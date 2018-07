Ottersberger Jürgen Siebels folgt auf Achim Figgen als Präsident des Lions-Club

Ottersberg/Sottrum - Der Lions-Club Ottersberg-Wümme hat einen neuen Präsidenten: Bei einer Amtsübergabe nahm Jürgen Siebels das Clubmaskottchen von Achim Figgen aus Sottrum entgegen. Die kleine Löwenfigur zieht damit in diesem Jahr um, denn Siebels kommt aus Ottersberg. Der Präsidentenwechsel vollzog der Club während einer Fahrt nach Neustadt am Rübenberge und zum Steinhuder Meer, die Clubmaster Geert Mehlhop organisiert hatte. Das berichtet der Presse-Beauftragte Hermann Pape.

Jürgen Siebels ist seit 19 Jahren Mitglied beim Lions-Club Ottersberg-Wümme. In seinem Jahr als Präsident möchte der in Bremen tätige Arzt nun seinerseits weitere Mitglieder gewinnen. Ihm sei wichtig, mehr Menschen für die sozialen Projekte zu begeistern. Siebels lobte in seiner Antrittsrede seinen Vorgänger, der das vergangene Lions-Jahr souverän gemeistert habe: „Lasst uns gemeinsam weiter daran arbeiten, auch die nächsten zwölf Monate erfolgreich zu gestalten“. In diesem Sinne sprach sich der neue Präsident dafür aus, bestehende Aktion fortzuführen und weitere Aktivitäten. „Ich freue mich auf das, was vor uns liegt“.

In seiner Abschiedsrede als Präsident verwies Figgen auf die erfolgreichen Aktivitäten wie den Büchermarkt in Fischerhude, die Adventskalender-Aktion, die Präsentation auf dem Ottersberger Markt und die Weihnachtsbaum-Vermittlung auf dem Adventsmarkt in Sottrum. Mit bewährten und auch neuen Aktionen solle der Club die Zukunft angehen: „Wir müssen auf diese Weise mehr Geld einnehmen, damit wir noch mehr Gutes für die Gemeinschaft tun können“. So hätten die Lions über ihr Hilfswerk als Integrationsmaßnahme die dritte Herren-Fußballmannschaft in Ottersberg, die Band „Wildes Blech“, die Aktion „Bremer Engel“, bei der Krankenschwestern schwerkranke Kinder unterstützen, die Grundschule Sottrum mit einem Tisch-Kicker sowie weitere Hilfsmaßnahmen im überregionalen Bereich gefördert. Zugleich bat er die Mitglieder, seinen Nachfolger ebenfalls engagiert zu unterstützen.

Neben Siebels als Präsident und Figgen als Past-Präsident gehören dem Clubvorstand weiter als erster Vizepräsident Geert Mehlhop, als zweiter Vizepräsident Dr. Walter Vorderstraße und als Schatzmeister Siegfried Schulz an. Ihnen stehen zur Seite in diesem Jahr die Beauftragten Hans-Dieter Windler (Activity), Thorsten Klarmann (Adventskalender), Werner Windeler (Büchermarkt), Klaus Schomburg (Activity-Berichte), Jürgen Siebels (Suchtprävention), Werner Kühnemann (Integration/Migration), Dr. Berthold Röhlmann (Jugend), Herbert Lapp und Hans-Jürgen Krahn (Jumelage), Michael Roelofs (Webmaster) sowie Wolfgang Götz (Zonenkoordination). Pape gibt seine Funktion als Presse-Beauftragter an den ehemaligen Präsidenten Figgen ab.

faw