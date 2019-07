Ein Paradies für Hummeln und Bienen

Stapel – Der Lavendelduft liegt in der Luft im Stapeler Moorweg. Viele Helfer knien dort auf einem Feld zwischen den Reihen und ernten die lilafarbenen Pflanzen ab. Auf dem Teil des Kräuterfeldes des Vereins Region Intakt gedeiht der Lavendel seit fünf Jahren. Zwei Tage lang dauert es, bis die Helfer vom Verein, Mitarbeiter der Firma Aries Umweltprodukte und einige Schüler die 3 000 Pflanzen geerntet haben.

Doch bevor ein Großteil abgeschnitten und in Kisten verstaut ist, nutzen etliche Hummeln und Bienen die Gelegenheit, um noch Nektar zu sammeln. Daher müssen die Erntehelfer auch ein wenig auf die Hummeln acht geben, die an diesem etwas kühleren Vormittag teilweise noch träge auf den Pflanzen sitzen, stellt Eila Klenke fest. „Der Lavendel ist ideal für Hummeln und Bienen“, sagt Dieter Szczesny von der Firma Aries, die die Pflanzen weiterverarbeitet. Schmetterlinge hätten in den vergangenen Jahren ebenfalls häufig das Feld bevölkert, das sei jedoch weniger geworden. Mit der Ernte müssten die Insekten sich auf dem Kräuterfeld umorientieren. Ein paar jüngere Lavendelpflanzen bleiben aber noch an anderer Stelle für sie stehen.

Dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, erkennt man an den Blüten, erklärt Szczesny und nimmt eine abgeschnittene Pflanze aus einer der vielen, bereits gefüllten Kisten. Die lila Blüten haben schon einige hellere Stellen und sind kurz davor zu verblühen. Für zwei Tage kommen sie nun in eine Biogasanlage zum Trocknen. „Dann werden sie auf großen Sieben geribbelt“, erläutert der Firmenchef den Verarbeitungsprozess. Der Lavendel wird dann in Duftsäckchen vertrieben. „Aus den Stengeln stellen wir auch noch Imkertabak her.“

Sandigen Boden benötigt der Lavendel, der besonders in der französischen Provence bekannt ist. Auch viel Sonne tut ihm gut, erklärt Szczesny. Doch grundsätzlich sei die Pflanze genügsam und komme auch mit weniger Wasser aus. „Sie wurzelt recht tief, sodass sie sich gut selbst versorgen kann.“