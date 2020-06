Ohne letzte Konsequenz

Sottrum – Lühr Klee wirkte etwas bedient. Gerade hatte sich der Grünen-Ratsherr bei der Abstimmung über einen Antrag der eigenen Partei enthalten. Was einst eine klare Ausrichtung auf den Klimaschutz bedeuten sollte, ist nur noch eine Absichtserklärung ohne jegliche Verbindlichkeit. Das war nach einer ersten Debatte im Winter bereits zu erwarten gewesen. Die permanente Prüfung von Entscheidungen auf ihre Umweltverträglichkeit ist dem Ausschuss für Umwelt und Wege zu aufwendig gewesen. Der von der CDU noch im Dezember beschriebene „Papiertiger“ ist nun tatsächlich einer geworden.

Der Grünen-Antrag, mittlerweile fast ein Jahr alt, fordert die „konsequente Ausrichtung auf klimapolitische Entscheidungen“. Das heißt, jeder im Rat und in den Ausschüssen zu beratende Beschluss muss vorher von der Gemeindeverwaltung auf seine Klimafreundlichkeit hin überprüft werden und diese soll Gegenstand der Debatte sein. So kommt es nun nicht, die Gemeinde möchte stattdessen auf freiwilliger Basis den Punkt Klimaschutz berücksichtigen, ohne den Zwang, den ein Ratsbeschluss zugunsten des Grünen-Antrags mit sich führen würde. Man wolle regelmäßig Stellungnahmen bei der Klimaschutzmanagerin Kirstin Taberski erfragen, so Gemeindedirektor Holger Bahrenburg – auch wenn sie Angestellte der Samtgemeinde ist und das somit Mehrarbeit für sie bedeutet.

Ein Argument, das Lühr Klee nicht gelten lassen wollte. „Jetzt, wo die Umsetzung mit Frau Taberski gehe, warum sollte man dann den Antrag abwiegeln?“, fragte er. Man müsse Prioritäten setzen. Den Vorwurf des Abwiegelns ließ Bahrenburg nicht auf sich sitzen. Die Verwaltung sei an die politischen Beschlüsse gebunden. Die 100-prozentige Erfüllung könne er in diesem Fall nicht garantieren. Es ist das Argument, das in den vergangenen Jahren gerne bei den unterschiedlichsten Sottrumer Themen angewandt wird: der Personalmangel in der Verwaltung.

Dem wird so schnell nicht beizukommen sein, und so teilte die Mehrheit im Ausschuss die Meinung des Gemeindedirektors. Carsten Fricke (CDU) sprach von der „knappen Ressource Personal“ und davon, dass man sich seit Jahren bereits Gedanken um den Klimaschutz mache. „Dieser Antrag ist zu krass“, sagte er. Hans-Jürgen Brandt (SPD) hält den Antrag für nicht praktikabel, er würde „wahnsinnigen Aufwand“ bedeuten. Klee erklärte, dass er nicht auf eine 100-prozentige Erfüllung bestehe. Er wolle, dass man das Ansinnen wenigstens mal teste, auch wenn nur in 50 oder 60 Prozent der Fälle, zumal sich Klimaschutzmanagerin Taberski für Stellungnahmen angeboten habe. Generell traue er aber jedem im Rathaus zu, die Klimarelevanz von Beschlüssen abzuwägen.

Somit können Klee und die Grünen mit der am Ende einstimmig beschlossenen Absichtserklärung als Kompromiss vielleicht noch leben. Was den „Papiertiger“ angeht, ist der für SPD-Mann Brandt „zwar mager, aber erst mal besser als nichts“. Das bleibt abzuwarten.