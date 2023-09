Baby-Treffen in der „Alten Molkerei“ in Sottrum

Die neue Babygruppe des Familienvereins Simbav in Sottrum nimmt ihre Arbeit auf (v.l.): Britta Seefeldt, Judith Mütze mit ihrer Tochter und Gesine Griephan © Kreib

Simbav hat ein neues Angebot in Sottrum in der „Alten Molkerei“ gestartet: Jeden Donnerstag treffen sich dort Eltern mit ihren Babys. Es geht ums Miteinander, aber auch darum, gute Tipps von Expertinnen und anderen Müttern zu bekommen.

Sottrum – Der helle und große Raum in der „Alten Molkerei“ in Sottrum wird jeden Donnerstag um 9.30 Uhr zu einem Treffpunkt für Eltern mit ihren Babys. „Der Bedarf für eine solche Gruppe war in Sottrum ganz klar vorhanden“, sagt Gesine Griephan. Die Familien-Kinderkrankenschwester und zweite Vorsitzende des Familienvereins Simbav leitet die Treffen und begrüßt jede Teilnehmerin herzlich. Die neue Babygruppe ist erst vor wenigen Wochen gestartet und zu jedem Treffen kommen mehr Mütter mit ihrem Nachwuchs.

Es ist toll, sich mit anderen Müttern zu treffen und auszutauschen.

„Das ist ein Paradebeispiel für ein niedrigschwelliges Angebot der ,Frühen Hilfen’“, sagt Griephan. Oder wie es die Teilnehmerin Jasmin ausdrückt: „Es ist toll, sich mit anderen Müttern zu treffen und auszutauschen.“ Die Lebenssituation aller Mütter mit ihren Babys sei schließlich in vielen Dingen ähnlich.

Judith Mütze, die mit ihrer Tochter dabei ist, ergänzt: „Auch für die Kleinsten ist es schön, wenn sie erste Kontakte zu anderen Babys haben.“ Zudem könnten die Mütter im Austausch miteinander erfahren, wie der Entwicklungsstand der anderen Babys ist, welche Fragen und Probleme im Familienalltag auftauchen.

In der Gruppe soziale Kontakte ausbauen

„Mit geht es auch darum, ein gutes Netzwerk aufzubauen“, meint Jasmin, die nur beim Vornamen genannt werden möchte. Seit fünf Jahren lebe sie schon in Sottrum, doch über viele Kontakte – besonders zu anderen Müttern – verfüge sie nicht. „Wenn eine Freundin eher eine Partymaus ist und noch keine Kinder hat, dann sind das schon ziemlich unterschiedliche Welten. Die Gruppenleiterin Griephan ergänzt: Viele Menschen würden aus Hamburg oder Bremen nach Sottrum ziehen und weiter in den Metropolen arbeiten. „Dann fällt es schwerer, ein Netzwerk aufzubauen, wenn Kinder da sind.“ Daher seien die Simbav-Angebote auch so wichtig.

Der Besuch der Babygruppe ist für alle kostenlos. Der Trägerverein freut sich aber über eine Spende. „Bei uns gibt es keine sozialen Unterschiede oder Barrieren. Die Ärztin ist genauso willkommen wie die Empfängerin von Bürgergeld“, sagt die Gruppenleiterin. Der Babytreff in Sottrum wird gut angenommen. Simbav bietet in allen sechs Kommunen des Südkreises Ähnliches an. Simbav-Leiterin Ina Helwig hebt hervor, dass alle Angebote im Rahmen der „Frühen Hilfen“ finanziell gefördert werden – vom Landkreis aber auch den jeweiligen Kommunen. „Mit der Samtgemeinde Sottrum ist das eine tolle Zusammenarbeit“, sagt sie. Die neue Gruppe in der „Alten Molkerei“, die ausschließlich für Babys ist, ergänze das bestehende Angebot gut. In den übrigen Gruppen, in Reeßum und Hellwege, sind die Kinder schon etwas älter und damit auch mobiler. „Wenn der Zweijährige über das Baby stolpert, passt das nicht so gut zusammen“, meint Griephan über potenzielle Zusammenstöße im Gruppenalltag.

Hilfestellung bei allen Fragen rund ums Baby

Wichtig ist Simbav, dass die jeweiligen Gruppenleiterinnen kompetente Ansprechpartnerinnen für alle Fragen von Eltern zu ihren Kindern sind – egal ob Baby oder Krabbelkind. „Wir haben einen Blick auf die körperliche und kognitive Entwicklung und können Eltern bei Fragen oder Unsicherheiten beraten“, so Griephan.

Das ist der Kern der „Frühen Hilfen“. Für die Mütter, die sich in Sottrum treffen, ist aber manchmal etwas anderes auch schon eine echte Hilfe: „Wenn eine Nacht mal wieder besonders anstrengend war, tut es gut zu sehen, dass es anderen Müttern auch nicht anders geht“, sagt Judith Mütze lachend. Mit Liedern und Fingerspielen geht der Vormittag in der neuen Sottrumer Babygruppe weiter. Mütter und Kinder haben sichtlich Spaß. Väter dürfen natürlich auch dabei sein.