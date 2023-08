Niemand weiß, woher sie kommen: Zwei Mufflons streifen durch Ahausen

Teilen

Die beiden Mufflons aus Ahausen. © Diercks

In freier Wildbahn trifft man Mufflons im Mittelmeerraum. Doch zuletzt kam es auch zu Begegnungen bei Ahausen. Woher die Tiere kommen, weiß man nicht.

Ahausen – Um eine Wildart reicher war knapp drei Tage die Gemarkung Ahausen. Am 29. August waren zwei Muffelwidder im Bereich der Mühlenstraße unterwegs. Sie kommen hier in freier Wildbahn aber nicht vor. Beide tragen keine Ohrmarke, zeigten sich aber recht zutraulich und konnten deshalb am Donnerstagvormittag eingefangen werden.

Bei einem ersten Fangversuch am Mittwoch ließ sich einer der Widder beim Füttern greifen, entwischte aber wieder. Danach machten sich die beiden Tiere wieder auf Wanderschaft. Und zwar die Mühlenstraße rauf und runter, alles am hinteren Ende Richtung Kreisstraße. Die Anrufe bei der Polizei Sottrum mehrten sich. Dort hat sich bislang niemand gemeldet, der die beiden Widder vermisst. Für die Beamten war allerdings klar, dass von den beiden Tieren eine zu große Gefahr für den Straßenverkehr ausging. Sie hielten sich vornehmlich am Straßenrand auf. So gab die Polizei die beiden Wildschafe zum Fangen frei.

Bereit erklärt hatte sich ein Schafhalter aus Ahausen. Rechtlich betrachtet gelten solche Tiere als Wild, sobald sie ein Gatter verlassen haben und der Eigentümer seinen Verzicht erklärt hat. Das heißt, zuständige Jäger dürfen diese Stücke im Rahmen ihrer Jagdzeit erlegen. Ältere Mufflons tragen eine begehrte Trophäe. Ein Unbefugter, der sich solche oder auch andere Wildtiere aneignet, begeht offiziell Wilderei. In diesem Fall allerdings sticht die Anordnung der Polizei das Recht aus, weil Gefahr im Verzug war.

Mit Futter können die beiden Mufflons auf den Transporter gelockt werden. © Diercks

Gestern Abend hatten sich die beiden Wildschafe dann in Wald und Mais zurückgezogen, ließen sich aber tatsächlich mit einer knisternden Tüte und Brot anlocken. Der eine war so vertraut, dass er sogar das Futter aus der Hand nahm. Für einen erneuten Fangversuch eignete sich die Umgebung nicht und da bereits die Dämmerung einsetzte, unterblieb erst mal ein weiterer Versuch. Donnerstag gelang dem Schafhalter mittels Futter, den älteren Widder einzufangen. Er holte telefonisch Hilfe. Ein paar Passanten, die anhielten, halfen dann ebenfalls mit, den zweiten Mufflon davon zu überzeugen, den Anhänger zu erklimmen. Die beiden Mufflons befinden sich jetzt in Obhut des Schafhalters.

Polizei und Landkreis sind informiert. Letzterem ist keine Mufflonhaltung im Südkreis bekannt, angemeldet sind dort keine Wildschafe, und damit auch nicht bei der Tierseuchenkasse. Beides ist Pflicht eines Halters solcher Tiere. Dr. Joachim Wiedner, Leiter des Veterinäramtes beim Landkreis, vermutet, dass sich jemand die Tiere angeschafft hat, um Rasen oder Wiese kurz zu halten und dann eventuell die Umzäunung vernachlässigt wurde. Er hält es für unwahrscheinlich, etwas vom Eigentümer zu hören, da ihm dann auch Bußgelder drohen und gegebenenfalls der Einsatz abgerechnet wird. Ob in jüngster Zeit hier in der Nähe ein Naturschutzprojekt mit Wildschafen entstanden ist, konnte bis Redaktionsschluss nicht geklärt werden, gilt aber als unwahrscheinlich.

Da die Mufflons sich in Ahausen vorwiegend im Bereich zwischen Grünschnittplatz und Ahauser Mühle aufgehalten haben lässt auch für Wiedner den Schluss zu, dass sie keine weite Strecke zurückgelegt haben, um in die Gemarkung zu gelangen, beispielsweise aus dem nahen Landkreis Verden. Dort sind die beiden Wildschafe der Polizei ebenfalls weder bekannt noch wurden dort welche als vermisst gemeldet.

Mit Futter können die beiden Mufflons auf den Transporter gelockt werden. © Diercks

Die Überlebenschance so vertrauter und hier bisher nicht existierenden Wildart in hiesiger freier Wildbahn wird von Fachleuten als gering eingestuft. Mit ihrem Hang zur Straßennähe galt ein Zusammenprall mit einem Fahrzeug als wahrscheinlich. Die andere Gefahr geht vom Wolf aus, der hier als beheimatet gilt. Durch die Vertrautheit der beiden Widder wären sie für beide, Fahrzeug und Wolf, ein leichtes Opfer gewesen. Sollte sich der Eigentümer in den kommenden sechs Monaten nicht melden und die Mufflons wieder haben wollen, darf der Schafhalter sie behalten. Dann ist er an der Reihe, sie offiziell anzumelden.

Muffelwild wurde laut Deutschem Jagdverband zu Beginn des 19. Jahrhunderts im ehemaligen Schlesien und dem Thüringer Teil des Harzes ausgewildert. Sie wurden im Laufe der Zeit in einigen Bundesländern in einzelnen Revieren angesiedelt. In den Regionen, wo sich der Wolf wieder ausgebreitet hat, gelten die Bestände als ausgelöscht, da diese Wildart für ihn einfach zu erbeuten ist. Muffel gelten weltweit als die kleinste Wildschafart und sind ursprünglich im Mittelmeerraum beheimatet. Auf Korsika und Sardinien gibt es natürliche Vorkommen.