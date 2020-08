Neues Dach für altes Haus

Förderung für Denkmal-Projekt

Hellwege – Leben in einem 280 Jahre alten Haus. Das tut nicht jeder. Es ist auch recht arbeitsintensiv. Es gibt immer etwas zu tun, an einem alten Hallenhaus in der Hellweger Ortsmitte steht zum Beispiel die Erneuerung des Reetdaches an. Immerhin bekommt der Eigentümer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, eine Förderung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.