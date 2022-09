Neustart für mehr Nachhaltigkeit: Nicole Weinberger übernimmt Leitung der Sottrumer Tafel-Ausgabestelle

Von: Nina Baucke

Nicole Weinberger ist von der Tafel-Idee überzeugt. © Baucke

Einen neuen Standort gibt es bereits, nun steht auch die neue Leitung fest: Nicole Weinberger ist das neue Gesicht an der Spitze der Sottrumer Ausgabestelle der Rotenburger Tafel: Die 36-Jährige hofft nun auf weitere Mitstreiter, die sie bei ihrer Arbeit unterstützen.

Sottrum – Noch sind die Schaufenster verhangen, die Scheiben der Glastür mit Papier zugeklebt. Immerhin: Der Unkrautdschungel auf den Stufen vor dem kleinen Flachbau an der Alten Dorfstraße ist inzwischen Geschichte. Wer dafür gesorgt hat, ist unklar – aber es ist ein Schritt hin zu der neuen Bestimmung des Gebäudes, das einmal einen Blumenladen beherbergt hat. „Und das passt ja auch“, sagt Nicole Weinberger mit einem Lachen. Die 36-jährige Sottrumerin ist gelernte Floristin und wird dort in absehbarer Zeit die Leitung der Sottrumer Ausgabestelle der Rotenburger Tafel übernehmen.

„Wir haben einen Standort, wir haben eine Person, die die Leitung übernimmt – das macht das Vorhaben, hier wieder eine Ausgabestelle zu eröffnen, greifbarer“, ist die Erste Samtgemeinderätin Kerstin Wendt überzeugt. „Für mich war einfach klar: Die Tafel muss hier wieder her“, betont Weinberger. Sie ist bereits Feuer und Flamme: „Seit einer Besichtigung neulich läuft schon ganz viel bei mir im Kopf ab: Wo kann was hin und wie? Wie organisiere ich dieses oder das?“

Blick auf Nachhaltigkeit

Die Idee für ihr Engagement war der dreifachen Mutter gekommen, als sie den entsprechenden Aufruf der Gemeinde bei Facebook gelesen hatte. „Ich habe das gesehen und sofort gedacht: Das ist was für mich“, erinnert sie sich. „Vor allem ist es eine spannende Herausforderung – und natürlich wächst man auch an seinen Aufgaben. Aber vor allem unter Leuten zu sein, ist für mich immer super.“ Sie ist von der Tafel-Idee überzeugt, und das nicht nur im sozialen Sinne, sondern auch mit dem Blick auf Nachhaltigkeit. „Was pro Jahr an Lebensmitteln entsorgt wird, ist einfach der Wahnsinn. Deutschlandweit schaffen es die Tafeln, zumindest 265 000 Tonnen im Jahr zu retten. Eine Gurke ist ja nicht auf einmal schlecht, nur wenn sie etwas krumm ist.“

Zum Start soll die Ausgabestelle zunächst einmal pro Woche zwei Stunden geöffnet sein. „Ich muss ja selber erst einmal richtig in alles hineinfinden, dann müssen wir sehen, wann und in welcher Zahl die Menschen vorbeikommen“, erklärt Weinberger. „Es ist ein Neustart, und dementsprechend muss das erst mal alles irgendwie entstehen.“

„Es soll hier auch ein Ort für den Austausch sein und um andere Menschen kennenzulernen.

Ganz neu beim Thema Tafel ist Weinberger allerdings nicht: Schon vor einigen Jahren hatte sie sich in der an der ehemalige Ausgabestelle angedockten Kleiderkammer mit eingebracht. Dazu kommt: Der Neustart bietet auch einiges an Möglichkeiten. „Es soll hier auch ein Ort für den Austausch sein und um andere Menschen kennenzulernen“, ist ihr Anliegen. Aus ihrer Sicht ist der Standort der Tafel dafür ideal: „Einen bessern Ort hätte man nicht finden können. Er ist nahe am Ortskern, aber nicht zu zentral. Für einige ist der Gang zu Tafel mit Scham behaftet, daher passt das hier schon sehr gut.“ Das sieht auch Wendt so: „Es gibt hier Nachbarn, aber es ist alles nicht so eng.“

Aktuell geht es daran, mit Weinberger an der Spitze ein Team aufzubauen. „Wir hoffen natürlich, dass das ein oder andere Mitglied des alten Teams mit den Erfahrungen wieder mit an Bord ist, und wir am Ende eine schöne Mischung aus Frauen und Männern, Erfahrenen und Neulingen und über Generationen hinweg zusammenbekommen würden – zumal wir hier auch in schwierigen Zeiten starten“, so Wendt. „Wir haben gesehen, wie das in der Ausgabestelle in Scheeßel funktioniert, dort gibt es mehrere feste Teams, die sich intern selbst organisieren. Wenn wir hier allein zwei Teams zusammenstellen können, verringert das den Arbeitsaufwand für jeden, so dass man sich auch mit zweimal im Monat hier einbringen kann“, sagt Weinberger. „Überhaupt sieht es in Scheeßel klasse aus, von der Sauberkeit bis zu den einheitlichen Schürzen des Ausgabeteams. Das wäre meine Hoffnung, dass wir das hier ähnlich hinbekommen.“

Helfer gesucht! Wer unterstützen möchte: Weinberger und Wendt hoffen noch auf weitere Helfer. Daher steht für Montag, 10. Oktober, um 18.30 Uhr ein Treffen in der neuen Ausgabestelle auf dem Programm. Jeder, der Interesse hat, ist willkommen.