist“, sagt Westermann und lacht.

Eines ist den Organisatorinnen dabei vor allem wichtig: „Zum Thema Kräuter gehört auch irgendwo Achtsamkeit und Entschleunigung, das merkt man immer wieder. Alle nehmen sich Zeit und klönen miteinander, es ist ruhig und gemütlich“, erklärt Westermann. Und das soll auch richtig so sein, denn „die Leute sollen sich einfach wohlfühlen“. Das hofft auch Blohm: „Unser Kräutertag ist von der Atmosphäre her immer einfach schön. Daher soll es auch dieses Jahr wieder ein rundum schöner Tag werden – für alle.“