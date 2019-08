Omas und Opas zum Ausleihen

Sottrum – Zuerst war es nur eine Idee, die Barbara Apelt angestoßen hatte. Die junge Mutter ist mit ihrem kleinen Sohn Emil aus Süddeutschland nach Sottrum gekommen und suchte nach einer sogenannten Leih-Oma, wie sie es aus Ludwigsburg kannte. Sie traf auf Heinz-Günther Hill vom Seniorenbeirat der Samtgemeinde und fand bei ihm und seiner Frau Wiebke White-Hill sofort ein offenes Ohr. Die Idee wurde publik gemacht und es fanden sich innerhalb kürzester Zeit neun Familien mit Kindern zwischen 18 Monaten und vier Jahren sowie acht Senioren, darunter sogar zwei potenzielle Opas, die sich es vorstellen können, bei diesem Projekt mitzumachen.

Beim ersten Kennenlerntreffen am Donnerstag im Rathaus stellten Heinz-Günther Hill und Achim Dodenhof vom Seniorenbeirat sowie Eckardt Behrens von der Gemeindeverwaltung noch einmal die Eckdaten dieser Projekt-Idee vor. Leih-Omas und -Opas sind keineswegs ein Ersatz für Tagesmütter oder den Kindergarten, auch nicht für Babysitter. Das Projekt richtet sich an Alleinstehende oder Senioren, deren Enkelkinder weit weg wohnen und im umgekehrten Fall an Familien, die keine Großeltern mehr haben oder diese weit entfernt leben. Eine Leih-Oma oder ein Leih-Opa sollte genau das tun, was Omas und Opas für gewöhnlich tun. Einmal in der Woche auf den Spielplatz gehen, Kinderwagen schieben oder Märchen vorlesen und das nur bei gegenseitiger Sympathie und persönlicher Absprache. Kinder können erleben, dass es nicht nur Eltern gibt, die „alles verbieten“, sondern auch Omas oder Opas, die manches dürfen, was Großeltern eben so liebenswert macht. Die Erwachsenen können im Umgang mit den Kindern das nachholen, was ihnen durch räumliche Entfernung oder aus Mangel an eigenen Enkelkindern nicht möglich ist. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten, meinen die Koordinatoren.

Dass bei diesem ersten Treffen viel mehr Familien mit Kindern da waren als potenzielle Großeltern, zeige den Bedarf und auf der anderen Seite einen Mangel an Information über das Projekt. Deshalb wird es an einem Info-Treffpunkt beim Erntefest am Sonntag, 8. September, ab 14 Uhr vor dem Heimathaus noch einmal von Heinz-Günther Hill und anderen engagierten Mitmachern vorgestellt. Im persönlichen Gespräch können sich dann potenzielle Leih-Großeltern darüber informieren, wie diese ehrenamtliche Arbeit aussehen kann. Weitere Informationen können per E-Mail bei Wiebke White-Hill eingeholt werden: wiebkewhitehill@t-online.de. hs