Noch alles im Lot

Rotenburg/Sottrum - Von Matthias Röhrs. Homeoffice gestaltet sich schwierig, wenn man in einem Klärwerk arbeitet. Spürbar ist das aber trotzdem dort, denn die ersten Anlagen in der Region merken, dass die Menschen aufgrund der Coronakrise vermehrt zuhause bleiben. Sie arbeiten vom heimischen Büro oder vom Küchentisch aus. Teilweise berichten einige Kommunen rund um Rotenburg bereits von ersten Störungen durch das erhöhte Abwasseraufkommen. Immerhin: Die Nutzer scheinen sich im Gegensatz zu denen in anderen Regionen aber noch zu benehmen, sie entsorgen in der Regel weiter nur das über die Kanalisation, was da auch wirklich reingehört. Zumindest weichen sie nicht mehr davon ab, als vor der Krise.

So hat sich zum Beispiel der Flecken Ottersberg erst kürzlich genötigt gefühlt, auf die korrekte Entsorgung von Feuchttüchern hinzuweisen. Da sie im Vergleich zu normalen Toilettenpapier recht fest sind, stören sie auch im Landkreis Rotenburg zwar die Anlagen, doch auch in diesen Zeiten kaum mehr als sonst. Aus Ottersberg heißt es dagegen: „In unseren Pumpwerken und im Klärwerk selbst verzeichnen wir eine intensive Zunahme an Feuchttüchern, die über die WCs im Kanalnetz landen. Dort verstopfen sie die Pumpwerke, die aus allen Ortsteilen das Abwasser Richtung Klärwerk pumpen“, so erst kürzlich der Bürgermeister dort, Horst Hofmann. Er vermutet, dass das eine Folge der vermehrten Anwendung von Feuchttüchern mit Desinfektionsmitteln im Zusammenhang mit der Coronakrise ist.

„Wir haben das Problem mit Feuchttüchern zum Glück noch nicht“, sagt der Leiter des Rotenburger Klärwerks, Manfred Spakowski gegenüber der Kreiszeitung. Damit ist er sich grundsätzlich mit seinen Kollegen in den anderen Gemeinden des Südkreises einig. Er betont, dass nichts außer Ausscheidungen und Toilettenpapier in das Klo gehört – kein Essen, keine anderen Hygieneartikel. Übrigens haben auch die Nutzer ein Interesse daran, denn nicht nur die Pumpen in den Kläranlagen könnten gestört werden, sondern auch die Abwasseranschlüsse des eigenen Haushalts.

Auch der Betriebsleiter des Scheeßeler Klärwerks, Marcus de Vries, hat noch kein Problem in dieser Richtung festgestellt. Dennoch habe seit Beginn der Coronakrise in einer Woche bereits zwei Störungen in den Pumpwerken gegeben. Das klingt erst einmal nicht nach viel, aber: „Das ist schon ungewöhnlich“, sagt de Vries. Das sei aber nicht auf die Feuchttücher zurückzuführen, sondern auf das höhere Abwasseraufkommen an sich. Rund 1200 bis 1300 Kubikmeter täglich sind sonst bei der Kläranlage des Beeke-Ortes angekommen. Momentan liege die Zahl bei 1300 bis 1500. „Ob es deutlich mehr werden, kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen.“ So sei es vergleichsweise immer noch weniger als an den hohen Feiertagen wie Weihnachten und Ostern, wo die Familien zuhause bleiben. Logischerweise gebe es weniger Abwasser, wenn die Leute unterwegs seien. Da sie aber mittlerweile das Haus in der Regel nur für das Nötigste verließen, unterscheide sich der Verbrauch an den Wochenenden oder jetzt in den Ferien kaum von den Werktagen. Sonst gebe es davon abhängige Abweichungen.

Grundsätzlich haben alle Kläranlagen einen Notfall-Schichtbetrieb eingeführt. „Zwei Teams, die sich nicht begegnen“, erklärt Gerd Köhnken von der Visselhöveder Stadtverwaltung stellvertretend. Es müsse immer jemanden geben, der den Betrieb aufrecht erhalten könne. In der städtischen Kläranlage ist es ebenfalls zu keinem wesentlich erhöhten Abwasser gekommen. Auf etwa 100 Kubikmeter mehr schätzt der Betriebsleiter Wolfgang Hüner die Lage ein. Probleme seien aktuell nicht abzusehen.

Die Samtgemeinde Sottrum meldet auch kein erhöhtes Aufkommen an Abwasser. Um etwa zehn Prozent auf knapp mehr als 2 000 Kubikmeter täglich ist die Schmutzwassermenge angewachsen. Das kann aber auch dadurch relativiert werden, dass der Ferienverkehr auf der Autobahn in den Osterferien ausfällt. Der sei üblicherweise durch die Rastanlage Grundbergsee an der A1 im Sottrumer Klärwerk spürbar, so Eckhardt Behrens von der Verwaltung. So könne es zwar sein, dass die Sottrumer jetzt mehr ins Abwasser-Netz einspeisen, das aber nicht auffalle, weil von der Rastanlage weniger komme.

Andreas Denell, Betriebsleiter in der Samtgemeinde Bothel, gibt Entwarnung. Eine seiner schlimmsten Erwartungen für seine Kläranlage im Zusammenhang mit der Corona-Krise hat sich nicht bewahrheitet. Er hatte befürchtet, dass durch den höheren Gebrauch von Desinfektionsmitteln und diese in einer Größenordnung ins Abwasser gelangen, dass auch die Bakterien in den Klärbecken, die an der Reinigung beteiligt sind, absterben würden. Eine Kläranlage arbeite nämlich mit biologischen Reaktionen. Desinfektionsmittel seien „Gift“ für die Anlagen“.