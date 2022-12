Oberschule an der Wieste übt für selbst geschriebenes Musical „Sylvesto“

Von: Ulla Heyne

Geht Hip-Hop ohne die Anleiterin? Lehrerin Simone Behrens macht Mut. © Heyne

In der Sottrumer Oberschule übt man aktuell das neue Musical „Sylvesto“. Die Besonderheit: Viele Schülerinnen und Schüler aus mehreren AGs und Jahrgängen sind daran beteiligt. Bei diesem Großprojekt ist fast alles selbst gemacht.

Sottrum – Countdown: 3, 2, 1 – Jubel! Auf der Bühne der Sottrumer Oberschule an der Wieste und davor feiern an die hundert Jugendliche Silvester. Etwas verfrüht – der Kalender zeigt gerade mal den 13. Dezember an. Die Generalproben zum Musical „Sylvesto“, das kommende Woche drei Mal aufgeführt wird, sind im vollen Gang.

Lehrerin Simone Behrens, Autorin des selbst verfassten Stücks nach den Vorschlägen, Wünschen und Talenten der Mitwirkenden, hat die Ruhe weg. Der Schlagzeuger der Band ist krank, genau wie die Anleiterin der Hip-Hop-Gruppe und die beiden Zehntklässler am Technikpult? Macht nichts, „wir improvisieren, wie immer“, sagt der „gute Geist“, Motivatorin und das personifizierte Gewebeband, das hier alles zusammenhält, schmunzelnd.

Gerade schickt sie die Akrobatinnen auf ihren Einrädern gen Turnhalle, gibt einer Solistin Tipps für den richtigen Einsatz und ihrer Mitschülerin in puncto Bühnenpräsenz, klatscht mit den Schülern der Lindenschulklasse nach deren Performance ab und findet en passant lobende Worte für das Outfit des Schornsteinfegers, einer der tragenden Rollen in dem Stück über das alte und das neue Jahr, um Enttäuschen und Erwartungen. Schulleiter André Barth ist beeindruckt: Dass die Kollegin seit vielen Jahren Engagement und Herzblut in die Organisation steckt, war ihm bewusst, „aber wie kriegen Sie das mit der Logistik bloß hin?“

An die hundert Kinder und Jugendliche aus diversen AGs des Nachmittagsbereichs wirken mit; neben der Musical-AG, der Hip-Hop-AG und den Akrobaten auch die Schulband und die gesamte sechste Stufe. Und alle scheinen an diesem Tag zu wissen, was sie zu tun haben. Chaos? Fehlanzeige. Das ist auch dem vielköpfigen Team zu verdanken, das „sein“ Musical trägt: den vielen Kollegen, aber vor allem vielen „alten Hasen“. Darunter fünf Ehemalige, die sich der Schule und vor allem dem Musical verbunden fühlen.

Eine davon ist Helen Lier. Sie hat die Schule vor zwei Jahren verlassen, jetzt ist sie in ihrer Freizeit dabei, um die Jüngeren zu coachen, bei Tanzschritten zu helfen, den Schornsteinfeger zu schminken oder Bärte anzukleben. Behrens ist gerührt. Nach der Zwangspause und dem Bruch beim „Hochwachsen“ des Nachwuchses sei es umso wichtiger, dass Know-how und Vorbilder dabei sind. Dass es mit der Musical-AG weitergeht, sobald das wieder möglich ist, war für sie keine Frage. Schließlich hat sie es der inzwischen verstorbenen Kollegin und Mitstreiterin Claudia Hillger am Sterbebett versprochen.

Andi Walter (l.) weist zwei eingesprungene Fünftklässler in die Technik ein. © Heyne

Denn hier geht es um mehr als nur „eine Aufführung“. Das Musical schweißt zusammen, schafft Gemeinschaftsgefühl und Identifikation, hat sich zum Aushängeschild der Schule gemausert. Die vierten Klassen mehrerer Grundschulen bekommen eine extra Aufführung – für sie ist es das erste „Hineinschnuppern“ in die Oberschule und vielleicht schon Werbung für potenzielle neue Mitspieler. Denn: Mitmachen darf, wer will – auch einige Grundschüler sind schon dabei. Integration und Inklusion wird hier groß geschrieben, und so mancher entdeckt hier verborgene Talente. Sechstklässlerin Mija Brennecke singt hier mit dem ehemaligen Schüler und aktuellem „Bufdi“ Andi Walter im Duett. Der „alte Hase“ mit fünf Jahren Musical-Erfahrung agiert erstmals vor allem hinter den Kulissen. Dass die Sechstklässlerin ein echtes Gesangstalent ist, hat sich erst hier herausgestellt – und dass sie sich traut, solistisch zu singen, auch.

„Klar, wenn bei den Aufführungen Leute im Publikum sind, die man nicht kennt, ist man noch mal aufgeregter.“ Auch das ermöglicht die Show: sich ausprobieren, über sich hinauswachsen. „Nach den Aufführungen sind die Schüler jeder drei Zentimeter größer“, sagt Behrens lächelnd. Zum Beispiel Ivan Elers, der gerade mit seinem fiktiven Bus durch den Schneesturm lenkt: ein geborener Entertainer. Die Lehrer, Mitschüler und Helfer applaudieren, als der Bus nach viel Schlingern heil angekommen ist. Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern um Spaß und Herzblut – beides kommt an diesem langen Tag bis in den Nachmittag nicht zu kurz.

Lehrerin Behrens hat schon eine neue Idee für das nächste Musical im Sommer, wenn wieder von den Schülern selbst geschriebene Songs aufgeführt werden und es vielleicht mit der geplanten Kooperation mit den BBS und dem Gymnasium klappt: „Dann fragen wir auch den Kindergarten!“

Termine Drei Mal gehen die Schüler mit „Sylvesto“ in der Sottrumer Oberschule auf die Bühne. Am Montag und Dienstag, 19. und 20. Dezember, jeweils ab 10 Uhr; am Mittwoch, 21. Dezember, ab 18 Uhr.