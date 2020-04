Neues Leben für alte Bettwäsche

Mund- und Gesichtsabdeckungen für Altenheime und Pflegedienste

+ Tanja Schönbeck hat mit ihrer Nähmaschine schon viele Mund- und Gesichtsabdeckungen genäht, von denen Altenheime und Pflegedienste profitieren. Foto: Holsten-Körner

Stapel - Von Antje Holsten-körner. Während noch vor einigen Wochen Menschen, die in Deutschland Schutzmasken trugen, oftmals belächelt wurden, hat sich durch die Pandemie das Bild gewandelt. In der Stadt Jena in Thüringen ist das Tragen eines Mundschutzes mittlerweile sogar Pflicht. Doch so gut wie keine Apotheke hat solche Masken vorrätig, auch im Internet sind Bestellungen nur zu Fantasiepreisen möglich. Der Bedarf ist so groß, dass der Landkreis Rotenburg sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen gebeten hat, ihre nicht genutzte Schutzausrüstung zu spenden. Besonders die Pflegedienste sowie Alten- und Pflegeheime haben große Probleme, Masken zu bekommen. Das brachte auch Tanja Schönbeck aus Stapel auf den Plan, Gesichtsabdeckungen selbst zu nähen.