Rieke Hesse spricht über den Handel in Sottrum

Sottrum - Von Farina Witte. Am Freitag ist Black-Friday. Ein Tag, an dem vor allem der Online-Handel mit vielen Angeboten aufwartet. Eine Konkurrenz für den Handel vor Ort. Der Gewerbeverein Sottrum setzt sich dafür ein, dass das Einkaufen im realen Geschäft erhalten bleibt, etwa mit der Teilnahme an der „Heimat-Shoppen“-Aktion im Sommer. Wieso eine Beratung vor Ort besser ist und wie der Verein die Entwicklung des hiesigen Gewerbes weiter gestalten möchte, darüber haben wir mit der Vorsitzenden Rieke Hesse gesprochen.

Gerade zum Ende des Jahres werden Verbrauchern im Internet Schnäppchen angeboten, sei es in der „Cyber-Week“ oder dem Weihnachtsgeschäft. Wie positionieren sich die Unternehmen in Sottrum dagegen?

Rieke Hesse: Wir versuchen natürlich, die Kunden hier bei uns in der Gegend zu halten, stellen uns aber auch auf beiden Standbeinen auf. Wir bei uns im Autohaus zum Beispiel haben ja auch unsere ganzen Gebrauchtwagen online. Aber es ist so, dass die Kunden im Moment noch nicht auf den Knopf drücken, um das Auto zu kaufen, sondern sie kommen hierher und bekommen die endgültige Beratung. Und so ist es bei vielen anderen Mitgliedern des Gewerbevereins auch. Fast alle haben eine Homepage und viele sind online verfügbar – man muss da auch mitschwimmen in diesem Metier.

Was ist der entscheidende Vorteil der Unternehmen vor Ort gegenüber den Online-Angeboten?

Hesse: Wir versuchen immer, die Kunden bei uns ins Haus zu bringen, weil das persönliche Gespräch, die Erklärung der Produkte, wichtig ist. Dadurch können wir die Leute mehr ins Boot holen. Man macht schnell einen Fehlkauf im Internet. Manchmal kauft man dann auch zweimal, wenn man nicht gut genug informiert ist. Vor Ort kann man sich beraten lassen, Empfehlungen aussprechen. Diesen Service bekommt man nicht im Internet. Das ist zum Beispiel bei Versicherungen so: Habe ich eine Online-Versicherung, hänge ich vielleicht ewig in der Warteschleife, bis ich jemanden habe, der meinen Wasserschaden reguliert. Ich gehe lieber hier zum Vertreter im Ort und sage: „Ich habe einen Wasserschaden, kümmere dich“. Denn wir sind die Fachleute und das können und sollten die Kunden auch in Anspruch nehmen. Wir können den Online-Handel nicht verhindern, aber wir müssen gucken, dass wir uns auf beiden Standbeinen aufstellen und Synergien darin finden.

Im Gewerbeverein Sottrum sind verschiedene Branchen vertreten. Wie hat sich die Zusammensetzung verändert?

Hesse: Die Zusammensetzung der Mitglieder hat sich im Laufe der Jahre wenig verändert. Als Gewerbeverein sehen wir uns als Sprachrohr zwischen Gewerbe und Gemeinde, zwischen Gewerbe und Kunden. Wir sorgen für die Märkte: Den Markt an der Wieste unterstützen wir und organisieren den Weihnachtsmarkt. Wir bleiben also nicht nur untereinander. Aber auch die Gemeinschaft ist ein wichtiger Punkt: Wir treffen uns einmal im Monat zum Mittagstisch. Da sitzt man dann neben einem Steuerberater oder einem Gastronom. Und so kann man einander helfen und sich unterstützen. Zum Beispiel machen wir zusammen Aktionen, wenn es darum geht, Ausbildungsberufe an Schulen zu präsentieren. Da haben wir dann ein Sprachrohr. Wir hören uns Vorträge an, die jeden von uns ansprechen. Das versuchen wir immer ein wenig breiter zu halten. Datenschutz etwa ist für uns alle ein Thema.

+ Im Sommer haben die Sottrumer Geschäfte an der Aktion „Heimat-Shoppen“ teilgenommen. Foto: Gewerbeverein

Die Einwohnerzahlen der Gemeinde sind steigend und auch das Industriegebiet wird größer. Welche Chancen bieten sich dadurch für die Unternehmen im Ort?

Hesse: Je mehr Einwohner im Ort sind, umso höher ist natürlich die Chance, dass diese ihre Brötchen im Ort kaufen, das Auto zur Reparatur bringen oder das Haus hier versichern. Wir müssen zusehen, dass wir auch an diese Personen herankommen. Es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie wir die Menschen abholen, die hier in Sottrum leben wollen. So, dass Sottrum nicht nur als Schlafstadt genutzt wird, wenn man außerhalb arbeitet, sondern dass man die vielen Vorteile hier auch positiv wahrnimmt. Sei es durch den Sportverein, die Schulen und Kindergärten und die vielen ehrenamtlichen Helfer.

Viele Mitglieder des Gewerbevereins sind Handwerksbetriebe und Dienstleister. In diesen Branchen ist der Fachkräftemangel ein großes Thema. Ist das für den Gewerbeverein auch ein Thema, mit dem er sich beschäftigt?

Hesse: Ja, wir haben dazu eine Broschüre, in der wir auf die „Karriere auf dem Land“ eingehen. Die verteilen wir an Schulen, wenn wir dort Vorträge halten oder so gefragt werden. Damit soll deutlich werden, dass wir ansprechbar sind. Ansonsten bieten wir Workshops an, um so den Nachwuchs zu greifen. Ich persönlich bin auch ein großer Verfechter davon, dass man nach dem Abitur nicht sofort studieren geht, sondern erst einmal eine Ausbildung macht. Dann erfährt man viel mehr Praxiswissen und sieht das Studium mit ganz anderen Augen, weil man weiß, wovon da eigentlich gesprochen wird. Und auch das ist ja das Thema Fachkräftemangel: Es müssen nicht immer alle ins Büro oder nicht immer alle studieren, auch in den Handwerksbetrieben kann man sich hocharbeiten und weit kommen.