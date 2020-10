On- und offline auf der Matte

Beim On- und Offline-Yoga-Kurs von Ulrike Mertens ist sogar ihre Tochter Julia dabei, die derzeit in Oslo weilt.

Reeßum – Mit dem Lockdown im Frühjahr standen von einem Tag auf den anderen Sportler vor verschlossenen Türen ihrer Hallen. Zwar gehörte beim TuS Reeßum der Yoga-Kurs zu den betroffenen Angeboten, Übungsleiterin Ulrike Mertens hat aber eine Möglichkeit gefunden, den Kurs trotzdem weiter anzubieten. „Meine Kinder brachten mich auf die Idee, Yoga online über die Plattform Zoom zu geben“, sagt die Reeßumerin: „Dort kommen alle in einem virtuellen Raum zusammen, ähnlich wie bei einem Präsenz-Kurs.“

Angesichts steigender Infektionszahlen und drohender neuer Maßnahmen ist das heute aktuell wie vor einem halben Jahr: Zoom ist ein Cloud-basierter Videokonferenzdienst, mit dem sich virtuell mit anderen getroffen werden kann – entweder nur per Video oder Audio oder beides, während Live-Chats durchgeführt werden. Erforderlich ist ein Laptop oder ein internetfähiges Handy. „Die Teilnehmer erhalten von mir einen Link mit den Zugangsdaten“, erklärt die Reeßumerin. Während der Yoga-Kurs im Mehrzweckgebäude läuft, können sich damit die Online-Teilnehmer einloggen. So kann auf der Matte im heimischen Wohnzimmer genauso wie vor Ort der Anleitung von Ulrike Mertens gefolgt werden. Wenn die eigene Kamera freigegeben ist, kann die Yoga-Lehrerin die Teilnehmer sehen und gegebenenfalls korrigieren. Auch untereinander können sie sich verständigen. „Damit es nicht zu unruhig wird, ist während des Kurses nur mein Mikrofon offen. Vorher und nachher können sich die Teilnehmer, wie bei einem normalen Kurs, unterhalten“, so Mertens, die begeistert ist, wie einfach die technische Umsetzung ist.

Bei Zoom sind Meetings bis zu maximal 40 Minuten Dauer für die Teilnehmer und den Veranstalter kostenlos. Lizenzgebühren fallen für den Gastgeber erst bei längeren Meetings wie dem Yoga-Kurs von Ulrike Mertens, der mit 75 Minuten angesetzt ist, an. Bei den Kursgebühren unterscheidet sie nicht, ob die Teilnehmer vor Ort sind oder über das Internet mitmachen. „Wie in Kursen, die ausschließlich in der Halle stattfinden, ist die Anzahl der Teilnehmer begrenzt“, betont Mertens, denn nur so behält sie im Blick, wie die einzelnen Yoga-Abläufe ausgeführt werden und kann nachjustieren.

Inzwischen laufen wieder beide Yoga-Kurse des TuS Reeßum im Mehrzweckgebäude. Nur noch bei einem der Kurse sind wenige Teilnehmer online dazu geschaltet. „Sollten sich die Infektionszahlen aber weiter erhöhen und es erneut zu einem Lockdown kommen, können wir sofort umswitchen“, hebt die Yogalehrerin, die auch Physio- und Beckenbodentherapeutin ist, hervor. Das Zoom-Format bietet sich auch für Teilnehmer an, so Ulrike Mertens weiter, die einen längeren Anfahrtsweg haben. Gerne möchte sie auch Pränatal-Kurse, also Yoga für Schwangere, und Postnatal-Yoga-Kurse (Mütter nach der Entbindung) anbieten. „Bei dem Postnatal-Kurs wird mit Blick auf die gedehnten Strukturen gearbeitet. Die Stützkraft von Beckenboden sowie Rumpf- und Bauchmuskulatur soll wiederhergestellt werden, um Beschwerden vorzubeugen und den Anforderungen von Heben und Tragen gewachsen zu sein“, erklärt die Reeßumerin. Und weiter: „Der Pränatal-Kurs beugt mit seinen Übungen Beschwerden in der Schwangerschaft vor und bereitet mit seinen Atemtechniken optimal auf die Geburt vor.“ Da die Hatha- und die Pränatal-Kurse zertifiziert sind, beteiligen sich viele Krankenkassen an den Kosten oder übernehmen diese vollständig. „Bis zum Jahresende gilt dies sogar für Online-Kurse“, weiß Ulrike Mertens zu berichten, bei der sich Interessierte unter ulrikepd@icloud.com oder 0162 / 9045250 melden können.

Mit der Möglichkeit, an einem Kurs des eigenen Sportvereins online teilzunehmen, hat der TuS Reeßum in der Samtgemeinde Sottrum derzeit ein Alleinstellungsmerkmal. Bei einigen Vereinen steht dies aber schon auf der Agenda. „Wir wollen das Thema mit den Übungsleitern besprechen“, berichtet Michael Bautz, Vorsitzender des TV Hassendorf. Auch beim SV Horstedt werden laut Vizevorsitzendem Holger Dannigkeit derzeit Online-Alternativen geprüft. Beim TSV Bötersen bestand vor einigen Jahren das Angebot für Nordic Walking und Pilates, was sich mittlerweile als Gruppe etabliert hat. „Im Frühjahr hatten wir etwas geplant, was aber leider bedingt durch Corona auf Eis gelegt wurde“, bedauert TSV-Chef Andreas Lüdemann. Den Mitgliedern des Hellweger Sportvereins wird die Möglichkeit gegeben, an Online-Kursen des Landesverbandes teilzunehmen. „Dafür haben wir die entsprechenden Links weitergegeben“, erklärt Übungsleiterin Marita de Buhr. In den anderen Sportvereinen der Samtgemeinde Sottrum wurden viele Sportangebote von der Halle an die frische Luft verlegt. Aktuell gestartet sind Fitness-Outdoor-Kurse beim SV Taaken von Angela Bruns und beim TSV Stuckenborstel von Angelika Bruns, die jeweils sonntags stattfinden.