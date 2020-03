Neuer Vorstand, neue Ideen

Bötersen – „Die Jagd ändert sich grundsätzlich“, sagt Daniel Tramm. Der Bötersener ist am Mittwoch gerade frisch zum neuen Leiter des Sottrumer Hegerings gewählt worden. Er tritt damit die Nachfolge von Friedel Lossau an, und damit in „große Fußstapfen“, wie Tramm sagt. Mit Lossau ging der gesamte Vorstand, nun nimmt eine neue Generation an Jägern ihre Arbeit in der Führung des Hegerings auf. Diese will ihn nun moderner aufstellen.

Wobei es Tramm schwerfalle, von einem Generationswechsel zu sprechen. Man wolle niemanden das Revier wegnehmen. Dennoch lässt der 37-Jährige durchklingen, dass jüngere Jäger ein anderes Traditionsverständnis haben. Die Trophäenjagd, der so manch älterer vielleicht noch anhängt, sei nicht sein Fall. Wobei er Trophäen auch nicht ablehne. Die Tradition der Jagd sei zwiegespalten. Man sei grundsätzlich mit ihr verbunden, immerhin sei die Jagd das älteste Handwerk überhaupt. Doch kann man sich Neuem offenbar auch nicht verschließen. Das gehe schon mit moderner Technik los. Erfahrenere Jäger mögen die vielleicht nicht gutheißen, doch kann sie helfen. Aber sie bringe eben auch nichts, wenn man das Handwerk grundsätzlich nicht kenne.

„Lossau hat sein Amt mit voller Hingabe geführt“, spricht Tramm äußerst positiv über seinen Vorgänger. Und mit dem Netzwerk Kitzrettung habe er sich ein absolutes Denkmal gesetzt. Gemeint ist eine Gruppe von Drohnenpiloten, die vor der Ernte die Felder nach Tieren absuchen, damit diese nicht durch die landwirtschaftlichen Maschinen zu Tode kommen. Tramm hat ein eigenes großes Projekt, das bereits vor seiner Wahl seine Arbeit aufgenommen hat: die Arbeitsgemeinschaft (AG) Junge Jäger.

Junge Jäger bedeutet nicht, dass die AG-Mitglieder die jüngsten im Hegering sind, klärt der Bötersener erstmal auf. Gemeint sind die Jagdjahre. Drei Jahre lang gilt man nach Erhalt des Jagdscheins als Jungjäger, und das altersunabhägig. Die AG ist ein Fortbildungsnetzwerk. „Wer den Jagdschein hat, darf halt, kann aber noch nichts“, sagt Tramm ein wenig drastisch. Damit meint er, dass die Jungjäger des Hegerings die in Kursen vermittelten Inhalte vertiefen und ausweiten wollen. Auch Themen, die beim Jagdschein nicht angesprochen werden, will die AG beleuchten. Zum Beispiel, wie man die geschossenen invasiven Arten wie Nutrias verwerten kann. Darüber hinaus wolle man handwerkliche Fähigkeiten verfeinern, etwa den Bau von Fallen oder Hochsitzen. Die AG will sich regelmäßig treffen und auch einen Jägerstammtisch einrichten, an dem auch Erfahrenere teilnehmen können. 14 Mitglieder hat die AG in Sottrum bereits. „Da ist aber noch Luft nach oben.“ Eine neue Idee ist sie indes nicht, weiß Tramm. Auch auf der Ebene der Jägerschaft Rotenburg gebe es eine solche Institution. Der Sottrumer Hegering wolle damit aber nicht konkurrieren. Man wolle vielmehr auch mal was unter sich machen. Schließlich sei die Jagd auch etwas Regionales.

Es gibt so einige Punkte, die Tramm und die AG nun angehen wollen. Man wolle die Zusammenarbeit mit den Landwirten intensivieren, aber zunächst die interne Kommunikation. „Als erste Amtshandlung habe ich eine Whatsapp-Gruppe eingerichtet“, so Tramm lachend. Auch Öffentlichkeitsarbeit steht hoch im Fokus. Man wolle dem Klischee-Bild des Jägers in der Öffentlichkeit entgegentreten – und damit schwarzen Schafen in den eigenen Reihen. „Es gibt klare Regeln, an die muss man sich halten.“

Was in diesen Tagen vielleicht etwas in den Hintergrund geraten ist, ist, dass es die Afrikanische Schweinepest immer noch gibt. Auch sie beschäftigt die Jägerschaft. Die Jagd auf Schwarzwild und invasive Arten wie eben Nutrias oder auch Waschbären beanspruche immer mehr Zeit. Auch hier kommt auf Jungjäger eine verstärkte Rolle zu. Da einige der Revierpächter nicht innerhalb des Hegering-Gebietes leben, kommen die gar nicht regelmäßig dazu, diese Arten entsprechend zu bejagen. Die Jungjäger könnten einspringen. Das ist nicht zu ihrem Nachteil: Jungjäger haben keine eigenen Reviere und können so ihrerseits Erfahrung sammeln.

Unterm Strich geht es um eine bessere Vernetzung untereinander. Neue Wege gehen, ohne die alten zu vernachlässigen. Im Gegenteil: Man will mit der AG an dem Wissen der Älteren teilhaben. „In Kursen kann man nicht lernen, was Ältere an Erfahrung haben“, sagt Tramm.

Vorstand ausgetauscht

Bei der Jahreshauptversammlung des Sottrumer Hegerings hat sich der alte Vorstand insgesamt nicht erneut zur Wahl gestellt. Neuer Leiter ist jetzt Daniel Tramm, der auf Friedel Lossau folgt. Die weiteren Neuen an der Spitze des Hegerings sind Cordt Hops als stellvertretender Leiter, Jutta Rechten als Schriftführerin und Guido Bruns als Kassenwart.

Zuvor blickte der alte Vorstand laut einer Pressemitteilung des Hegerings auf das vergangene Jahr zurück. Man sei zufrieden. Neben den Versammlungen, dem Bockfrühstück und den Jagden wurde auch über das 2019 etablierte Netzwerk Kitzrettung berichtet. Mit diesem Thema waren die Ehrenamtlichen aus dem Hegering überregional in der Berichterstattung.

Neben der Schau der Trophäen folgte eine Bewertung der Jagdstrecke durch Jens Krüger. Hierbei wurden insbesondere die Veränderungen durch Waschbär und Nutria kritisch beäugt.