Neues Dach bleibt auf der Agenda

Schon seit einiger Zeit steht in der Diskussion, das Dach der ehemaligen Schule in Taaken, die Heimat des Spielkreises zu sanieren. Am Montagabend stand dann zur Abstimmung, einen entsprechenden Förderantrag zurückzuziehen. Der stieß auf Gegenwehr.

Reeßum – Von Matthias Röhrs. So richtig klar ist es immer noch nicht, ob das Dach des Taakener Spielkreises neu gedeckt wird oder nicht. Das Reeßumer Gemeinderatsmitglied Dieter Precht wird jedenfalls froh sein, dass das schon seit einiger Zeit diskutierte Vorhaben nicht von der Agenda verschwunden ist. Wortreich hat sich Dieter Precht am Montag gegen einen Antrag seines Bürgermeisters Marco Körner gestellt, der praktisch das Ende der aktuellen Pläne bedeutet hätte. Am Ende konnte er die Mehrheit auf sich vereinen.

Körner hatte das Dach des alten Schulgebäudes nochmals von einem Architekten begutachten lassen. Dieser sei zu dem Ergebnis gekommen, dass kein Sanierungsbedarf bestehe. Eine neue Dämmung wäre wesentlich effektiver und kostengünstiger, so Körner. Das Vorhaben sollte geschätzt 128 000 Euro kosten, 81 000 Euro fließen später durch die Verbunddorferneuerung (VDE) Wiestedörfer wieder an die Gemeinde zurück.

Während Körner sich auf die 128 000 Euro, die die Gemeinde so oder so zunächst zahlen müsste, konzentrierte, sah Precht hingegen die veranschlagten 47 000 Euro Eigenbeteiligung. So günstig käme man nie wieder an ein neues Dach, Precht sprach in Anbetracht dessen gar von einer „historischen Möglichkeit“. Allerdings: von der VDE kommen in jedem Fall lediglich die bereits bewilligten 81 000 Euro. Sollte das Projekt teurer werden, müsste die Gemeinde die Mehrkosten selbst tragen.

Körner tut sich eigener Aussage nach schwer, das Gebäude mit einem neuen Dach zu versehen, zumal es dicht ist. Regenrinnen und die Gauben sollen trotzdem neu gemacht werden. Mit vier Gegenstimmen, drei Befürwortern und einer Enthaltung wies der Rat schließlich den Antrag ab. Sollten die Kosten aus dem Ruder laufen, könne man ja immer noch von dem Projekt abkehren, so der Tenor.

Unterdessen haben weitere Projekte ebenfalls einen positiven Bescheid der VDE erhalten. So sollen im Spielkreis und der benachbarten Turnhalle Maßnahmen für den Lärmschutz und eine bessere Akustik getroffen werden. Auch die neue Bushaltestelle „Am Fuhrenkamp“ in Reeßum (Kosten: 25 000 Euro), die Straßenbeleuchtung für die Kleine Gasse in Taaken (15 000 Euro) und die Oberflächenentwässerung für die Kreuzung Am Osmanssee/Osmannsberg in Reeßum (10 000 Euro) gehen nun durch den Ratsbeschluss in die Ausschreibungsphase und weitere Planung.