Nicht wie sonst, aber gut

Hellwege/Unterstedt/Wenkeloh – Noch vor wenigen Wochen standen diese Fragen im Fokus der Spargelbauern in der Region: Wie wird es in diesem Jahr mit der Ernte laufen? Können die Saisonarbeitskräfte aus Rumänien und Polen kommen? Was, wenn nicht? Und wie wird die Nachfrage sein, wenn Gaststätten und Restaurants geschlossen bleiben? Mittlerweile ist klar: Die ersten Erntehelfer sind angekommen, der erste Spargel ist in den Verkaufsständen, Hofläden und auf dem Wochenmarkt erhältlich. Aber ebenso klar ist: An die Vorjahre wird man nicht anknüpfen können, sagen Schlohs in Hellwege, Kettenburgs in Unterstedt und Wolters in Wenkeloh. „Es wird kein Jahr, in dem wir Gewinn fahren, es geht nur um Schadensminimierung, wie mein Mann immer sagt“, erklärt Friederike Schloh, die den Spargelhof mit ihrem Mann Thorsten und Sohn Christian betreibt, im Gespräch mit der Kreiszeitung.

Die Schlohs beschäftigen seit Anfang April 25 Saisonarbeitskräfte aus Polen, weitere vier folgen in den kommenden Tagen. Sie arbeiten vorerst in den Gruppen zusammen, in denen sie angekommen sind, das ist eine Auflage. Bei der Ernte hilft ein Spargelvollernter, der vermehrt zum Einsatz kommen wird. Und doch: Es sei kein Vergleich zu anderen Jahren, wo bis zu 60 Arbeiter auf den Feldern unterwegs waren. Die, die jetzt da sind, seien Stammarbeiter, die seit vielen Jahren nach Deutschland kommen. „Unsere polnischen Kräfte arbeiten autark, sind nur auf den Feldern und in den Unterkünften“, berichtet Schloh. Für das Mittagessen sorgt eine polnische Köchin, gegessen wird auch erstmals nicht gemeinsam in der Kantine – alles Maßnahmen, die die Schlohs gemeinsam mit dem Gesundheitsamt abgesprochen haben.

Die Lebensmittel dafür werden geliefert. Und auch sonst alles, was die Arbeitskräfte benötigen. „Sie gehen diesmal nicht selber einkaufen, um möglichst wenig Kontakt zu haben.“ Daher haben die Schlohs auch den Kurzarbeitskräften abgesagt, die sich aus vielen Richtungen angeboten hatten. Sie hätten zum einen erst eingearbeitet werden müssen, was schwierig sei, und sie würden hin- und herfahren. „Da ist die Ansteckungsgefahr zu groß“, meint Schloh. Aber sie sagt auch dankbar: „Das haben wir noch nie so erlebt, das ist auch Wertschätzung für uns, dass es von allen Seiten Angebote gab.“

Bleibt nur die Frage nach den Abnehmern: Allein für ihren Betrieb fallen 80 Gaststätten aus, die sonst beliefert würden. Zwölf Verkaufsstände haben die Schlohs, in Rotenburg und den angrenzenden Landkreisen, drei weniger als 2019. „Wir machen dieses Jahr nur das Wichtigste“, sagt Schloh. „Als wir das erstmal entschieden hatten, waren wir wesentlich befreiter. Den Spargel einfach liegen zu lassen, hätte mir auch wehgetan“, gibt sie zu. Der „Zickzackkurs“, wie sie es nennt, ist vorbei. „Nun ist es gut, wie es ist.“ Die Kaufkraft der Kunden scheint gut zu sein bislang, allein zu den Ostertagen war der Hofladen schon morgens restlos ausverkauft.

