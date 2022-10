Reeßum möchte Solaranlagen an der A1

Von: Antje Holsten-Körner

Reeßums Bürgermeister Julian Loh zeigt die Lage des Korridors. © Holsten-Körner

Solarparks sind aktuell ein großes Thema in der Region. Reeßum bereitet nun Schritte vor, dass man sie entlang der A1 entwickeln kann.

Reeßum – Der Reeßumer Gemeinderat hält an den Planungen für die Ausweisung einer Sonderfläche für Fotovoltaikanlagen in Höhe von Clüversborstel fest, will den Korridor entlang der Autobahn aber auf 500 Meter ausweiten. Außerdem würde der Rat die Ausweisung aller anderen Potenzialflächen begrüßen und bittet die Samtgemeinde um Prüfung weiterer Potenzialflächen im 500-Meter-Korridor der Autobahn. Das beschlossen die Kommunalvertreter nach einer ausgiebigen Diskussion. Aber: „Egal welche Fläche: Am Ende des Tages wird vor jeder Umsetzung ein Bebauungsplan aufgestellt“, ergänzte Bürgermeister Julian Loh.

Vorgeschichte: Bereits in der vergangenen Wahlperiode gab es einen Antrag der Gemeinde Reeßum auf Änderung des Flächennutzungsplans, um auf einem 200 Meter breiten Streifen neben der Autobahn Sonderflächen für Freiflächen-Fotovoltaikanlagen genehmigen zu dürfen. Ähnliche Anträge wurden ebenfalls von anderen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde im Rathaus vorgelegt.

Bevor jedoch das Änderungsverfahren umgesetzt werden konnte, kamen neue Rahmenbedingungen. „Es ist abzusehen, dass die Vorbehaltsflächen Landwirtschaft als Ausschlussgebiete herausfallen. Außerdem ergibt sich durch eine Änderung im EEG eine neue Korridorbreite entlang von vorbelasteten Trassen wie Eisenbahn und Autobahn von nun jeweils 500 Metern“, hatte Julian Loh recherchiert.

Dabei machte er darauf aufmerksam, dass derzeit ein Faktor von 0,47 im Raum steht und somit in der Samtgemeinde nur rund 80 Hektar ausgewiesen werden könnten, Anträge aber für deutlich mehr Flächen vorlägen. Dabei informierte der Bürgermeister auch, dass neben der ursprünglich beschlossenen Fläche auch Interesse an der Bebauung einer Potenzialfläche im Schlippenmoor an ihn herangetragen wurde: „Dort sollen drehbare Elemente im Abstand von acht Metern aufgestellt werden, sodass dazwischen Landwirtschaft betrieben werden kann“. Im Boot sei bei den Planungen zu dem Projekt im ehemaligen Windvorrangsgebiet, so ein beteiligter Bürger, ein regionaler Stromanbieter, während der Sitzung.

Gerne hätte Ines Holste nur diese Fläche sowie die in Höhe von Clüversborstel im Änderungsantrag aufgeführt: „Man sollte der Landwirtschaft nicht noch weitere Flächen entziehen.“ Bei einer Ausweisung derartiger Flächen gab sie zu bedenken, dass damit die Pachtpreise für die Landwirte deutlich steigen könnten. Damit stimmte Marco Bruns nicht überein. „Wir nehmen anderen Eigentümern die Möglichkeit“, sagte er. Dieser Meinung schloss sich Marvin Heinrich an und ergänzte: „Wir sollten auch ins Machen kommen.“

Bei zwei Enthaltungen erfolgte der Beschluss, die ursprüngliche Planung auszuweiten. Die Entscheidungshoheit über die Änderung des Flächennutzungsplans liegt jetzt beim Samtgemeinderat. „Was am Ende des Tages richtig ist, ist jetzt nicht absehbar“, meinte Julian Loh. Daher stellte er die Option heraus, später eine weitere Änderung des Flächennutzungsplans zu beantragen.