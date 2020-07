Neustart mit Preissenkung

+ © - Der Sottrumer Bürgerbus kommt im August aus seiner Pause zurück. Archivfoto: Röhrs © -

von Matthias Röhrs schließen

Sottrum – Nach vier Monaten Zwangspause darf der Sottrumer Bürgerbus im August wieder seinen Betrieb aufnehmen. Zwar gelten mit Start am 3. August Corona-bedingt besondere Bedingungen, dafür wird die Fahrt bis auf Weiteres günstiger. „Um trotz der Corona-Krise das Bürgerbusfahren wieder attraktiv zu machen, wollen wir die Einzelfahrscheine innerhalb der Samtgemeinde für die Fahrgäste vorübergehend verbilligen“, so der Vorsitzende des Sottrumer Bürgerbusvereins, Ulrich Thiart, in einer Pressemitteilung. Demnach zahlen Erwachsene dann einen Euro für die einfache Fahrt, Kinder bis 14 Jahre nur 50 Cent.