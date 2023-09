Verwechslung in Reeßum: Mann will Grundsteuer erklären, doch das Finanzamt lässt ihn nicht

Von: Matthias Röhrs

Viele Akten muss das Finanzamt wegen der Grundsteuereform bearbeiten. Dabei kommt es zu Fehlern. Diese werden nicht gleich aufgeklärt. © imago images/Ullrich Gnoth

Ein Mann möchte die Grundsteuer für sein Grundstück in Reeßum erklären. Die Erklärung wird vom Finanzamt aber nicht bearbeitet, es fordert diese stattdessen von jemand anderen. Nur durch Zufall erfahren beide davon.

Reeßum – Treffen sich zwei Cousins nach Jahren ohne Kontakt wieder, klingt das zunächst wie der Beginn eines bestenfalls mittelmäßigen Witzes. Im Falle von Gerd und Gerhard von Weihe aus Ritterhude und Bremen ist dies aber der Beginn der Aufklärung zweier Possen mit dem Rotenburger Finanzamt. Die beiden Possen sind in der Zwischenzeit miteinander verwoben, doch das Ende der Aufklärung lässt weiter auf sich warten.

Denn das Finanzamt selbst möchte lange nicht verstehen, dass es die Posse gibt, dass ein Fehler vorliegt. Immerhin: Auf Nachfrage der Kreiszeitung möchte es der Sache nun nachgehen.

Posse eins: Gerd von Weihe ist bedient. „Es ist mir unbegreiflich“, sagt er. Zwei nebeneinanderliegende Grundstücke besitzt er in einem Reeßumer Wohngebiet. Ursprünglich hatten er, seine Familie und seine Eltern geplant, dort zu bauen und sich dort niederzulassen. Dazu ist es nie gekommen, dennoch bleiben die 1973 erworbenen Grundstücke in deren Besitz, später erbt von Weihe auch das Grundstück seiner Eltern.

Rückfragen bleiben unbeantwortet

Anfang dieses Jahres gibt er schließlich die durch eine Reform notwendige Grundsteuererklärungen für beide Grundstücke ab. „Ich war spät dran“, gibt er zu. Für das ehemalige Grundstück seiner Eltern kommt alsbald der Bescheid aus Rotenburg – alles in Ordnung. Nur für das Areal, das von Weihe einst selbst gekauft hat, bleibt der Bescheid aus, dabei hatte er doch beide Erklärungen doch in einem Brief verschickt. „Ist eine davon verloren gegangen? Das habe ich zumindest gedacht“, sagt von Weihe. Mehrere Rückfragen an das Finanzamt bleiben unbeantwortet. Der Ärger wird immer größer.

Das Grundstück von Gerd von Weihe. Das Finanzamt behauptet, es gehört seinem Cousin. © Röhrs

Was Gerd von Weihe nicht weiß, nur wenige Monate früher versucht sein Cousin Gerhard das Finanzamt Rotenburg zu überzeugen, dass er tatsächlich nicht Eigentümer eines Grundstückes ist und deshalb auch keine Grundsteuererklärung abgeben brauche – Posse zwei. Das Finanzamt hatte ihn aufgefordert, die Erklärung für ein Grundstück in Reeßum nachzureichen. „Er hat sich auch gewundert“, berichtet sein Cousin. Es geht um das Grundstück, für das Gerd von Weihe versucht, die geforderte Anfrage bearbeitet zu bekommen.

Das finden beide aber erst im August dieses Jahres bei einem zufälligen Treffen heraus. „Bis dahin haben wir uns Jahre lang nicht gesehen“, sagt Gerd von Weihe. Er zeigt in seine Unterlagen. Eine Kopie des Grundbucheintrags weist ihn als Eigentümer aus, schließlich hat er es 1973 auch gekauft. In einem Schreiben an seinen Cousin beharrt das Finanzamt darauf, dass dieser der Besitzer ist. So stünde es im Grundbuch.

Wie eine Enteignung

Als die Cousins merken, dass sie beide im selben Fehler stecken, machte sich Gerhard von Weihe bereits Gedanken, was er mit dem unverhofften „Grundbesitz“ anfangen soll. Gerd von Weihe: „Was wäre, wenn es nicht aufgeklärt worden wäre?“ Er fragt sich, was gewesen wäre, wenn das Grundstück irgendwie an einen Fremden gegangen wäre, der es dann unrechtmäßig vermeintlich und bebaut hätte? Der Ritterhuder sagt, es fühle sich an „wie eine Enteignung“ und sei „ein Eingriff ins Eigentum“ – ein „Skandal“.

Das Finanzamt Rotenburg äußert sich aufgrund des Steuergeheimnisses nicht zu diesem Fall und bietet daher auch keine Erklärung an. „Gleichwohl möchte ich darauf hinweisen, dass bei einem Massenverfahren wie der Grundsteuerreform und der Vielzahl der aufzubereitenden Datensätze in der personellen Bearbeitung vereinzelt Fehler nicht vermeidbar waren“, so Amtsleiterin Birgit Rieckmann auf Nachfrage. Sie spricht von mehr als drei Millionen Datensätze in Niedersachsen.

Diese Fehler würden nach Bekanntwerden nach und nach korrigiert. Höchste Priorität hätte zurzeit aber weiterhin die Bearbeitung der erstmaligen Erklärungen. „Aufgrund von Personalengpässen ist eine parallele Abarbeitung aktuell grundsätzlich nicht möglich“, so Rieckmann.

Gerd von Weihe soll jetzt aber kurzfristig Post vom Rotenburger Finanzamt bekommen. Dann bekommt er vielleicht die Antworten, die er seit Monaten sucht. „Die müssen das jetzt geradebiegen“, sagt er. Dass sich diese Posse durch einen Zufall noch rechtzeitig aufgeklärt hat, sieht er jedenfalls gerade noch so „als großes Glück“.