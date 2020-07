„Notwendigkeit wird nicht gesehen“

Sottrum – Es ist Juni 2019 und die Welt blickt auf die Fridays-for-Future-Bewegung – auch Heike Stäcker. Die damalige Fraktionsvorsitzende der Sottrumer Grünen beantragt bei der Gemeinde, dass diese ihre Entscheidungen in Zukunft konsequent klimafreundlich fällt. Etwas mehr als ein Jahr später soll am Montag, 6. Juli, im Gemeinderat final darüber abgestimmt werden – und es wird wohl auf eine unverbindliche Willenserklärung hinauslaufen. Das ist zu wenig, das werde der Dringlichkeit nicht gerecht, findet Ratsmitglied Lühr Klee, der für die Grünen im Umweltausschuss für den Antrag argumentierte. Wir haben mit ihm gesprochen.

Herr Klee, Sie und die Grünen fordern eine „Konsequente Ausrichtung auf klimapolitische Entscheidungen“ in der Gemeinde Sottrum. Damit schießen Sie schon über das Ziel hinaus, oder?

Wenn man sich den Antrag genauer anguckt, ist er sehr allgemein, sehr restriktiv und sehr absolut in der Forderung. Ich habe mich in der Vergangenheit auch nicht so sehr damit beschäftigt, fand die Initiative aber gut. Von vornherein hatte ich ein wenig Bauchschmerzen damit, dann ist Heike Stäcker aus dem Rat ausgeschieden, und dann hat der Antrag mehr oder weniger vor sich hingelegen. Insofern fand ich es gut, dass die Klimaschutzmanagerin Kirstin Taberski damit beauftragt wurde und alles in ein handhabbares Konzept gebracht hat.

Ist es also mehr ein Antrag von Frau Stäcker gewesen und weniger von der Fraktion?

Wir haben das unterstützt, aber sie hat die Initiative ergriffen. Es war die Zeit, in der meine Schule abgewickelt wurde (Klee war Direktor der Theodor-Heuss-Schule in Rotenburg; Anm. d. Red), daher habe ich mich damals persönlich wenig damit beschäftigt.

Sie mussten also einen Antrag verteidigen, hinter dem Sie gar nicht stehen?

Ja und nein. Vom Inhalt her stehe ich voll dahinter, aber in der Formulierung fand ich ihn unausgereift. Deswegen war ich auch froh, dass Frau Taberski praktisch unsere Arbeit gemacht und den Antrag handhabbarer gemacht hat.

Wie definieren Sie im Antrag „konsequent“? Wie weit darf er gehen?

Das kann verschiedene Dimensionen haben – finanzielle und arbeitsbelastende. Das von Frau Taberski vorgeschlagene Verfahren definiert, wie weit das gehen darf. Zunächst muss man ja feststellen, ob die Vorlage eine Klimarelevanz hat oder nicht. Falls eine Klimarelevanz vorliegt, muss man sehen, wie ausgeprägt sie ist. Ist sie gering, hoch oder irgendwo dazwischen? Dann ist die Aufgabe, Handlungsalternativen zu finden. Das ist von Fall zu Fall immer unterschiedlich, daher kann ich die Frage, wie weit das gehen darf, nicht beantworten.

Nun gibt es aber eine Art Kompromiss: Die Gemeinde will mit einer Absichtserklärung verstärkt ein Auge auf den Klimaschutz legen. Warum sind Sie so unzufrieden damit?

Durch diesen Beschlussvorschlag wird dem Thema eine Beliebigkeit beigemessen und es erfährt nicht die gebotene Ernsthaftigkeit, Relevanz und Dringlichkeit. Das stört mich. Ich könnte es auf der anderen Seite als Einstieg betrachten – sozusagen als besser als nichts. Da muss ich ganz selbstkritisch sagen, dass die Überzeugungsarbeit nicht ausreichend war, man muss den notwendigen langen Atem haben. Das sieht man ja auch beim Klimaschutzkonzept der Samtgemeinde, das jetzt Erfolge zeigt und von Leuten gelobt wird, die anfangs dagegen waren. Es ist eine ambivalente Situation: Das Kind ist noch nicht in den Brunnen gefallen, aber der Beschluss ist weniger, als ich mir erhofft habe.

