Ehrenamtliche nicht im Stillen ehren: Samtgemeinde Sottrum arbeitet an Satzungsentwurf

Von: Lars Warnecke

Sandra Pragmann, Ehrenamtskoordinatorin des Landkreises, weiß: Geht es darum, Ehrenamtler zu würdigen, muss das niederschwellig geschehen. © Warnecke

Das örtliche Ehrenamt in neuer Form anerkennen – das hat sich die Samtgemeinde Sottrum auf die Fahne geschrieben. Derzeit arbeitet man im Rathaus noch an einem entsprechenden Satzungsentwurf. Vorbild für die Ehrung sind die „Stillen Stars“, wie es sie schon in Rotenburg gibt.

Sottrum – Ehrenamtliches Engagement würdigen, das hat in der Samtgemeinde Sottrum Tradition. Eine Konstante: Jedes Jahr lädt die Kommune Abordnungen von Vereinen zu einem gemeinsamen Grünkohlessen ins Heimathaus ein, in dessem Rahmen die Ehrenmedaille an besonders verdienstvolle ehrenamtlich Tätige überreicht wird. Bisher geschah das unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das möchte man im Rathaus gerne ändern, sich moderner aufstellen, die Ehrenamtler, denen man Danke sagen möchte, mehr ins Rampenlicht rücken, wirken die doch oft eher unauffällig im Hintergrund. In der Stadt Rotenburg heißen solche Menschen die „Stillen Stars“. Fünfmal schon ist die Auszeichnung dort über die ganz und gar öffentlichkeitswirksame Bühne gegangen. Könnte ein solches Modell also auch für Sottrum attraktiv sein?

Holger Bahrenburg beantwortet diese Frage ganz eindeutig mit einem Ja. Erst neulich im Sozialausschuss wieder, in dem das Thema auf der Agenda stand, sprach sich der Samtgemeindebürgermeister für eine solche Ehrung, wie sie eine Bürgerin aus Bötersen mal vorgeschlagen hatte, aus. Gerade sei man verwaltungsseitig auch schon dabei, eine entsprechende Richtlinie zu entwerfen. „Mir ist es aber wichtig, diese heute noch nicht zur Disposition zu stellen“, erklärte der Rathaus-Chef. Zur politischen Beratung solle der erste Entwurf erst im nächsten Fachausschuss gelangen.

Warum das Thema dennoch breiten Raum in der Sitzung einnahm? Geladen hatte die Verwaltung Sandra Pragmann von der Koordinierungsstelle für ehrenamtliche Arbeit im Landkreis. Und die gab den Ausschussmitgliedern nicht nur interessante Einblicke darin, wie es generell bestellt ist um die Freiwilligkeit in der Region, sondern ordnete das Vorhaben „Stille Stars“ in der Samtgemeinde auch fachlich ein.

Pragmann weiß: Beim Ehrenamt geht es um Anerkennung. Sie weiß auf Grundlage einer im vergangenen Jahr durchgeführten Umfrage aber auch: In sämtlichen Bereichen besteht bei 80 Prozent aller im Landkreis vertretenden Organisationen entweder heute schon ein Mangel an Ehrenamtlichen beziehungsweise er ist zu befürchten. „Die Rückläufe waren sehr deutlich, dass es überall Bedarf gibt – nicht nur in Vorstandsposten“, erklärte die Fachfrau.

Die Idee der Samtgemeinde zu ehren ist ein großer Anteil dessen, warum Menschen sich entscheiden, etwas unentgeltlich zu tun – und genau das muss wertgeschätzt sein.

Ein nicht weniger düsteres Bild zeichnete sie mit Blick auf die gegenwärtig offenen Ehrenamtsstellen im Landkreis: 2200 – das sei schon ganz schön viel, lautete ihr Urteil. Was die Erhebung ihrer Auskunft nach ebenfalls ans Licht gebracht hat: Wahrscheinlich 2000 bis 5 000 Menschen werden sich demnächst aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem Ehrenamt zurückziehen – etwa, weil sie sich überfordert fühlen oder sie schlichtweg zu alt geworden sind, Stichwort demografischer Wandel. „Da stehen uns bald einige offene Posten bevor.“

Gleichzeitig, verdeutlichte Pragmann, gebe es aber auch rund 8 000 Menschen kreisweit, die sich zwar noch nicht ehrenamtlich engagieren, dies aber gerne tun würden, wenn denn die Bedingungen für sie stimmen. Zwei davon lauten: „Es soll Spaß machen und man möchte, dass man einem freundlich begegnet.“ Genau darum sei auch Anerkennung so wichtig. „Die Idee der Samtgemeinde zu ehren ist ein großer Anteil dessen, warum Menschen sich entscheiden, etwas unentgeltlich zu tun – und genau das muss wertgeschätzt sein.“

Möglichkeiten dafür gibt es viele. Was die „Stillen Stars“ betrifft, gelte es die aber eben nicht im Stillen zu ehren, sondern in der Öffentlichkeit. „Ich jedenfalls finde es fantastisch, dass Sie sich auf den Weg machen wollen, würdevoll Danke zu sagen, in welcher Form auch immer“, wandte sich Pragmann an die Runde. Dabei hatte sie durchaus schon wertvolle Tipps parat, wie das Prozedere später aussehen könnte. Ein Hinweis: Nicht nur die Verwaltung oder im Alleingang gar der Bürgermeister dürfen vorschlagen, sondern alle Bürger. Nur so habe man größere Chancen, die „Stillen Stars“ auch wirklich in der Breite zu erreichen. Ein anderer lautet: „Wir sollten auch diejenigen nach vorne holen, die nur einmal etwas besonders Tolles geleistet haben, weil vielleicht auch das was für den Ort gebracht hat.“

Dass eine solche Form der Ehrung für eine kommunale Verwaltung nicht ohne einen gewissen Aufwand verbunden ist – sowohl zeitlich als auch finanziell – das verheimlichte die Fachfrau nicht. Und: Über die Ernennung, die auf Personen in ganz verschieden Kategorien zutreffen könnte, solle ihrer Meinung nach doch besser eine Gruppe entscheiden, habe dies doch mehr Strahlkraft in die Gesellschaft. Wovor sie indes abriet: sich nur auf das langjährige Engagement zu fokussieren. „Denn dann werden wir auch nur Ältere unter den Geehrten haben.“

Ilse Behrens (SPD), die Ausschussvorsitzende, fasste die Erkenntnisse am Ende so zusammen: „Wenn wir modern in die Zukunft gehen möchten, heißt es, zu einer direkten Ansprache überzugehen und Ehrenamt niederschwellig zu würdigen – das erscheint mir persönlich auch am besten zu funktionieren.“