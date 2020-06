Peter Freytag verzichtet auf Kandidatur

Sottrums Samtgemeindebürgermeister legt Amt 2021 nieder

+ © - Samtgemeindebürgermeister Peter Freytag ist seit 2015 im Amt. Im kommenden Jahr ist bereits wieder Schluss. Foto: mro © -

von Matthias Röhrs schließen

Sottrum – Die wesentlichen Ausführungen zur Verwaltungsreform in Sottrum waren fast beendet, da wurde der Bürgermeister Peter Freytag im Samtgemeinderat am Donnerstagabend noch einmal ernst. Dennoch fast nebenbei teilte er mit, dass er diesen Prozess definitiv nicht bis zum Ende begleiten wird. Der parteilose Hauptverwaltungsbeamte wird bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr nicht wieder antreten und seinen dann mehr als 35 Jahre andauernden Dienst in der Verwaltung beenden. „Persönliche Gründe“ seien ausschlaggebend.