Das Personal fehlt

Eltern sind von ausfallender Hausaufgabenbetreuung in Horstedt betroffen

+ Montags bis donnerstags gibt es an der Horstedter Grundschule eigentlich eine Spätbetreuung. Diese fällt derzeit aus, es gibt kein Personal. Foto: imago images

Horstedt - Von Matthias Röhrs. Es ist ein Dilemma für alle Beteiligten. Eigentlich sollte auch in diesem Schuljahr an der Horstedter Löwenzahn-Grundschule eine sogenannte Spätbetreuung oder Hausaufgabenbetreuung angeboten werden. Bis zu vier Mal in der Woche können Eltern ihre Kinder eine Stunde länger in der Schule lassen, um selbst in ihren Arbeitszeiten flexibler zu sein. Doch der Samtgemeinde fehlt in Horstedt das Personal dafür. Für die betroffenen Eltern eine sehr unglückliche Situation. Im Rathaus selbst steht man laut Eckhardt Behrens als Allgemeiner Stellvertreter des Samtgemeindebürgermeisters der Situation „hilflos“ gegenüber.