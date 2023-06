Norbert Otten und Karla Lohmeyer verzichten fürs Stadtradeln aufs Auto

Von: Ulla Heyne

Karla Lohmeyer und Norbert Otten finden: Radfahren ist Entschleunigung. © Ulla Heyne

Sie sind die diesjährigen Sottrumer Stadtradel-Stars: Norbert Otten und Karla Lohmeyer verzichten anlässlich der Aktion drei Wochen lang aufs Auto. Die beiden können unterschiedlicher nicht sein. Während Lohmeyer oft nur kurze Wege hat, ist die Umstellung für Rennradfahrer Otten deutlich größer.

Sottrum – Auf den ersten Blick könnten Karla Lohmeyer und Norbert Otten kaum unterschiedlicher sein: Die Sottrumerin arbeitet bei der Samtgemeinde, ihr Arbeitsplatz ist nicht mal einen Kilometer von der Wohnung entfernt. Der fast doppelt so alte Buchhalter pendelt nach Bremen. Sie fährt Tourenrad, er trägt auf seiner Rennmaschine Helm. Was beide eint: Zum Pressetermin kommen sie trotz 30 Grad mit dem Rad, und das aus gutem Grund: Sie beide sind die diesjährigen Stadtradelstars Sottrums, die sich vor fast zwei Wochen beim diesjährigen Stadtradeln für drei Wochen zum kompletten Verzicht auf Fahrten mit dem Auto verpflichtet haben.

Auch auf den symbolischen Akt der Abgabe des Autoschlüssels haben die beiden bekennenden Radfahrer verzichtet: Lohmeyer hat gar keines, für Otten ist es Ehrensache, nicht zu schummeln, für die es keiner Kontrolle von außen bedarf: „Wenn man sein Wort gegeben hat, dann gilt das!“ Für den begeisterten Rennradfahrer, der je nach Wetter zwei, drei Mal wöchentlich seine Runde dreht („50 Kilometer sind Minimum“), war die Umstellung größer als für Lohmeyer. Die 33-Jährige, die vor einem Jahr nach Sottrum gezogen ist, erledigt ohnehin fast alle Strecken zu Fuß, mit dem Rad oder der Bahn. Lediglich fünf Kästen Wasser und einen Sack Hundefutter hat sie vor Beginn der Frist mit Freunden mit dem Auto geholt. „Alles andere geht mit dem Rad.“

Für den 62-Jährigen war die Umstellung etwas größer: Normalerweise pendelt er mit dem Auto nach Bremen, jetzt fährt er mit dem Faltrad zum Bahnhof und vom Bremer Hauptbahnhof noch einmal rund fünf Minuten ins Büro – statt 35 Minuten ist er nun gut doppelt so lange pro Strecke unterwegs, „vorausgesetzt, der Metronom ist pünktlich“. Am Donnerstag, als ein Zug komplett ausfiel, radelte er kurzerhand den gesamten Weg zurück. Insgesamt hat der Horstedter so in der ersten Woche schon 570 Kilometer zurückgelegt.

Auf die Frage nach seinem Ziel gibt er sich verhalten, eine vierstellige Zahl wird aber auch nicht dementiert. Auch die Stadtplanerin, die ebenso wie Otten von Bürgermeister Holger Bahrenburg auf die Teilnahme angesprochen wurde, hat die Gesamtkilometer im Blick. „Viel kommt ja nicht zusammen, bei 900 Metern zur Arbeit“, sagt sie schmunzelnd. Um die 170 Kilometer vom letzten Mal zu „knacken“, mit denen sie in ihrem „Team Verwaltung“ den zwölften Platz belegte, hat sie sich Touren in die Umgebung vorgenommen, nach Nartum und Mulmshorn, „da war ich noch nie“. Dabei habe sie auch einige schöne „Zufallsfunde“ wie den Bibelgarten in Horstedt kennengelernt.

Beide sind sich einig: Radfahren entschleunigt, „aber es ist eben auch ein höherer Aufwand“, hat Otten festgestellt, der für den Wochenendeinkauf in Posthausen am Wochenende knapp 40 Kilometer mit Satteltaschen zurücklegte. Zum Helfen beim Umzug einer Freundin in Bremerhaven wird Lohmeyer mit der Bahn anreisen, Otten will beim gemeinsamen Essen mit der Schwester auf Besuch mit dem Rad zum Restaurant vorfahren. Angst, „schwach zu werden“ und doch ins Auto zu steigen, haben beide eher nicht. „Außer, alle Züge fallen aus und beim Präsenztermin im Büro ist Gewitter“, so das doch recht hypothetische Szenario.

Dass sich langfristig im eigenen Verkehrsverhalten etwas ändert, glauben die beiden Radnutzer aus Überzeugung nicht, auch dass sein Engagement im Bekanntenkreis als Vorbild Nachahmer anzieht, sieht Otten eher skeptisch. Auch Lohmeyer ist nicht wichtig, selbst als eine von zwei „Stadtradlerinnen“ im Mittelpunkt zu stehen. „Es ist eigentlich egal, wer – Hauptsache, jemand macht es und hält dadurch das Thema in den Köpfen und in der Öffentlichkeit.“ Wenn auch nur einer deshalb aufs Rad umsteige, sei schon viel gewonnen.

Dabei ist es ihr wichtig, statt eines erhobenen Zeigefingers lieber größere Anreize zum Umstieg und passende Alternativen zu schaffen: „In Kopenhagen antworten die vielen Radfahrer auf der Frage nach dem ,Warum‘ nicht mit Umweltaspekten, sondern weil es einfacher ist – so soll es sein.“ Die Gemeinde Sottrum sieht die Stadtplanerin, deren „Fahrrad-Perspektive“ sicherlich auch in die Arbeit einfließe, prinzipiell gut aufgestellt, sie hat jedoch auch schon konkrete Verbesserungspunkte im Blick: An der Bremer Straße herrsche eine gewisse Konfusion, wer wo fahren dürfe, „da wäre mit einfachen Mitteln wie ein wenig Farbe viel zu erreichen“.

Grundsätzlich sei es aber gut, dass dort ein so breiter Weg abseits der Fahrbahn zur Verfügung stünde. Otten, der mit dem Rennrad meistens auf der Landstraße unterwegs ist, würde sich neben einem besseren Zustand der Radwege mehr Rücksicht durch Autofahrer wünschen, „einige hupen oder schneiden einen beim Überholen“. Loymeyer hingegen hat brenzlige Situationen eher innerorts festgestellt. Während sie auch nach Ablauf der Frist in etwas mehr als einer Woche nur wenig ändert, wird Otten beim Arbeitsweg wohl meistens wieder aufs Auto umsteigen. Dem Fahrrad bleibt er trotzdem erhalten: Im August peilt er für die 100-Kilometer-Strecke bei den Hamburger „Cyclassics“ einen Schnitt von 30 Stundenkilometern an – fit genug dürfte er bis dahin sein.