Dass es „ganz gut aussieht“, sagt auch Franziska Kettenburg. Die Unterstedterin und ihre Familie leben unter anderem vom Spargelanbau, die Ernte ist in der vergangenen Woche gestartet. Bislang laufe das relativ normal. „Wir halten Abstand. Zwei Armlängen, sagen wir immer.“ Hände waschen und nicht schütteln, die üblichen Hygienemaßnahmen werden auch hier groß geschrieben. „Sonst arbeiten wir wie immer.“ Einen Vorteil sieht sie darin, dass ihre ständige Mitarbeiterin mit auf dem Hof wohnt, seit 30 Jahren. „Gleich als die Kindergärten zugemacht haben, haben wir uns selbst in Hof-Quarantäne begeben, sie hat zum Beispiel ihre Hobbys erstmal aufgegeben“, beschreibt Kettenburg. „Wir sind alle Zuhause geblieben, damit sich keiner ansteckt und wir als Betrieb nicht in Quarantäne kommen.“

Auf dem Unterstedter Hof sind Anfang April Saisonarbeitskräfte angekommen, die ihnen unter die Arme greifen. „Zwei waren schon hier, bevor es überhaupt Beschränkungen gab. Vier weitere sind in der vergangenen Woche mit einem Flugzeugcharter aus Rumänien gekommen“, erzählt Kettenburg. Beide Kleingruppen leben getrennt voneinander, genauso wie bei Schlohs in Hellwege.

Die Einreise sei aufregend gewesen. Im Vorfeld habe sie den Arbeitern viele Papiere zugeschickt, mit Verhaltens- und Hygieneregeln. „Sie kamen dann mit Maske an.“ Der Flughafen Hamburg, von dem ihr Mann die Männer abgeholt habe, sei leer gewesen. „Da waren nur die Flughafen-Security, die Bundespolizei und ein Arzt vom Gesundheitsamt“, so Kettenburg. Auflage war, dass die Arbeiter nur einreisen dürfen, wenn sie kein Fieber haben und nicht husten. „Sie mussten kerngesund sein und ich dachte nur, was ist, wenn da nur einer in der Reihe räuspern muss“, erinnert sich die Landwirtin. Das Auto sei für die Rückfahrt präpariert gewesen wie manche Taxen, die derzeit unterwegs sind, mit einer Folie abgeklebt, die Arbeiter hinten, ihr Mann als Fahrer vorne. Sonst sei unter den Saisonkräften auch immer eine Verkäuferin aus Polen dabei, aber sie wollte dieses Mal aus Sorge vor Ansteckung nicht reisen.

Grundsätzlich sei es möglich, so viel zu ernten wie in den vergangenen Jahren, ist sich Kettenburg sicher. „Die Ernte ist da, der Spargel ist gepflanzt, denn es dauert immer zwei Jahre, bis er richtig durchkommt.“ Schwieriger wird es bei der Abnahme. „Durch die Schließung der Restaurants, von denen nicht alle einen Liefer- oder Abholservice haben, müssten mehr Leute selber Spargel kochen“, gibt sie zu bedenken – und ermuntert zugleich dazu. „Das ist ganz einfach, das ist wie Nudeln kochen.“

In Wenkeloh bei Scheeßel hingegen bringt es Spargelbauer Thorsten Wolters ganz schlicht auf den Punkt: „Wir haben die halbe Mannschaft auf dem Feld, also können wir nur die halbe Fläche beernten.“ Auch bei ihnen sind Saisonarbeitskräfte aus Polen wie gewohnt angekommen; Fachkräfte, die während der Erntezeit bereits seit Jahren bei der Familie sind. Da auch bei der Unterbringung Abstand gewahrt werden muss, sei dies dieses Jahr nicht anders zu händeln gewesen. „Ein paar wollten aber auch nicht kommen“, sagt Wolters. Dass sie aber kommen können, sei Grundvoraussetzung gewesen, um die Ernte überhaupt zu starten. Einkaufen gehen die Arbeiter aus Wenkeloh ebenfalls nicht selbst, das übernehmen die Wolters mit. „Sie sind auf dem Feld und in ihren Räumen erstmal.“ Maßnahmen, die aktuell nötig sind.

Nun müsse man sehen, wie das Geschäft anläuft, mit dem Verkauf hat sein Familienbetrieb am vergangenen Wochenende begonnen. Gastronomiebetriebe fallen da schon mal weitgehend weg. „Das ist allein schon etwa 25 Prozent Abnahmemenge.“ Thorsten Wolters setzt nun auf den Hofverkauf sowie den Verkauf in den Supermärkten in der Umgebung. „Die Leute kochen vielleicht jetzt privat Zuhause mehr, das ist unsere Hoffnung.“