Das notwendige Übel

Großbaustelle in Horstedt: Die Ortsdurchfahrt wird in mehreren Bauabschnitten saniert. Teilweise muss der Kreuzungsbereich der K 201 und K 227 dafür komplett gesperrt werden. Fotos: Holsten-Körner

Horstedt - Von Antje Holsten-körner. Mitte September fiel der Startschuss für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Horstedt. Da die vier Bauabschnitte teilweise Vollsperrungen der „Hauptstraße“ erzeugen, sind viele Bürger nicht nur von der Großbaustelle vor der eigenen Haustür betroffen, sondern auch vom Verkehr, der auf die Anwohnerstraßen ausweicht.

Hintergrund: Zwar soll der Mittelpunkt der Kräuterregion über Stapel, Winkeldorf und Nartum umfahren werden, doch vielen Auto- und sogar Lkw-Fahrern scheint der rund acht Kilometer – in Richtung Zeven sogar nur drei Kilometer – Umweg zu weit zu sein. Wie gehen die Horstedter mit der Situation um?

Direkt betroffen ist Lothar Brätsch, der seit 1992 in der „Kirchstraße“ wohnt. „Wenn sonst in unserer Straße nur ein paar Autos fahren, sind es jetzt 100 pro Tag“, schätzt der 59-Jährige. Noch viel mehr als die Anzahl der Fahrzeuge stört ihn die hohe Geschwindigkeit, mit der viele unterwegs sind. „Wenn man aus der Haustür geht, kommt es vor, dass man von vorbeifahrenden Autos nassgespritzt wird“, sagt er. Besonders schlimm sei es, führt er weiter aus, wenn sich der Verkehr auf der Autobahn staut und der Weg über Horstedt zur nächsten Auffahrt gewählt wird. Da es in der „Kirchstraße“ keine Tonnenbeschränkung gibt, nutzen sogar Lkw die kleine Straße. Das schadet nicht nur dem Straßenseitenraum: „Inzwischen geht sogar der Asphalt kaputt“, weist Brätsch auf die Folgen hin. Auch in der Straße „Auf dem Berg“, ebenfalls ein Schleichweg an der Baustelle vorbei, hat der Verkehr deutlich zugenommen. „Da weiß man zu schätzen, dass wir sonst in einer Nebenstraße wohnen“, sagt Beate Freytag. Da sie versteht, dass es nicht anders geht, toleriert sie den Verkehr.

Sorgen bereiten ihr allerdings die schon entstandenen und noch entstehenden Straßenschäden. „Werden wir als Anlieger an den Sanierungskosten unserer Straße beteiligt?“, fragt sich die 54-Jährige. Horstedts Bürgermeister Michael Schröck kann sie beruhigen, denn Horstedt hat keine Anliegersatzung. „Daher werden es alle 1 350 Einwohner der Gemeinde gemeinsam bezahlen“, sagt er im Hinblick darauf, dass das Geld aus der Kasse der Gemeinde kommen wird. Eine Beteiligung des Landkreises, der Bauherr der Ortsdurchfahrt ist, an der anschließenden Sanierung der Nebenstraßen ist nicht vorgesehen. „Der Landkreis hat eine andere Umleitung ausgeschildert, daher sind sie für die Schäden im Ort nicht zuständig“, erklärt der Gemeindechef. In die Tasche greifen musste die Gemeinde bereits bei der Verlegung der Bushaltestelle, die sich während der Bauzeit hinter dem Sportplatz befindet. „Es funktioniert gut. Die Busse sind trotz der Umleitung pünktlich hier“, freut sich Annette Römer, Leiterin der Horstedter Grundschule.

Auf der anderen Seite der Baustelle in Richtung Mulmshorn ist Familie Engelken betroffen. „Die Modernisierung muss sein, da bin ich pragmatisch“, so Christoph Engelken. In den Nebenstraßen bereitet ihm allerdings der Verkehr, der zu schnell unterwegs ist, große Sorgen. „Es gibt Straßen ohne Fußwege, da ist es vor allem für Kinder brandgefährlich“, warnt der Familienvater. Vereinzelt wird sogar der Hof auf dem Eckgrundstück, wo auch die dreijährige Clarissa spielt, trotz Verbotsschild als Abkürzung gewählt. „Manchen Fahrern merkt man an, dass sie sauer über die Baustelle sind, denn nach dem Umdrehen geben sie auf unserer Straße richtig Gas“, berichtet Christin Engelken. Während „Unter den Eichen“, wo sich die Hofeinfahrt der Familie befindet, höher frequentiert ist, ist an der Seite zur Hauptstraße nur noch wenig los.

Die Ruhe in der Hauptstraße merkt auch Carsten Fricke, der dort eine Filiale seiner Bäckerei betreibt. „Es lässt sich nicht ändern, die Straße war kaputt und die Firmen können nicht zaubern“, hat er trotz Umsatzeinbußen Verständnis für die Baumaßnahme, die erst gegen Ende dieses Jahres beendet sein soll. Schon jetzt macht er sich Gedanken, wie es weitergeht, wenn sich die Baustelle direkt vor der Ladentür befindet. „Wir sammeln noch Ideen, wie dann Kunden zu uns kommen können“, sagt er und bittet die Horstedter, mit ihm Alternativen zu suchen.

Auch Gitta Lüdemann macht sich Gedanken, wie die Situation beim kommenden Bauabschnitt aussieht. „Leider fehlt die Information, wie wir dann unsere Häuser erreichen können“, bedauert sie. Obwohl es durch die Umleitung derzeit ruhiger vor ihrer Haustür ist, kritisiert sie, genauso wie ihr Nachbar Michael Winter, die manchmal extrem hohe Geschwindigkeit der Fahrzeuge. „Bei uns haben die Autos manchmal schon 90 km/h auf dem Tacho. Da wünsche ich mir einen Blitzer“, sagt Winter. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Autofahrer aus Richtung Taaken durch eine Fahrbahnverschwenkung ausgebremst, für den Verkehr, der aus dem Ort führt, ist dies derzeit nicht vorgesehen.