Gemeindedirektor Holger Bahrenburg sagt, er könne eine Erfüllung Ihres Antrags bei Beschluss nicht garantieren. Die anderen Fraktionen stimmen ihm zu. Ducken sich alle weg?

Die Notwendigkeit und Relevanz wird nicht gesehen. Das ist für die Fraktionen ein willkommenes Argument, das ungeliebte Thema vom Tisch zu wischen. Wobei ich nochmal wiederholen will, dass wir auch unseren Anteil daran haben. Die Bedingungen sind ungünstig, aber wir haben die Sache auch nicht so darstellen können, dass wir mehr Zustimmung erfahren konnten.

Die Personalnot in der Verwaltung ist ja nicht wegzudiskutieren. Haben Sie einen Lösungsvorschlag, um diese mit dem Klimaschutz zusammenzubringen?

Mein Angebot war, dass wir den Antrag verpflichtend annehmen und im Rahmen unserer Möglichkeiten umsetzen. Wir haben schon viele Beschlüsse gefasst, die aus verschiedenen Gründen nicht unmittelbar umgesetzt werden konnten. Damit sind sie aber weiterhin Bestandteil des Ratswillens, und es wäre zumindest eine Aufgabe, die immer wieder neu verfolgt werden muss. So ist es rein beliebig und keiner weiß genau, wonach es jetzt gehen soll, ob es nun umgesetzt wird oder nicht.

Ist das nicht ein gefährliches Fahrwasser, wenn man als Rat einen Beschluss fasst – wissentlich, dass er nicht umgesetzt werden kann?

Das kommt immer wieder vor, beispielsweise wenn Bauprojekte nach hinten geschoben werden. Es ist sicher nicht das Ziel, aber in Sottrum seit zehn Jahren Alltag. Allerdings muss man die Prioritäten richtig setzen und ich denke, Klimaschutz kann man nicht nur dann machen, wenn man gerade Zeit hat.

Wenn Sie aber sagen, es reicht, den Beschluss in ein paar Jahren zu erfüllen, liegt die Priorität nicht auf dem Klimaschutz.

Vielleicht klingt das so, aber das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wir verpflichten uns, das zu wollen und als hohe Priorität anzuerkennen – im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und wenn wir erst nur 40 oder 60 Prozent schaffen, fangen wir wenigstens an.

Sie wollen eine Steigerung über die Jahre…

Genau, in dem Maße, wie wir die Verwaltung dazu ertüchtigen, machen wir möglichst viel. Wir bringen damit zu Ausdruck, dass es kein Thema wie jedes andere, sondern dringend ist. Es ist wichtig, den Schwerpunkt zu setzen als Kommune. Wir haben als Ratsmitglieder die Verpflichtung, zum Wohle der Gemeinschaft zu handeln. Wir dürfen nicht nur darüber reden, denn der Klimawandel wartet nicht. Es treibt mich ein Stück weit um, dass das nicht anerkannt wird. Bisherige Praxis wird nicht infrage gestellt. Vielleicht müssen andere Dinge einfach mal hinten anstehen und der Klimaschutz in den Vordergrund gestellt werden.

Kann sich Sottrum eine weitreichende Klimapolitik finanziell leisten?

Das ist die gleiche Frage wie eben. Die Frage ist, was ist dringend und was wichtig. Ich kann natürlich Investitionen tätigen wie den Krippenneubau oder das neue Sporthaus. Da baue ich kurzfristig betriebswirtschaftlich günstig, aber ich habe die ausgelagerten Kosten nicht im Blick. Es gibt viele Modellrechnungen: Beim klimafreundlichen Bau sind die Investitionskosten zwar höher, aber durch die Einsparungen amortisieren sich sie sich langfristig – nicht immer, aber oft. Dieses kurzfristige Denken hat uns doch überhaupt erst in diese Situation gebracht.

Hat Klimaschutz bei Ihnen und bei den Sottrumer Grünen die absolut oberste Priorität?

Ich glaube schon.

Der Antrag ist schon ein Jahr alt. Glauben Sie, der Rat würde anders diskutieren, wenn es mit der Covid-19-Pandemie kein akuteres Thema geben würde? Vor einem halben Jahr war Klimaschutz noch eine große Sache.

Nein, das glaube ich nicht. Mein Eindruck ist leider, dass bei den konkret handelnden Personen kein Sinneswandel eingetreten ist.