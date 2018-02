Ein neues, altes Archiv für den  Sottrumer Heimatverein?

Sottrum - Von Matthias Röhrs. Der Sottrumer Heimatverein will bauen. Auf dem Heimathausgelände – in der Nähe von Spieker und Backofenhaus – soll mittelfristig ein weiteres Gebäude stehen. Darin möchten die Verantwortlichen unter anderem ein Archiv und einen Ausstellungsraum unterbringen. Möglich macht das Ganze in erster Linie eine Erbschaft.

Doch im Moment stehen die Ideengeber noch ganz am Anfang. Politisch sind die ersten Schritte gemacht, doch ehe es wirklich konkret werden kann, möchte der Heimatverein um seinen Vorsitzenden Hans-Jürgen Krahn noch etwas abwarten. Fördermittel wurden in der Zwischenzeit beantragt, eine Zu- oder Absage erwarte man in den Monaten März oder April. Erst danach wolle man den Auftrag für die Architektenleistung ausschreiben.

Doch zumindest eines weiß man: Wie das gesamte Gebäude-Ensemble aus Heimathaus, Spieker und Backofenhaus soll auch der neue Bau ein Fachwerkhaus sein, so Krahn während einer Kulturausschuss-Sitzung des Gemeinderates in der vergangenen Woche. Idealerweise soll es aber kein Neubau werden. Wenn möglich, möchte der Heimatverein ein irgendwo bestehendes historisches Gebäude kaufen und nach Sottrum umsetzen lassen. Am besten mit einem kurzen Weg, dem Verein wäre es am liebsten, wenn das Gebäude aus der Samtgemeinde kommt. Eine weitere Idee ist, den Backofen in die Erweiterung zu integrieren.

Insgesamt schätzt Krahn die Kosten des Projekts auf rund 300.000 Euro. Neben den erhofften Fördermitteln, die rund 60 Prozent ausmachen könnten, soll das Projekt aus einer Erbschaft finanziert werden. Die Gemeinde Sottrum hat vor einiger Zeit ein Gebäude und ein Grundstück an der Lindenstraße geerbt, von dessen Verkauf nach Willen der Verstorbenen der Heimatverein, der Förderverein der Feuerwehr und der TV Sottrum profitieren sollen. 100 000 Euro aus der Verkaufssumme sollen an den Heimatverein für das neue Archiv fließen. Darüber hinaus ist der Verein laut Krahn bereit, eigenes Geld in die Hand zu nehmen.

Um wirklich aber bauen zu dürfen, muss der Rat noch einer Änderung des Bebauungsplans zustimmen. Außerdem muss noch das Einverständnis der Gemeinde erfolgen, denn das Heimathausgelände ist Eigentum der Kommune.